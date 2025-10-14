Horoszkóp
A mesterséges intelligencia szerint így néznének ki a legikonikusabb filmes párok gyerekei

Kamilla
2025. október 14.

A filmekben látott szerelmi történetek legtöbbször ott érnek véget, ahol a néző igazán kíváncsi lenne a folytatásra.

A főhősök csókkal búcsúznak, a kamera elsötétül, és mi csak találgathatunk, mi történik velük ezután. De mi lenne, ha a történet nem állna meg a stáblistánál? Mi lenne, ha ezek a legendás filmes párok családot alapítanának, és mi, nézők, bepillanthatnánk abba, hogyan néznének ki a gyerekeik? A mesterséges intelligencia most választ adott erre a kérdésre. Egy képalkotó AI segítségével megalkották a mozitörténelem legikonikusabb szerelmespárjainak gyermekeit, akik meglepően ismerősek, és néha szinte ijesztően hasonlítanak híres szüleikre.

A következő válogatás párosainak esetében a képzelet és a technológia találkozásából születtek meg azok a karakterek, akiket sosem láthattunk a filmvásznon, de talán jó lett volna.

Mutatjuk is őket:

Galéria / 8 kép

A mesterséges intelligencia szerint így néznének ki a legikonikusabb filmes párok gyerekei

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

