Életmód
Mi lett Eliza Dushkuval? Meglepő, hol tart ma az élete
Forrás: Theo Wargo/WireImage/gettyimages
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Eliza Dushku azonban nem egyszerűen eltűnt Hollywoodból: tudatosan fordított hátat korábbi életének, és ma már egészen más területen épít karriert. A kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején Eliza Dushku Hollywood egyik legizgalmasabb fiatal színésznőjének számított. A legtöbben Faith szerepében ismerték meg a Buffy, a vámpírok réme című sorozatban, de feltűnt többek között a Hajrá csajok!, a Tru Calling és a Dollhouse című produkciókban is. Egy idő után azonban egyre ritkábban lehetett látni, majd szinte teljesen eltűnt a filmekből és sorozatokból. A háttérben nem egy sikertelenül alakuló karrier állt. Dushku maga döntött úgy, hogy más irányba indul, és azóta olyan életet épített fel, amely már csak nagyon kevéssé hasonlít arra, amit hollywoodi sztárként élt.
Már gyerekként bekerült Hollywoodba
Dushku mindössze kilencévesen kezdett színészkedni. Első filmszerepét az 1992-es That Night című filmben kapta, később pedig olyan világsztárok mellett dolgozott, mint Robert De Niro és Arnold Schwarzenegger. Az igazi áttörést 1998 hozta meg számára, amikor megkapta Faith szerepét a Buffy, a vámpírok réme című sorozatban. A kemény, lázadó vámpírvadász hamar a nézők egyik kedvence lett, Dushku pedig a korszak egyik legismertebb fiatal televíziós színésznőjévé vált. A sikerek mögött azonban jóval nehezebb időszakok húzódtak meg. Dushku később nyilvánosan beszélt arról, hogy tinédzserkorától függőségi problémákkal küzdött. Elmondása szerint 14 évesen kezdett drogokat használni, és végül 2009-ben lett józan.
Súlyos traumákról beszélt
2018-ban Dushku azzal vádolta meg a True Lies egyik kaszkadőr-koordinátorát, Joel Kramert, hogy 12 éves korában szexuálisan bántalmazta. Kramer tagadta a vádakat. A színésznő később arról is beszélt, milyen komoly hatással voltak rá a múltbeli traumái. Ugyanebben az évben az is nyilvánosságra került, hogy a Bull című sorozat forgatásán konfliktusba került Michael Weatherlyvel, akit szexuálisan helytelen megjegyzésekkel vádolt. Dushku végül 9,5 millió dolláros egyezséget kötött a CBS-szel. Weatherly később bocsánatot kért a színésznőtől a megjegyzései miatt. Dushku számára mindez egy olyan időszak kezdetét jelentette, amikor egyre fontosabbá vált saját traumáinak feldolgozása.
Teljesen új hivatást talált magának
A színésznőnél PTSD-t diagnosztizáltak, majd pszichedelikus szerekkel támogatott terápiában is részt vett. Elmondása szerint a tapasztalat mély változást hozott az életében, és végül arra ösztönözte, hogy ő maga is ezen a területen kezdjen tanulni. Dushku ezért visszaült az iskolapadba. A pszichedelikus szerekkel támogatott terápia mellett tanácsadást és klinikai mentális egészségtudományt tanult, 2025 júniusában pedig mesterdiplomát szerzett a Lesley Universityn klinikai mentálhigiénés tanácsadásból. A diploma megszerzése után arról írt, hogy számára ez sokkal többet jelent egyszerű tanulmányi eredménynél: úgy érzi, megtalálta azt a hivatást, amelyet valóban magáénak érez.
Ma már mások gyógyulását szeretné segíteni
Dushku új szakmai érdeklődésének középpontjában a trauma, a PTSD, a függőség, a depresszió és a szorongás kezelése áll. Különösen a pszichedelikus szerekkel támogatott pszichoterápia lehetőségeivel foglalkozik, amelynek során bizonyos szereket ellenőrzött körülmények között, pszichoterápiával kombinálva vizsgálnak vagy alkalmaznak. A színésznő úgy fogalmazott, megvolt a lehetősége arra, hogy teljesen új irányt válasszon, először saját gyógyulására koncentráljon, majd az így szerzett tapasztalatokat mások támogatására fordítsa. Új pályáját ma már valódi hivatásának tekinti.
Hollywoodot Bostonra és a családjára cserélte
Nemcsak a karrierje változott meg. Dushku már 2014-ben visszaköltözött szülővárosába, Bostonba, és később arról beszélt, hogy ott sokkal inkább önmagának érzi magát, mint Los Angelesben. Magánéletében is új fejezet kezdődött. Peter Palandjian üzletemberrel 2018-ban házasodtak össze, és két közös fiuk született: Philip 2019-ben, Bodan pedig 2021-ben. Dushku számára az elmúlt években a család és új hivatása került a középpontba.
Végleg felhagyott a színészettel?
Erre egyelőre nincs egyértelmű válasz. Dushku korábban hangsúlyozta, hogy Hollywoodtól való eltávolodása nem feltétlenül jelenti azt, hogy soha többé nem vállal szerepet. Egyszerűen szüksége volt arra, hogy távolabb kerüljön ettől a világtól, újragondolja az életét és családot alapítson. Jelenleg azonban láthatóan nem a visszatérés foglalkoztatja. A ma 45 éves Eliza Dushku élete szinte teljesen más irányt vett, mint amit Faith sikereinek idején bárki elképzelt volna róla. A vörös szőnyeget és a forgatásokat tanulásra, családi életre és egy új hivatásra cserélte.
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