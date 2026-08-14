Exkluzív dal-, és klippremier: Metzker Viki újragondolta a legkedveltebb nyári slágert

Metzker Viki a „Tedd fel a kezed” és a „Dübörög a ház” újragondolása után ismét a kilencvenes évek nosztalgiáját ötvözi a mai fesztiválok sodró energiájával az „Álomhajó” című felvétel modern elektronikus átdolgozásában. A Carpe Diem nevéhez fűződő szám egyébként eredetileg 1997-ben jelent meg, és azóta is a nyári bulik elmaradhatatlan kelléke.

forrás: JOY/Zsólyomi Norbert Metzker Viki átdolgozta az „Álomhajó” című számot, és erre a verzióra még biztosan sokat fogsz bulizni nyáron!

És Viki most nem pusztán átemelte az ikonikus dal elemeit, hanem egy nagyszínpados fesztiválhimnuszt formált belőle. A dinamikus felépítés, a lüktető basszusok és a fülbemászó vokálok pedig egy csapásra ismét közönségkedvenccé tették a klasszikust, aminek új verziója a JOY.hu oldalán debütál, de nálunk láthatod először az „Álomhajó” átdolgozásához készült videóklipet is!

„A Splash-féle „Tedd fel a kezed” átdolgozása után ez volt számomra a következő lépcsőfok. Régen is nagyon szerettem ezt a számot, és nagy megtiszteltetés volt, amikor elkészíthettem belőle a saját verziómat. Nagyjából már egy éve pörgetem a szettjeimben, főleg a fesztiválszezonban, és elképesztő látni, mennyire szereti a közönség. Nagyon vártam már, hogy megjelenjen, mert a bulik után rengeteg megkeresést kaptam a kollégáktól és a hallgatóktól, hogy mikor lesz végre elérhető” - mondta Metzker Viki.

forrás: Metzker Viki Az „Álomhajó” című átdolgozáshoz készült videóklipet Metzker Viki egyik hajós buliján forgatták le.

A felvételhez készült videóklip látványvilága pedig szorosan kötődik az előadó életéhez: a kisfilmet Viki évek óta töretlen sikerrel futó, exkluzív és limitált férőhelyes saját hajós bulijainak egyikén forgatták, így a vizuális koncepció és az „Álomhajó” életérzése tökéletes harmóniába került benne.

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