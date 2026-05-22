Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Sztárok

Exkluzív dal-, és klippremier: megjelent Metzker Viki, Nagy Bogi és Miss Mood kollabja

#zene
#Párkapcsolat
#Metzker Viki
#klippremier
#Dalpremier
#Nagy Bogi
#Miss Mood
Barna Borbála
Mutasd a cikkeit
Sztárok, Kult
Utoljára frissült: 2026. május 22. 14:25

Forrás: Baksa Norbert

Metzker Viki, Nagy Bogi és Miss Mood
A nap cikke

Amikor a szerelem nem elég: 9 sztárpár, akik azért mentek szét, mert egyikük nem akart gyereket

Ezeknél a sztárpároknál nem a szerelem hiánya, hanem a gyerekvállalásról alkotott eltérő elképzelések vezettek szakításhoz.

Promóciók

A szakértők ajánlják, a felhasználók el vannak ragadtatva: ez az a krém, amely akár 80%-kal is fiatalabbá teheti a bőrt!

Ismerd meg azt a természetes megoldást, amely rekordidő alatt nyerte el a bőrgyógyászok és több mint 115 000 elégedett f...

Életmód

5 részlet, amire nagyon figyelj, ha szállást foglalsz: így lesz igazán jó a nyaralás

A jó nyaralás kulcsa, hogy olyan szálláshelyre érkezzünk meg a nap végén, ahol tényleg jól érezhetjük magunkat.

Szépség

Csak 10 perced van? Íme a tökéletes esti self care rutin, amit a bőröd is meghálál

Lehet, hogy 10 perc kevésnek hangzik, de valójában három lépés is beleférhet egy ilyen esti self care rutinba. Ráadásul ...

Promóciók

Az Answear folytatja tavaszi történetét, megérkezett az SS26 kampány

A Runway SS26 Your Reflection show után, ahol a márka bemutatta multi-brand kollekcióját, az Answear egy olyan filmsoroz...

Promóciók

A drogériás termékek, amelyek filterek nélkül is lágy blur-hatást adnak a bőrnek

Ha te is annyit görgeted a közösségi médiát, mint mi, és úgy érzed, a beauty online közösség része vagy, akkor jó esélly...

Promóciók

4 letehetetlen könyv a tavaszi lazításhoz

Ha éppen nincs kivel bruncholnod egy menő helyen vagy piknikezned a Margit-szigeten, akkor se csüggedj! Ez a négy különl...

Promóciók

Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását

Esti mese, közös kuckózás, nevetés egy vicces szereplőn vagy egy új kedvenc történet felfedezése – ezek azok az apró pil...

Promóciók

A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével

A jóllét ma már nem a megérzésekről, hanem a tudatos döntésekről szól. Sokan igyekeznek többet tenni jóllétük érdekében ...

Promóciók

Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében

Ha napsütötte tengerpartokkal és kristálytiszta mediterrán vízzel rendelkező, eldugott úti célról álmodsz, Málta tökélet...

Promóciók

Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől

Egy nő elvált a férjétől, hogy a mesterséges intelligenciával kezdjen szerelmi viszonyba. Egy japán nő házasságot kötött...
Olvasd el!

Napi horoszkóp május 22.: a Mérlegek elmérgesedett konfliktust szeretnének rendezni, a Vízöntőknek hatalmas sikerélményben lehet részük

A hét utolsó munkanapján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a pénteki horoszkópot is!

Olvasd el!

3 női tulajdonság, aminek egyetlen férfi sem tud ellenállni

Nem a tökéletesség tesz igazán ellenállhatatlanná, hanem azok a belső tulajdonságok, amelyek mellett egy férfi egyszerűen jól érzi magát.

Olvasd el!

Most már hivatalos: a hatodik évaddal véget ér az Emily Párizsban

Au revoir Emily Cooper!

Olvasd el!

Az igazi ok, amiért egy férfi több év után sem kéri meg a barátnője kezét: magyar férfiak kitálaltak

Több év kapcsolat után sokan már lánykérést várnának, de ezek a férfiak őszintén elmondták, miért nem jutottak el soha az eljegyzésig.

Olvasd el!

6 sztár, aki borzasztóan szégyelli azt a filmet, ami világhírűvé tette

Van, hogy épp az a film hozza meg a világhírt, amelytől a sztár később a legszívesebben megszabadulna.

Facebook
Twitter
Pinterest
Nekünk már fel is került az „Éden” című szám a nyári playlistünkre, na és neked?

Amikor három erős karakter áll össze egy dalra, abból könnyen megszülethet a nyár egyik legizgalmasabb kollaborációja, márpedig most pontosan ez történt! Metzker Viki, Nagy Bogi és Miss Mood ugyanis „Éden” címmel kihozták a közös számukat, amiben a párkapcsolatokról beszélnek. De nemcsak azok jó oldaláról, hanem a rosszról is: szóba kerülnek a vívódások, a hullámvölgyek is, de persze a harmónia, az újrakezdés is.

A dal készítőit egyébként a magán-, és a szakmai életükben is évek óta szoros barátság köti össze, szóval tulajdonképpen már összeszokott alkotótársak: Viki korábban többször is dolgozott együtt Miss Mooddal, legutóbb pedig Nagy Bogi „Jól leszek újra” című számához is készített remixet.

Az Éden számomra a harmóniát és megérkezés érzését jelenti. Egy kerek periódusát élem az életemnek: hét éve vagyunk együtt a férjemmel, négy éve mondtuk ki az igent, emellett pedig a szakmámban is megtaláltam a helyem. Ezt az érzelmi stabilitást szerettem volna belevinni a zenébe és a verzémbe is.

- nyilatkozott a DJ a mostani megjelenésükről.

