Michael J. Fox hosszú idő után először szólalt meg gyógyíthatatlan betegségéről, és arról, hogyan szeretne meghalni

Kamilla
Utoljára frissült: 2025. október 14. 09:43

Forrás: Mike Coppola/Getty Images

Michael J. Fox
Michael J. Fox ismét őszintén beszélt élete legnagyobb harcáról, a Parkinson-kórral való több mint harmincéves küzdelméről, valamint arról, hogyan viszonyul saját halandóságához.

A Vissza a jövőbe legendás sztárja, aki júniusban lett 64 éves, mindössze 29 évesen kapta meg korai Parkinson-kór diagnózisát, egy olyan betegséget, amely fokozatosan fosztja meg az embert a mozgás szabadságától, és lassan, de biztosan megváltoztatja az élet minden területét.

„Egyszerűen csak nem szeretnék felébredni egy nap”

Fox a vele készült interjúban megrendítő őszinteséggel beszélt arról, hogyan képzeli el a halálát.

Egyszerűen csak nem szeretnék felébredni egy nap. Az nagyon klassz lenne. Nem akarom, hogy drámai legyen. Nem akarok elesni, beverni a fejem. Csak… csendben eltűnni.

Kép
forrás: Vinnie Zuffante/Getty Images

Mondatai nem a remény feladását tükrözik, sokkal inkább a megbékélését. Több mint három évtizeddel a diagnózisa után Michael J. Fox már nem küzd a betegség ellen, hanem együtt él vele, a maga feltételei szerint.

Egy test, ami folyamatosan törik

A zseniális színész részletesen mesélt arról, mennyi sérülést szenvedett el az évek során a mozgáskoordináció fokozatos romlása miatt.

Hihetetlen, mennyi mindent törtem el. Három év alatt eltört a könyököm, a kezem, súlyos fertőzést kaptam, és majdnem elvesztettem az egyik ujjam.

A balesetek miatt egyik legkedvesebb hobbiját, a gitározást is fel kellett adnia.

Szörnyű volt. A kis csontok eltörtek, begyulladtak, és ki kellett őket vágni. Aztán eltört a másik vállam, azt pótolni kellett. Később eltörtem az arccsontomat is.

Fox elmondta, hogy ma már jóval visszafogottabb életet él.

Mostanra sokkal óvatosabb vagyok. Nem sétálok sokat. Tudok járni, de nem szép látvány, és elég veszélyes is. Szóval inkább beépítem ezt az életembe, minden szóvicc nélkül.

„Minden remegés földrengésszerű”

Fox a dokumentumfilmjében is beszélt arról, milyen érzés együtt élni a Parkinson-kórral.

Minden remegés olyan, mint egy szeizmikus lökés

- mondta.

Ez a fajta fizikai bezártság azonban nem akadályozta meg abban, hogy másokat inspiráljon.

Sokan mondják, hogy erőt adok nekik, és olyan dolgokra veszem rá őket, amiket máskor nem tennének meg. Ez hatalmas felelősség. Nem akarom elrontani.

Kép
forrás: Kate Green/BAFTA/Getty Images

Michael J. Fox története már rég túlnőtt a betegségén. Az elmúlt évtizedekben nemcsak ikonikus szerepei, hanem bátorsága, humorérzéke és őszintesége miatt is példaképpé vált. Saját alapítványa révén több százmillió dollárt gyűjtött a Parkinson-kór kutatására, és soha nem rejtette el, milyen nehéz napokat él át.

