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Mesterséges intelligenciával hozta vissza a Netflix a 10 éve elhunyt színész hangját
Forrás: Silver Screen Collection/Getty Images
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Kevés színész alakítása kapcsolódik össze annyira egy karakterével, mint Gene Wilderé Willy Wonkával. Az 1971-es Willy Wonka és a csokigyár című film csokoládégyárosa egyszerre volt elbűvölő, kiszámíthatatlan és egy picit nyugtalanító – most pedig a halála után tíz évvel ismét hallható a hangja a Netflixen.
A szeptember 23 óta streamelhető Wonka’s The Golden Ticket című új realityben a versenyzők belépnek Wonka gyárába, ahol játékok, próbatételek és kísértések várják őket. A műsornak nincs hagyományos házigazdája: Wonka, azaz Gene Wilder hangja kíséri végig a történetet.
A Netflix a mesterséges intelligenciával foglalkozó ElevenLabs közreműködésével alkotta újra a színész hangját, az özvegye engedélyével. A készítők szerint Karen B. Wilder régi hangfelvételeket és hangoskönyveket is a rendelkezésükre bocsátott, hogy minél pontosabban visszaadhassák néhai férje jellegzetes beszédmódját.
Karen a család nevében úgy fogalmazott, örülnek, hogy a műsor egy új generációval is megismerteti azt a melegséget és képzelőerőt, amelyet Gene Wilder vitt Wonka szerepébe. Az engedélyt tehát megkapta a Netflix, azt viszont nem tudhatjuk, maga a színész hogyan fogadta volna, hogy a hangja egy új Wonka-produkcióban szólal meg.
Ugyanis amikor Tim Burton elkészítette a Charlie és a csokigyár 2005-ös változatát Johnny Depp főszereplésével, Gene Wilder nem titkolta a fenntartásait. Egy akkori nyilatkozatában kiemelte, úgy véli, a film elkészítését elsősorban a pénzkeresés motiválja, és nem látta értelmét annak, hogy újra leforgassák Willy Wonka történetét.
Később, egy 2013-as beszélgetésen még keményebben fogalmazott: „sértésnek” nevezte Tim Burton filmjét – ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy a Netflixes vetélkedőt is elítélte volna. Ráadásul fontos szem előtt tartani, hogy a felesége engedélyt adott a hangja használatára és szép tisztelgésnek tartotta ezt a néhai férje emléke előtt.
A mesterséges intelligencia azt is képes megmutatni, hogyan néznének ki ma az elhunyt sztárok...
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