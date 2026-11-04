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Megszületett Charles Leclerc kislánya, még a nevét is elárulták

#terhesség
#Forma-1
#formula-1
#Alexandra Saint Mleux és Charles Leclerc
#sztárterhesség
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Sztárok
Utoljára frissült: 2026. november 4. 14:07

Forrás: Getty Images

Megszületett Charles Leclerc kislánya, még a nevét is elárulták
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Hatalmas a boldogság Charles Leclerc családjában, ugyanis a Forma-1-es pilóta és felesége, Alexandra első közös gyermeke világra jött.

Charles Leclerc számára 2026 nemcsak a versenypályán, hanem a magánéletében is különleges év. A 29 éves Forma-1-es versenyző februárban feleségül vette szerelmét, Alexandra Saint Mleux-t, augusztusban pedig az is kiderült, hogy első közös gyermeküket várják.
A várandósság híre augusztusban járta be a világsajtót, miután Alexandra egy Instagram-bejegyzésben mutatta meg a gömbölyödő pocakját.

Most pedig elérkezett életük egyik legkülönlegesebb pillanata, hiszen november 3-án megszületett a kis Bianca, aki egészen biztosan új fejezetet nyit a fiatal pár életében.

A rajongók már hetek óta izgatottan várták a baba érkezését, hiszen a várandósság utolsó időszaka éppen a Forma–1-es szezon hajrájával esett egybe. Leclerc korábban arról beszélt, hogy bár nem szeretne kihagyni egyetlen versenyt sem, igyekszik minél több időt otthon tölteni, hogy felesége mellett lehessen ezekben a különleges napokban.

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