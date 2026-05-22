Exkluzív dal-, és klippremier: megjelent Metzker Viki, Nagy Bogi és Miss Mood kollabja

Amikor három erős karakter áll össze egy dalra, abból könnyen megszülethet a nyár egyik legizgalmasabb kollaborációja, márpedig most pontosan ez történt! Metzker Viki, Nagy Bogi és Miss Mood ugyanis „Éden” címmel kihozták a közös számukat, amiben a párkapcsolatokról beszélnek. De nemcsak azok jó oldaláról, hanem a rosszról is: szóba kerülnek a vívódások, a hullámvölgyek is, de persze a harmónia, az újrakezdés is.

A dal készítőit egyébként a magán-, és a szakmai életükben is évek óta szoros barátság köti össze, szóval tulajdonképpen már összeszokott alkotótársak: Viki korábban többször is dolgozott együtt Miss Mooddal, legutóbb pedig Nagy Bogi „Jól leszek újra” című számához is készített remixet.

Az Éden számomra a harmóniát és megérkezés érzését jelenti. Egy kerek periódusát élem az életemnek: hét éve vagyunk együtt a férjemmel, négy éve mondtuk ki az igent, emellett pedig a szakmámban is megtaláltam a helyem. Ezt az érzelmi stabilitást szerettem volna belevinni a zenébe és a verzémbe is. - nyilatkozott a DJ a mostani megjelenésükről.

Bogi viszont egy másik irányból közelítette meg a saját részét, melyben a korábbi magánéleti mélypontjai és szakmai sikerei is közrejátszottak. „Nekem a dal az újrakezdést és a szabadságot jelenti, ami tökéletes kontrasztot alkot Viki harmonikus világával. Fantasztikus volt látni, hogyan egyesülnek az energiáink a stúdióban: mindhárman máshol tartunk az életben, ennek ellenére zeneileg és emberileg is hamar megtaláltuk a közös hangot” - emelte ki az énekesnő.

forrás: Baksa Norbert Metzker Viki, Miss Mood és Nagy Bogi egzotikus hangulatú klipet forgattak az „Éden” című közös számukhoz.

Erre kapcsolódott rá Miss Mood, akinek első hallásra szerelem volt a Viki által mutatott demó, és azonnal igent is mondott a felkérésre. „Én egyfajta érzelmi kaméleonként tekintettem a saját részemre; mivel egy majdnem kész produkcióba érkeztem, igyekeztem ráhangolódni a lányok témáira. Szövegileg Bogi mondanivalóját erősítettem meg” – tette hozzá Miss Mood.

Az „Éden” című kollabjukhoz egy elképesztően látványos, egzotikus vibe-ot árasztó klipet készítettek, ráadásul két helyszínen is forgattak: a videó egyik részét Thaiföldön, Koh Samuiban vették fel, a másikat pedig a budapesti Fűvészkertben, szóval a látványvilágot egzotikus állatok és trópusi képek teszik még hangulatosabbá. Mi pedig már fel is vettük a dalt a nyári playlistünkre!

