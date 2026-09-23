7 megrázó titok, ami most derült ki Diana hercegnéről: testvére kitálalt egy új könyvben

Azt gondolnánk, a királyi családról már igazából mindent tudunk, hiszen az elmúlt évtizedekben rengeteg dokufilm, sorozat, film, majd később könyvek, memoárok, kitálalós portrék jelentek meg velük kapcsolatban. A legdurvább titkokat persze Harry herceg leplezte le, miután Meghan Markle-lel kiléptek a királyi családból, majd Erzsébet királynő halála után megjelent a Netflixes dokusorozat, picivel később pedig a Tartalék című könyv is.

Most pedig valaki más lépett elő, és adott ki könyvet a királyi család titkairól. Ő nem más, mint Charles Spencer, azaz Diana hercegné testvére, a Swan Song: Diana, My Sister címet viselő memoár pedig már a megjelenése előtt felkavarta az állóvizet. Olyannyira, hogy a palota közleményt adott ki néhány kiszivárgott részlet miatt, pedig egyáltalán nem jellemző rájuk, hogy egy-egy könyv miatt ilyet tegyenek.

Charles Spencer a kiszivárgott részletben ugyanis azt állította, hogy Diana halála után összeveszett Károllyal azon, hogy Vilmosnak és Harrynek kell-e a koporsó mögött menniük, és a vita során Károly állítólag azt mondta neki: „Nyugodj meg, hamarosan úgyis elfelejtjük Dianát.” Erre a Buckingham-palota ritka és meglehetősen csípős közleményt adott ki. Azt mondták, hogy bár elvi alapon nem kommentálnak könyveket, a király tisztában van vele, hogy „a testvéri gyász fájdalma elhomályosíthatja a józan ítélőképességet, befolyásolhatja az ítéletet és kiszínezheti az emlékeket” még sok évvel a veszteség után is. Magyarul: finoman, de elég egyértelműen azt sugallták, hogy Spencer rosszul emlékszik.

Akárhogy is, a könyv már megjelent, és több meglepő részletet is olvasni benne. Ezeket csokorba gyűjtöttük most:

Diana megpróbálta lefújni az esküvőt Károllyal. Spencer szerint Diana már az eljegyzést is fel akarta bontani, miután megtudta, hogy Károly karkötőt készíttetett első nagy szerelmének, Camillának. Később az apjának is azt mondta, nem akar férjhez menni hozzá, mert úgy érzi, Károly nem szereti. Az apja azonban azt mondta, ekkora horderejű esküvőt már nem lehet visszamondani.

Spencer szerint Diana többször is az öngyilkosságot fontolgatta. A könyv állítása szerint több alkalommal elautózott a Beachy Head szikláihoz, és azon gondolkodott, hogy véget vet az életének. Spencer azt írja, végül a fiai iránti szeretete tartotta vissza. Ez az egyik legsúlyosabb új részlet a könyvből.

A testvére szerint Károly furcsán jókedvűnek tűnt Diana halálhíre után. Spencer azt állítja, hogy amikor beszéltek Diana halálának reggelén, Károly hangja olyan vidám volt, mintha minimum a lottót nyerte volna meg. A testvére szerint Károly furcsán jókedvűnek tűnt Diana halálhíre után. A Buckingham-palota erre még egyébként a megjelenés előtt reagált, és tagadták a dolgot. Spencer azonban kitartott a története mellett, és azt mondta, szerinte a palota valójában nem cáfolta, hogy a beszélgetés megtörtént, inkább az ő emlékeinek hitelességét kérdőjelezte meg.

Spencer szerint Károly egy későbbi, Diana temetéséről szóló vita közben azt mondta neki, hogy „hamarosan úgyis mind elfelejtjük” Dianát. A Buckingham-palota erre szokatlanul határozottan reagált, és lényegében megkérdőjelezte Spencer emlékeinek pontosságát, ahogy fent is említettük.

Fülöp herceg állítólag felülbírálta Károlyt a temetési menetben. Spencer szerint Károly középen szeretett volna menni a két fiával, Fülöp azonban kijelentette, hogy Diana testvéreként Spencernek kell Vilmos és Harry között haladnia, Károly és Fülöp pedig kívül mennek.

II. Erzsébet Diana halála után vissza akarta adni neki a HRH címet. Spencer szerint a királynő felajánlotta, hogy Diana posztumusz ismét használhassa a „Her Royal Highness” megszólítást, amelyet a váláskor elveszített. Spencer azonban úgy gondolta, Diana számára ennek halála után már nem lenne értelme, ezért nemet mondott. A könyvben azt is bevallja, hogy később elgondolkodott rajta, jól döntött-e.

Dianának külön kérése lett volna a saját temetésére, de állítólag elutasították. Spencer szerint Diana korábban elmondta a testvéreinek, hogy azt szeretné, ha Mozart Requiemje szólalna fel majd egyszer a temetésén. A palota emberei azt mondták neki, hogy anglikán temetésen ez nem megengedett, ezért nem kerülhet sor rá — Spencer később úgy tudta meg, hogy ez nem volt igaz.

A Swan Song: Diana, My Sister tehát nemcsak újabb részleteket villant fel Diana életéből, hanem azt is megmutatja, mennyire eltérően emlékeznek ugyanazokra az eseményekre azok, akik a legközelebb álltak hozzá. Charles Spencer több állítása már most vitát váltott ki, és valószínűleg még jó ideig beszédtéma lesz, hol húzódik a határ személyes emlék, családi sérelem és történelmi tény között. Egy biztos: közel harminc évvel Diana halála után továbbra is elképesztő érdeklődés övezi mindazt, ami vele és a királyi családdal történt.