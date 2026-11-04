Megszületett Charles Leclerc kislánya, még a nevét is elárulták

Charles Leclerc számára 2026 nemcsak a versenypályán, hanem a magánéletében is különleges év. A 29 éves Forma-1-es versenyző februárban feleségül vette szerelmét, Alexandra Saint Mleux-t, augusztusban pedig az is kiderült, hogy első közös gyermeküket várják.

A várandósság híre augusztusban járta be a világsajtót, miután Alexandra egy Instagram-bejegyzésben mutatta meg a gömbölyödő pocakját.

Most pedig elérkezett életük egyik legkülönlegesebb pillanata, hiszen november 3-án megszületett a kis Bianca, aki egészen biztosan új fejezetet nyit a fiatal pár életében.

A rajongók már hetek óta izgatottan várták a baba érkezését, hiszen a várandósság utolsó időszaka éppen a Forma–1-es szezon hajrájával esett egybe. Leclerc korábban arról beszélt, hogy bár nem szeretne kihagyni egyetlen versenyt sem, igyekszik minél több időt otthon tölteni, hogy felesége mellett lehessen ezekben a különleges napokban.

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