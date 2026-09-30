Megható, mi ihlette Lady Gaga kislányának nevét

Pár hete kiderült, miért is tűnt el valójában a nyilvánosság elől Lady Gaga: a vőlegényével, Michael Polanskyvel ugyanis nemrég szülőkké váltak. Az énekes-színésznő titkolta a nyilvánosság előtt, hogy hamarosan anyai örömök elé néz, a lesifotósok buktatták le őt első gyermekével a kezében. Azóta az is kiderült, hogy a párnak kislánya született, akinek a Rose Bean nevet adták – és ezt karrierjének két talán legfontosabb pillanata inspirálhatta!

Bár a sztár nem erősítette ezt meg, rajongói egészen biztosak abban, hogy a Rose név az énekes-színésznő egyik, a Csillag születik című filmjéből ered, amelyben előadta Edith Piaf „La Vie en Rose” című klasszikusát. (Sőt, a film rendezője-főszereplője, Bradley Cooper tulajdonképpen akkor tudta, hogy neki fogja adni a női főszerepet, mikor hallotta őt ezt a dalt énekelni.) Ez a film robbantotta be a színésznői karrierjét, és nem titkolja, mennyire megváltoztatta az életét, szóval nem meglepő az sem, hogy a forgatás után egy „La Vie en Rose” tetoválás került a hátára.

De Rose Bean második nevének is különleges lehet az eredete: himnusszá vált „Born This Way” számát Carl Bean 1977-es „I Was Born This Way” felvétele inspirálta – amit maga a sztár ismert el nyilvánosan. Szóval mi abszolút elhisszük a fanoknak a fenti teóriákat, hogy a kislány mindkét nevét édesanyja karrierjének, sőt, életének kiemelkedő pillanatai ihlették.

A sztárvilágban többen is vannak olyanok, akik nem titkolják, béranya hordta ki a gyermeküket!

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