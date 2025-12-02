Életmód
Ilyen lett idén Melania Trump karácsonyi díszítése a Fehér Házban
Forrás: Getty Images
24 romantikus karácsonyi film, amit meg kell nézned december 24-ig
Az biztos, hogy találsz köztük bőven olyat, amit még sosem láttál - és olyat is, amit már igen, de meg akarod nézni újra.
Életmód
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
Promóciók
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
4 csillagjegy, akire rátalál az igaz szerelem decemberben
Az év utolsó hónapja mindig különös hangulatot hordoz. Pláne ennek a négy csillagjegynek, akire rátalál a szerelem.
7 sztár, aki nem volt hajlandó lefogyni csak azért, mert a karrierje megkívánta
Ők azok, akik nemet mondtak a producerek és ügynökök utasítására, és hittek magukban. Az eredmény jól látható!
7 sztárpár, akik nyitott kapcsolatban éltek, és ennek nagyon csúnya vége lett
A nyitott kapcsolatok Hollywoodban sokáig menőnek tűntek.
Ilyen lett idén Melania Trump karácsonyi díszítése a Fehér Házban
Megérkeztek az első fotók a Fehér Ház 2025-ös ünnepi dekorációjáról, melyeket Melania Trump hagyott jóvá. Neked hogy tetszik?
Havi horoszkóp december: az Oroszlánok fontos megbízást kapnak, a Vízöntők igyekeznek valakivel megtalálni a közös hangot
Elérkezett az év utolsó hónapja, mely nem kevésbé lesz izgalmas, mint az előtte lévők, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a havi horoszkópot, hiszen számos váratlan fordulat lehet ugyanis, amely meghatározza az eseményeket számodra!
December 1-jével mindenhol megjelennek a karácsonyi dekorációk, felgyulladnak az ünnepi fények, ez alól pedig a Fehér Ház sem kivétel. A hagyomány szerint minden évben a first lady dönti el, milyen trendek alapján készüljön a díszítés, és mivel elég sok kritikus szem vizslatja aztán a belső tereket, nem csoda, ha mindig igyekeznek nagyon odatenni magukat.
Persze így is lehet hibázni. Emlékszel még arra, amikor 2018-ban, az első karácsonyi dekorálás után Melania Trump rengeteg beszólást kapott, amiért az alábbi fenyőfák mellett döntött?
Idén már sokkal tradicionálisabb díszítésre esett a választása, a kifinomultabb, mégis extravagáns karácsonyi dekort kereste. Az idei év tematikája "Az otthon ott van, ahol a szív is" nevet viseli, és 1500 önkéntes dolgozott egy héten át azon, hogy tökéletes legyen. A Fehér Ház közlése szerint több mint 50 karácsonyfa, 213 méternyi girland, 7 és fél kilométernyi(!) szalag és 10 ezer darab pillangós díszecske díszíti a folyosókat.
Ha kíváncsi vagy az összhatásra, íme a fotók a 2025-ös karácsonyi dekorról a Fehér Házban:
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
7 luxus ihletésű ünnepi meglepetés, ha igazán emlékezetes ajándékot adnál
Életmód
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
Divat
Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked
Promóciók
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Ezt a 2 csizmát Katalin hercegné többé nem viseli: helyette ezeket imádja most
A hercegné két egykor imádott csizmáját már jó ideje nem viseli.
Hivatalosan is itt a tél! Így öltöznek most azok a nők, akik igazán divatosak - Te köztük vagy?
Így maradj divatos a téli hónapokban is!
Csendes várakozás! – Érkezik az Otthonok&Megoldások magazin ünnepi száma
Megérkezett a kuckózás évszaka! Ideje elővenni a puha takarókat, feltölteni a bögréket forró teával, és ünnepi díszbe öltöztetni a lakást. Az Otthonok&megoldások téli lapszáma tele van olyan ötletekkel, amelyekkel nemcsak szép, de igazán szerethető is lesz az otthonod.
10 érdekesség, amit csak kevesen tudnak a Stranger Thingsről
A Stranger Things nem egyszerű sorozat, hanem szó szerint generációs élmény.
7 sztár, aki nem volt hajlandó lefogyni csak azért, mert a karrierje megkívánta
Ők azok, akik nemet mondtak a producerek és ügynökök utasítására, és hittek magukban. Az eredmény jól látható!
Napi horoszkóp december 2.: a Bakok nagy volumenű célokat szeretnének elérni, a Vízöntők elégedettek az életükkel
Ez a nap sok csillagjegy számára hoz magával izgalmakat, kihívásokat és lezárásokat is.