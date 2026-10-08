Promóciók
Megjelent a JOY legújabb lapszáma, címlapon Kovács Gyopár és Mehringer Marci
10 kutyafaja, ami nagyon ragaszkodik a gazdijához
Kutyaválasztásnál sokan előnyben részesítik az állat ragaszkodását!
Napi horoszkóp október 8.: a Kosoknak érdemes diplomatikusan viselkedniük, a Nyilasoknak kivételes lehetőség pottyan az ölükbe
A hét második felében is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a csütörtöki horoszkópodra szánni!
7 beautytrend, amit imádni fogsz ősszel, ha nincs kedved órákig készülődni
2026 őszének legjobb beautytrendjeihez szerencsére nem kell profi sminktudás vagy félórás hajformázás.
Nem csak egy csomó jelezhet mellrákot: Amanda Peet szokatlan változást észlelt a diagnózis előtt
Amanda Peet egy szokatlan változás miatt fordult orvoshoz, története pedig a mellráktudatosság hónapjában arra emlékeztet, hogy nem csak egy kitapintható csomó jelezhet problémát.
Van, aki nem tér vissza, más csak cameozik: minden, ami kiderült A Bridgerton család új évadjáról
Eláruljuk, kivel találkozhatunk újra, és kit kell majd hiányolnunk!
„A levél megírásának nulladik percében azon kezdtem gondolkozni, hogy mitől lesz valami igazán magyar? Attól, hogy paprikás? Attól, hogy hangos? Attól, hogy egy családi ebéd ötödik percében már mindenki egyszerre beszél, mégis mindenki pontosan tudja, miről van szó? Szerintem inkább attól, hogy zsigerből felismered. A furcsa szorítástól a mellkasodban, amikor egy hosszabb külföldi út után a repülő ablakából újra megpillantod a Dunát, vagy attól, hogy az M7-esen ülve mindenki ugyanabban a pillanatban kezdi keresni a Balatont. Attól, ahogy egy késő esti villamos ablakából feltűnik a kivilágított Parlament, vagy attól, amikor megérzed a nagymamád utánozhatatlan húslevesének illatát. Apró dolgok, amelyek külön-külön talán semmiségnek tűnnek, együtt mégis egyetlen, összetéveszthetetlen érzéssé állnak össze: itthon vagyok. A Made in Hungary Issue éppen ezekből az ismerős, mégis újrafelfedezésre váró dolgokból született. Szerettük volna megmutatni azt a Magyarországot, amely nem egy múltba révedő képeslap, hanem folyamatosan mozgásban van: kreatív, tehetséges, néha kaotikus, gyakran önironikus, de sosem unalmas. Mert ami magyar, egyszerre lehet nosztalgikus és friss, elegáns és kicsit őrült, hagyománytisztelő és lázadó. Pont, mint mi."
- Vadász Emese, a JOY főszerkesztője
Címlapunkon Kovács Gyopár és Mehringer Marcit találjátok, akikkel egy igazán őszinte interjút olvashattok:
Készült egy izgalmas interjú a Budapesti Operettszínház népszerű színészével, Sándor Péterrel:
De készítettünk egy JOY borvidék térképet is, ami egy igazán cool oldaláról mutatja meg Magyarországot:
Már kapható a JOY legújabb lapszáma, keresd a legközelebbi árusító helyet ITT, fizess elő a magazinra ITT, vagy olvasd digitálisan ITT!
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!
10 zseniális film és sorozat, ami új köntöst kapott és ezerszer jobb, mint az eredeti
Egy remake hallatán sok filmrajongó automatikusan felszisszen.
Ma van az angyalszámok napja: ennek a 3 csillagjegynek be is vonzza a szerencsét
A numerológiai értelmezés szerint október 8., az angyalszámok napja három csillagjegynek hozhat új lendületet és lehetőséget a sikerre.
12 éve együtt: íme 10 romantikus pillanat Amal és George Clooney szerelméből
George Clooney egykor Hollywood leghíresebb agglegénye volt, aztán találkozott Amallal – a többi pedig tényleg olyan, mintha egy romantikus filmről szólna.
Napi horoszkóp október 8.: a Kosoknak érdemes diplomatikusan viselkedniük, a Nyilasoknak kivételes lehetőség pottyan az ölükbe
A hét második felében is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a csütörtöki horoszkópodra szánni!
10 kutyafaja, ami nagyon ragaszkodik a gazdijához
Kutyaválasztásnál sokan előnyben részesítik az állat ragaszkodását!
Érkezik az alpha generáció? 6 sztár, akinek már most híres a gyereke
Régen a hírességek gyerekei legfeljebb néhány családi fotón tűntek fel, ma azonban egészen más világban nőnek fel.