Egyre több a baj: ezek utalnak arra, hogy Meghan és Harry a válás felé sodródnak
Forrás: Getty Images
Egyre több a baj: ezek utalnak arra, hogy Meghan és Harry a válás felé sodródnak
Több jel is utal arra, hogy valami nagyon nem stimmel a páros között.
Meghan Markle és Harry kapcsolatát senkinek sem kell bemutatni, hiszen miután 2017-ben kiderült, hogy randiznak, az egész világ nyomon követhette szerelmük alakulását. Az első nyilvános megjelenéseiket, az eljegyzést, az esküvőt, majd azt a káoszt, ami ezután következett. Míg a királyi család tagjaként dolgoztak, rengeteget cikkeztek a lapok arról, hogy milyen sok konfliktusuk van nemcsak az alkalmazottakkal, hanem Katalinnal és Károllyal is, de ennek ellenére is sokan ledöbbentek, amikor bejelentették visszavonulásukat. Kisfiukkal együtt az Egyesült Államokba költöztek át, és 2020 óta ott is élnek, azóta már négy fősre bővült családjukkal.
Bár sokáig azt mondták, hogy azért akartak kilépni a királyi családból, mert a magánéletüket szerették volna megóvni, nem vágytak már a reflektorfényre és a nyugalmat részesítenék előnyben, mégis újra és újra visszatértek a kamerák elé. Először egy, a királyi családról kitálaló dokumentum-sorozatban, majd Harry több könyvet is írt, ezt követte egy podcast (vagy legalábbis szerették volna), egy újabb Netflix-műsor, Meghan Markle pedig sorra jelenik meg az utóbbi időben a vörös szőnyeges eseményeken is.
Legutóbb a párizsi divathéten járt, férje nélkül, ahol több felvétel is készült róla. Ezek elég sok negatív visszhangot kaptak: az egyik videón az látható például, ahogy egy modell megbotlik, és Meghan kineveti.
Az utóbbi egy-két évben egyébként elég sokat pletykálják, hogy valami nem stimmel Meghan Markle és Harry házasságában. A bennfentesek szerint több dolog is utal arra, hogy a válás felé sodródnak, és ezt csak alátámasztják azok az alkalmak, amikor egymás nélkül jelennek meg kamerák előtt - márpedig ilyenből egyre több van. Lássuk csak, milyen friss jelek utalnak arra, hogy a páros között valami nincs rendben:
Jó ideje nem jelentek meg együtt nyilvános eseményen
Bizony, legutóbb 2025 áprilisában érkeztek kéz a kézben a kamerák elé, amikor a TIME100 eseményére érkeztek. Ez volt az utolsó alkalom, ezt megelőzően sem került sor túl sok közös megjelenésre. Egyébként erről sokak szerint az is tehet, hogy szakmailag teljesen más irányba akarnak tovább menni, ezért tudatosan nem vonják be egymást ezekbe. Más feltételezések szerint annyira negatív visszhangot kap a páros együtt, hogy PR szempontból döntöttek a szakmai különválás mellett.
Annyit azért hozzátennénk, hogy 2025. szeptember 20-án egy One805LIVE! koncerten randiztak Kaliforniában.
Meghan nem segíti Harry és a királyi család békülését
Köztudott, hogy Harry nagyon vágyik vissza az Egyesült Királyságba, na, nem visszaköltözne, de szívesen hazalátogatna családjával. Idén sor is került egy perre, amely során megpróbálta visszaszerezni a brit állami védelmi szolgáltatást, hogy nyugalomban utazhassanak, de ezt nem nyerte meg. Viszont elmondta, hogy nagyon szeretne békülni a családjával, hiányzik neki a testvére, édesapja, és jóvétenné azt, ami elromlott köztük. Nos, Meghannal való kapcsolatának nem tesz jót a tény, hogy felesége abszolút nem vesz részt a békülési folyamatokban. Miközben Harry találkozott nemrég édesapjával, és elkezdték megbeszélni, hogyan tudnának közelebb kerülni egymáshoz, milyen hivatalos és nem hivatalos megoldás van, addig Meghan inkább a párizsi divathétre látogatott el.
Állítólag Meghan bedobott egy könyvötletet... a válásával kapcsolatban
Többek között a Vanity Fair is lehozta cikkben, hogy Meghan Markle és csapata bedobta ötletként egy könyvkiadónak, hogy mi lenne, ha egy feltételezett válás után megírná könyvben, hogy mi történt. Ez azért elég extrém gondolat valakitől, aki amúgy boldog házasságban él, igaz? Bár ez nem megerősített infó, és tudjuk, hogy az ilyeneket nem szabad túlságosan komolyan venni.
Harryt zavarja, hogy Meghan gúnyolja a királyi család szokásait
Számos olyan pillanatot láthattunk már az elmúlt években, amikor Meghan Markle gúnyos vagy ellenséges megjegyzést tett a királyi családra. Az egyik, ami legjobban megmaradt az emberek emlékezetében, az volt, amikor Harry felesége kigúnyolta azt, ahogy meghajolt anno II. Erzsébet királynő előtt, és nem ez volt az egyetlen ilyen alkalom. Ez állítólag nagyon rosszul esik Harrynek, aki most mindent elkövet, hogy békét teremtsen családjával.
Meghan Markle egyre jobban építi saját imidzsét
A királyi család tagjaként búcsút kellett intenie közösségi médiában létrehozott profiljainak, és úgy tűnt, ezt nem bánja. Ám az utóbbi időben egyértelműen látszik, hogy Meghan Markle nagyon szeretne visszatérni, és az Instagramra is visszatért év elején. Ide gyakran posztol olyan fotókat is, melyek a családjáról, nyaralásukról, karrierjéről szólnak, ami sokak szerint egyértelmű jele lehet egy eltávolodásnak kettejük között.
A közös fotók árulkodóak
A testbeszédelemzők szerint érdemes egy-egy fotón megfigyelni az emberek mozdulatait, ahogy közelednek egymás felé, mert ez többet elmond minden szónál. Míg Meghan és Harry kapcsolatában az állandó érintések jellemzőek voltak (noha a királyi család szabályai ezt nem igazán engedélyezték), addig az utóbbi időben egyre távolságtartóbb a testtartásuk. Ez is utalhat némi ellentétre köztük.
Utóbbi kapcsán itt több fotót és elemzést találsz:
