Megjelent a JOY legújabb lapszáma, címlapon Kovács Gyopár és Mehringer Marci

„A levél megírásának nulladik percében azon kezdtem gondolkozni, hogy mitől lesz valami igazán magyar? Attól, hogy paprikás? Attól, hogy hangos? Attól, hogy egy családi ebéd ötödik percében már mindenki egyszerre beszél, mégis mindenki pontosan tudja, miről van szó? Szerintem inkább attól, hogy zsigerből felismered. A furcsa szorítástól a mellkasodban, amikor egy hosszabb külföldi út után a repülő ablakából újra megpillantod a Dunát, vagy attól, hogy az M7-esen ülve mindenki ugyanabban a pillanatban kezdi keresni a Balatont. Attól, ahogy egy késő esti villamos ablakából feltűnik a kivilágított Parlament, vagy attól, amikor megérzed a nagymamád utánozhatatlan húslevesének illatát. Apró dolgok, amelyek külön-külön talán semmiségnek tűnnek, együtt mégis egyetlen, összetéveszthetetlen érzéssé állnak össze: itthon vagyok. A Made in Hungary Issue éppen ezekből az ismerős, mégis újrafelfedezésre váró dolgokból született. Szerettük volna megmutatni azt a Magyarországot, amely nem egy múltba révedő képeslap, hanem folyamatosan mozgásban van: kreatív, tehetséges, néha kaotikus, gyakran önironikus, de sosem unalmas. Mert ami magyar, egyszerre lehet nosztalgikus és friss, elegáns és kicsit őrült, hagyománytisztelő és lázadó. Pont, mint mi."

- Vadász Emese, a JOY főszerkesztője

Címlapunkon Kovács Gyopár és Mehringer Marcit találjátok, akikkel egy igazán őszinte interjút olvashattok:

Készült egy izgalmas interjú a Budapesti Operettszínház népszerű színészével, Sándor Péterrel:

De készítettünk egy JOY borvidék térképet is, ami egy igazán cool oldaláról mutatja meg Magyarországot:

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