Meghan Markle minősíthetetlenül viselkedett videójában: válás van a levegőben?

Utoljára frissült: 2025. október 16. 09:18

Forrás: Kristina Bumphrey/gettyimages

Harry és Meghan
Úgy tűnik, ismét feszültség alakult ki Harry herceg és Meghan Markle körül...

Ezúttal egy különösen érzéketlennek tartott videó miatt, amelyet Meghan a párizsi látogatásuk során osztott meg. A felvétel hatalmas felháborodást váltott ki, és ismét a brit királyi család egyik legmegosztóbb párját állította a figyelem középpontjába. Egy külföldi lap értesülései szerint a herceg mélységesen megbántódott és feldúlt volt, miután feleségét újra éles kritikák érték a közösségi médiában. A botrányt egy rövid videó váltotta ki, amelyen Meghan a limuzin hátsó ülésén nyújtózik, miközben a jármű a párizsi Pont de l’Alma alagút közelében halad, ott, ahol 1997-ben tragikus balesetben életét vesztette Diana hercegnő, Harry édesanyja.

A videó sokak szerint ízléstelen és megdöbbentően érzéketlen volt, több királyi szakértő pedig egyenesen felfoghatatlanul butának nevezte a posztot. Richard Fitzwilliams királyi kommentátor szerint megdöbbentő, hogy valaki, aki ennyit beszél az empátiáról, képes volt ilyen helyzetben tréfálkozni. A lap szerint Harry szomorú, de nem meglepett a történtek miatt. Egy, a párhoz közel álló ismerős így fogalmazott:

Harryt mélyen megérintette az ügy. Úgy érezte, Diana halálát ismét arra használják, hogy bántsák a feleségét. Meghan ráadásul nem is tudta, hol járnak pontosan, a kocsi nem ment át az alagúton.

A közvélemény reakciója azonban nem csillapodott, ugyanis alig néhány nappal később Meghan ismét a címlapokra került, miután a Balenciaga 2026-os tavasz–nyári divatbemutatóján Párizsban a nézőtéren nevetgélt és láthatóan jól szórakozott, miközben a közönség többi tagja komoly hangulatban figyelte a show-t. Többen tiszteletlennek nevezték a viselkedését, különösen az előző botrány fényében. A hercegi pár szóvivője nem reagált a megkeresésekre, ám a brit sajtóban máris elindultak a találgatások arról, vajon mennyire viseli meg kapcsolatukat a folyamatos botrányáradat.

Kép
forrás: Georges De Keerle/Getty Images

Meghan Markle a 2021-es Oprah Winfrey-interjúban már nyíltan beszélt arról, hogy a brit média állandó nyomása öngyilkos gondolatokhoz vezetett nála. Meghan azóta is gyakran kerül a bulvárlapok célkeresztjébe, és bár Harry igyekszik megvédeni őt, a helyzet egyre nehezebbnek tűnik. Bár a pár hivatalosan nem kommentálta a történteket, a brit sajtóban egyre többen találgatnak, hogy vajon meddig bírják még a feszültséget. A közvélemény szerint Harry herceg egyre nehezebben viseli, hogy felesége újra és újra a média kereszttüzébe kerül, különösen, ha az édesanyja emlékét is érinti.

Testbeszéd-elemzők már korábban is észrevettek néhány érdekes dolgot Meghan és Harry között!

