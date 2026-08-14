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Exkluzív dal-, és klippremier: Metzker Viki újragondolta a legkedveltebb nyári slágert

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#Dalpremier
#Álomhajó
Barna Borbála
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Sztárok, Kult
Utoljára frissült: 2026. augusztus 14. 11:25

Forrás: JOY/Zsólyomi Norbert

Metzker Viki
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A DJ átdolgozta a nyári bulik egyik legnépszerűbb partihimnuszát, az „Álomhajó” című számot, aminek modern elektronikus verziója a JOY.hu oldalán debütál.

Metzker Viki a „Tedd fel a kezed” és a „Dübörög a ház” újragondolása után ismét a kilencvenes évek nosztalgiáját ötvözi a mai fesztiválok sodró energiájával az „Álomhajó” című felvétel modern elektronikus átdolgozásában. A Carpe Diem nevéhez fűződő szám egyébként eredetileg 1997-ben jelent meg, és azóta is a nyári bulik elmaradhatatlan kelléke.

Metzker Viki átdolgozta az „Álomhajó” című számot, és erre a verzióra még biztosan sokat fogsz bulizni nyáron!
forrás: JOY/Zsólyomi Norbert
Metzker Viki átdolgozta az „Álomhajó” című számot, és erre a verzióra még biztosan sokat fogsz bulizni nyáron!

És Viki most nem pusztán átemelte az ikonikus dal elemeit, hanem egy nagyszínpados fesztiválhimnuszt formált belőle. A dinamikus felépítés, a lüktető basszusok és a fülbemászó vokálok pedig egy csapásra ismét közönségkedvenccé tették a klasszikust, aminek új verziója a JOY.hu oldalán debütál, de nálunk láthatod először az „Álomhajó” átdolgozásához készült videóklipet is!

„A Splash-féle „Tedd fel a kezed” átdolgozása után ez volt számomra a következő lépcsőfok. Régen is nagyon szerettem ezt a számot, és nagy megtiszteltetés volt, amikor elkészíthettem belőle a saját verziómat. Nagyjából már egy éve pörgetem a szettjeimben, főleg a fesztiválszezonban, és elképesztő látni, mennyire szereti a közönség. Nagyon vártam már, hogy megjelenjen, mert a bulik után rengeteg megkeresést kaptam a kollégáktól és a hallgatóktól, hogy mikor lesz végre elérhető”

- mondta Metzker Viki.
Az „Álomhajó” című átdolgozáshoz készült videóklipet Metzker Viki egyik hajós buliján forgatták le.
forrás: Metzker Viki
Az „Álomhajó” című átdolgozáshoz készült videóklipet Metzker Viki egyik hajós buliján forgatták le.

A felvételhez készült videóklip látványvilága pedig szorosan kötődik az előadó életéhez: a kisfilmet Viki évek óta töretlen sikerrel futó, exkluzív és limitált férőhelyes saját hajós bulijainak egyikén forgatták, így a vizuális koncepció és az „Álomhajó” életérzése tökéletes harmóniába került benne.

Még kapható a nyári JOY magazin, a the Formula–1 issue, amit ha megfordítasz, a party különszámunk címlapján éppen Metzker Vikivel találkozhatsz! Ne maradj le a vele készített exkluzív interjúnkról!

Már kapható a JOY legújabb lapszáma: a legközelebbi árusító helyet ITT találod, digitálisan pedig ITT szerezheted be a magazint!

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