Bogi viszont egy másik irányból közelítette meg a saját részét, melyben a korábbi magánéleti mélypontjai és szakmai sikerei is közrejátszottak. „Nekem a dal az újrakezdést és a szabadságot jelenti, ami tökéletes kontrasztot alkot Viki harmonikus világával. Fantasztikus volt látni, hogyan egyesülnek az energiáink a stúdióban: mindhárman máshol tartunk az életben, ennek ellenére zeneileg és emberileg is hamar megtaláltuk a közös hangot” - emelte ki az énekesnő.

Metzker Viki, Miss Mood és Nagy Bogi egzotikus hangulatú klipet forgattak az „Éden” című közös számukhoz.
forrás: Baksa Norbert
Metzker Viki, Miss Mood és Nagy Bogi egzotikus hangulatú klipet forgattak az „Éden” című közös számukhoz.

Erre kapcsolódott rá Miss Mood, akinek első hallásra szerelem volt a Viki által mutatott demó, és azonnal igent is mondott a felkérésre. „Én egyfajta érzelmi kaméleonként tekintettem a saját részemre; mivel egy majdnem kész produkcióba érkeztem, igyekeztem ráhangolódni a lányok témáira. Szövegileg Bogi mondanivalóját erősítettem meg” – tette hozzá Miss Mood.

Az „Éden” című kollabjukhoz egy elképesztően látványos, egzotikus vibe-ot árasztó klipet készítettek, ráadásul két helyszínen is forgattak: a videó egyik részét Thaiföldön, Koh Samuiban vették fel, a másikat pedig a budapesti Fűvészkertben, szóval a látványvilágot egzotikus állatok és trópusi képek teszik még hangulatosabbá. Mi pedig már fel is vettük a dalt a nyári playlistünkre!

Ha tehetnéd, minden szabad percekben koncertekre, fesztiválokra járnál? Akkor ezeket a könyveket imádni fogod!

Galéria / 6 kép

Pénteki olvasóklub: 6 könyv, amit el kell olvasnod, ha szenvedélyesen szeretsz koncertekre és fesztiválokra járni

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

A szakértők ajánlják, a felhasználók el vannak ragadtatva: ez az a krém, amely akár 80%-kal is fiatalabbá teheti a bőrt!

Ismerd meg azt a természetes megoldást, amely rekordidő alatt nyerte el a bőrgyógyászok és több mint 115 000 elégedett f...

Életmód

5 részlet, amire nagyon figyelj, ha szállást foglalsz: így lesz igazán jó a nyaralás

A jó nyaralás kulcsa, hogy olyan szálláshelyre érkezzünk meg a nap végén, ahol tényleg jól érezhetjük magunkat.

Szépség

Csak 10 perced van? Íme a tökéletes esti self care rutin, amit a bőröd is meghálál

Lehet, hogy 10 perc kevésnek hangzik, de valójában három lépés is beleférhet egy ilyen esti self care rutinba. Ráadásul ...

Promóciók

Az Answear folytatja tavaszi történetét, megérkezett az SS26 kampány

A Runway SS26 Your Reflection show után, ahol a márka bemutatta multi-brand kollekcióját, az Answear egy olyan filmsoroz...

Promóciók

A drogériás termékek, amelyek filterek nélkül is lágy blur-hatást adnak a bőrnek

Ha te is annyit görgeted a közösségi médiát, mint mi, és úgy érzed, a beauty online közösség része vagy, akkor jó esélly...

Promóciók

4 letehetetlen könyv a tavaszi lazításhoz

Ha éppen nincs kivel bruncholnod egy menő helyen vagy piknikezned a Margit-szigeten, akkor se csüggedj! Ez a négy különl...

Promóciók

Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását

Esti mese, közös kuckózás, nevetés egy vicces szereplőn vagy egy új kedvenc történet felfedezése – ezek azok az apró pil...

Promóciók

A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével

A jóllét ma már nem a megérzésekről, hanem a tudatos döntésekről szól. Sokan igyekeznek többet tenni jóllétük érdekében ...

Promóciók

Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében

Ha napsütötte tengerpartokkal és kristálytiszta mediterrán vízzel rendelkező, eldugott úti célról álmodsz, Málta tökélet...

Promóciók

Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől

Egy nő elvált a férjétől, hogy a mesterséges intelligenciával kezdjen szerelmi viszonyba. Egy japán nő házasságot kötött...
Kép
Életmód

5 részlet, amire nagyon figyelj, ha szállást foglalsz: így lesz igazán jó a nyaralás

A jó nyaralás kulcsa, hogy olyan szálláshelyre érkezzünk meg a nap végén, ahol tényleg jól érezhetjük magunkat.

Kép
Szépség

7 pofonegyszerű konty és copf kizárólag cool csajoknak

Ha azt hitted, a konty és a copf csak gyors mentőfrizura lehet, ideje újragondolni.

Kép
Kult

Most már hivatalos: a hatodik évaddal véget ér az Emily Párizsban

Au revoir Emily Cooper!

Kép
Életmód

Napi horoszkóp május 22.: a Mérlegek elmérgesedett konfliktust szeretnének rendezni, a Vízöntőknek hatalmas sikerélményben lehet részük

A hét utolsó munkanapján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a pénteki horoszkópot is!

Kép
Sztárok

Amikor a szerelem nem elég: 9 sztárpár, akik azért mentek szét, mert egyikük nem akart gyereket

Ezeknél a sztárpároknál nem a szerelem hiánya, hanem a gyerekvállalásról alkotott eltérő elképzelések vezettek szakításhoz.

Kép
Életmód

3 női tulajdonság, aminek egyetlen férfi sem tud ellenállni

Nem a tökéletesség tesz igazán ellenállhatatlanná, hanem azok a belső tulajdonságok, amelyek mellett egy férfi egyszerűen jól érzi magát.