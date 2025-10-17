Életmód
Meghan Markle minősíthetetlenül viselkedett videójában: válás van a levegőben?
Forrás: Kristina Bumphrey/gettyimages
Palvin Barbi törött lábbal vonult végig a Victoria's Secret divatbemutatóján
A magyar modell nemrég eltörte a lábát, de a videót elnézve ezt meg nem mondtuk volna! Palvin Barbi a 2025-ös Victoria's Secret Fashion Show legcsodásabb résztvevője volt!
Napi horoszkóp október 16.: a Nyilasoknak érdemes észnél lenniük, a Vízöntőknek nagy volumenű céljaik vannak
A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
18 sztárgyerek, aki már nem is gyerek: mikor történt ez?
Mikor repült el így az idő? Mintha csak tegnap lett volna, hogy ezek a sztárgyerekek megszületettek, most pedig a többségük már saját karrierjét építi.
Meleg árnyalatok, csillogás és kávés tónusok: ilyen lesz a 2025-ös őszi manikűrtrend
Ezek a manikűrök lesznek a legdivatosabbak idén ősszel!
Ezúttal egy különösen érzéketlennek tartott videó miatt, amelyet Meghan a párizsi látogatásuk során osztott meg. A felvétel hatalmas felháborodást váltott ki, és ismét a brit királyi család egyik legmegosztóbb párját állította a figyelem középpontjába. Egy külföldi lap értesülései szerint a herceg mélységesen megbántódott és feldúlt volt, miután feleségét újra éles kritikák érték a közösségi médiában. A botrányt egy rövid videó váltotta ki, amelyen Meghan a limuzin hátsó ülésén nyújtózik, miközben a jármű a párizsi Pont de l’Alma alagút közelében halad, ott, ahol 1997-ben tragikus balesetben életét vesztette Diana hercegnő, Harry édesanyja.
A videó sokak szerint ízléstelen és megdöbbentően érzéketlen volt, több királyi szakértő pedig egyenesen felfoghatatlanul butának nevezte a posztot. Richard Fitzwilliams királyi kommentátor szerint megdöbbentő, hogy valaki, aki ennyit beszél az empátiáról, képes volt ilyen helyzetben tréfálkozni. A lap szerint Harry szomorú, de nem meglepett a történtek miatt. Egy, a párhoz közel álló ismerős így fogalmazott:
Harryt mélyen megérintette az ügy. Úgy érezte, Diana halálát ismét arra használják, hogy bántsák a feleségét. Meghan ráadásul nem is tudta, hol járnak pontosan, a kocsi nem ment át az alagúton.
A közvélemény reakciója azonban nem csillapodott, ugyanis alig néhány nappal később Meghan ismét a címlapokra került, miután a Balenciaga 2026-os tavasz–nyári divatbemutatóján Párizsban a nézőtéren nevetgélt és láthatóan jól szórakozott, miközben a közönség többi tagja komoly hangulatban figyelte a show-t. Többen tiszteletlennek nevezték a viselkedését, különösen az előző botrány fényében. A hercegi pár szóvivője nem reagált a megkeresésekre, ám a brit sajtóban máris elindultak a találgatások arról, vajon mennyire viseli meg kapcsolatukat a folyamatos botrányáradat.
Meghan Markle a 2021-es Oprah Winfrey-interjúban már nyíltan beszélt arról, hogy a brit média állandó nyomása öngyilkos gondolatokhoz vezetett nála. Meghan azóta is gyakran kerül a bulvárlapok célkeresztjébe, és bár Harry igyekszik megvédeni őt, a helyzet egyre nehezebbnek tűnik. Bár a pár hivatalosan nem kommentálta a történteket, a brit sajtóban egyre többen találgatnak, hogy vajon meddig bírják még a feszültséget. A közvélemény szerint Harry herceg egyre nehezebben viseli, hogy felesége újra és újra a média kereszttüzébe kerül, különösen, ha az édesanyja emlékét is érinti.
Testbeszéd-elemzők már korábban is észrevettek néhány érdekes dolgot Meghan és Harry között!
Jennifer Aniston elárulta: ezért nem fogadott örökbe sosem gyermeket
A színésznő őszintén vállalta véleményét, és megválaszolta a kérdést, amit rengetegen feltettek neki az elmúlt 3 évben az anyaság kapcsán.
18 sztárgyerek, aki már nem is gyerek: mikor történt ez?
Mikor repült el így az idő? Mintha csak tegnap lett volna, hogy ezek a sztárgyerekek megszületettek, most pedig a többségük már saját karrierjét építi.
Tényleg vonzóbbnak tartják a nőket a férfiak, ha vörösre van festve a körmük? Most végre kiderül!
Képzeld, a kutatások szerint ez az árnyalat különleges hatással van azokra is, akik viselik, de azokra a pasikra is, akik kiszúrják egy nőn...
Ezek a cipők uralják 2025-ös utcai divatot - Jó hír, hogy meglepően kényelmesek
Szerencsére a legtöbb cipő már tavaly is megtalálható volt kínálatban, így ha anno beszerezted, akkor nyert ügyed van!
Meleg árnyalatok, csillogás és kávés tónusok: ilyen lesz a 2025-ös őszi manikűrtrend
Ezek a manikűrök lesznek a legdivatosabbak idén ősszel!
A glass skin után itt a cloud skin, de mi is ez valójában?
Te ki fogod próbálni?