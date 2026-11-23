Most már nem titok, és ha kicsit is olvasgatsz a neten, már tudod: a hétvégén hozzáment szerelméhez, Maxx Morandóhöz, az esküvő pedig egyszerre volt megható és igazán különleges is. Az egyik részlet pedig elég hamar egyértelművé vált. A vendégekről készült fotókból ugyanis kiderült, hogy a dresscode a fekete volt, azaz minden meghívottnak feketében kellett érkeznie. Vagyis kellett volna...

A neten ugyanis hamar felkapottá vált az egyik fotó, amiből jól látszik, hogy egyetlen ember ezt a dresscode-ot nem vette komolyan, és a sok sötét ruhájú vendég között narancssárga outfitben ült! Persze a találgatások hamar beindultak arról, ki ez a nő, miért nem tette meg, amit kértek tőle, és egyáltalán hogy csinálhatott ilyet. De most végre kiderült, mi is történt igazából, mert a testvére megtörte a csendet a közösségi médiában.

A sárga ruhás vendég Belgica Vargas, aki férjével, Miley egyik közeli barátjával érkezett meg. A húga nagyjából két hónappal korábban látta a meghívót, aztán elfelejtette a részleteket, nem csekkolta, van-e dresscode, és szimplán ezért ment sárgában. A férje sem tudta, csak szimplán fekete ruhát választott véletlenül éppen, ezért aztán csak Belgica volt az egyetlen színesen öltözött vendég. És mit reagált Miley? Jóval lazábban vette az egészet, mint a kommentelők, és egyáltalán nem akadt ki azon, hogy egyetlen vendég nem feketében érkezett.

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