Egy fehér rózsákkal szegélyezett folyosó, egy csók és egy kutya, aki a portréfotón egész egyszerűen lefeküdt a friss házasok lábához. ezekkel a fekete-fehér képekkel jelentette be az Instagramon, hogy november 21-én hozzáment Maxx Morandóhoz, a Liily zenekar dobosához. A 33 éves énekesnő és a 28 éves zenész szűk körben, a családjuk és a barátaik előtt házasodott össze a kaliforniai Palm Springsben.

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A szertartást Frank Sinatra egykori otthonának kertjében tartották. A medence mellett fehér virágokból emeltek boltívet, köré pedig gyertyákat állítottak. A párt Wayne Coyne, a The Flaming Lips frontembere adta össze, akivel Miley korábban zenélt is. A fogadalmaknál Miley egyszerre nevetett és törölgette a könnyeit. Maxx azt ígérte neki, hogy mellette biztonságban érezheti magát, és hogy a hétköznapokban is számíthat rá, miközben az énekesnő arról beszélt, mennyire szeret vele együtt alkotni. Azt is hozzátette, reméli, hogy a majdani gyerekük Maxx haját örökli, de még jobban örülne, ha a természetét is.

Miley hátul kivágott selyemruhát, Maxx napszemüveget választott

Miley hosszú ujjú, uszályos Saint Laurent ruháját Anthony Vaccarello tervezte. Elöl visszafogott volt a szabása, hátul viszont mélyen kivágták. Hegyes orrú, alacsony sarkú selyemcipőt és gyémántos Chopard fülbevalót viselt hozzá, a laza kontyába pedig apró virágok kerültek. Maxx szintén Saint Laurent-ben házasodott. A fekete szmokinghoz szögletes napszemüveget és bőr sneakert húzott. A hivatalos esküvői fotókat Jose Villa készítette. Vogue

A vendégek feketében érkeztek, így a fotókon még jobban kitűnt Miley fehér ruhája. Ott volt a húga, Noah Cyrus, az édesanyja, Tish Cyrus a férjével, Dominic Purcell-lel, és az édesapja, Billy Ray Cyrus is, akit Elizabeth Hurley és a színésznő fia, Damian kísért el.

Egy vakrandival indult, és páros tetoválás lett a vége

Miley és Maxx 2021-ben egy vakrandin találkozott. Ahogy Miley később mesélte, a randi főleg neki volt vak, és úgy indult el, hogy legrosszabb esetben majd hazamegy. Négy évvel később Maxx egy kiotói utazás utolsó napján kérte meg a kezét, a szállodájuk kertjében. Idén októberben pedig már együtt adták elő a Let’s Get Married című dalt a Hollywood Bowl színpadán. people.com

Az esküvő után még egy közös emléket hazavittek. A tetoválójuk fotóin látszik, hogy mindketten a másik nevét varratták a csípőjükre. Miley oldalára a „MAXX”, Maxxéra a „MILEY” került.

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