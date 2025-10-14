Életmód
A mesterséges intelligencia szerint így néznének ki a legikonikusabb filmes párok gyerekei
A főhősök csókkal búcsúznak, a kamera elsötétül, és mi csak találgathatunk, mi történik velük ezután. De mi lenne, ha a történet nem állna meg a stáblistánál? Mi lenne, ha ezek a legendás filmes párok családot alapítanának, és mi, nézők, bepillanthatnánk abba, hogyan néznének ki a gyerekeik? A mesterséges intelligencia most választ adott erre a kérdésre. Egy képalkotó AI segítségével megalkották a mozitörténelem legikonikusabb szerelmespárjainak gyermekeit, akik meglepően ismerősek, és néha szinte ijesztően hasonlítanak híres szüleikre.
A következő válogatás párosainak esetében a képzelet és a technológia találkozásából születtek meg azok a karakterek, akiket sosem láthattunk a filmvásznon, de talán jó lett volna.
Mutatjuk is őket:
