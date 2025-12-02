Ilyen lett idén Melania Trump karácsonyi díszítése a Fehér Házban

December 1-jével mindenhol megjelennek a karácsonyi dekorációk, felgyulladnak az ünnepi fények, ez alól pedig a Fehér Ház sem kivétel. A hagyomány szerint minden évben a first lady dönti el, milyen trendek alapján készüljön a díszítés, és mivel elég sok kritikus szem vizslatja aztán a belső tereket, nem csoda, ha mindig igyekeznek nagyon odatenni magukat.

Persze így is lehet hibázni. Emlékszel még arra, amikor 2018-ban, az első karácsonyi dekorálás után Melania Trump rengeteg beszólást kapott, amiért az alábbi fenyőfák mellett döntött?

Idén már sokkal tradicionálisabb díszítésre esett a választása, a kifinomultabb, mégis extravagáns karácsonyi dekort kereste. Az idei év tematikája "Az otthon ott van, ahol a szív is" nevet viseli, és 1500 önkéntes dolgozott egy héten át azon, hogy tökéletes legyen. A Fehér Ház közlése szerint több mint 50 karácsonyfa, 213 méternyi girland, 7 és fél kilométernyi(!) szalag és 10 ezer darab pillangós díszecske díszíti a folyosókat.

Ha kíváncsi vagy az összhatásra, íme a fotók a 2025-ös karácsonyi dekorról a Fehér Házban:

