Bármelyik pillanatban véget érhet Harry és Meghan házassága: a hercegné túl messzire ment

Meghan Markle talán imádja, hogy a brit királyi családnak hátat fordítva végre újra becsekkolhatott Instára, interjúkat adhat és beszélhet a magánéletéről, fotókat, videókat oszthat meg a családi pillanatokról, a bennfentesek azt mondják, a férje, Harry herceg viszont egyáltalán nincs elájulva a social media jelenléttől, de főleg attól, hogy a felesége a gyerekeiket is állandóan szerepelteti a posztjaiban.

A hatéves Archie herceg és a négyéves Lilibet hercegnő ugyanis EGYFOLYTÁBAN felbukkannak az anyjuk Instagramján – bár az arcukat nem láthatjuk, de a házaspár elvileg éppen azért intett búcsút az Egyesült Királyságnak az uralkodói családban betöltött hivatalos szerepüknek, hogy a reflektorfényektől távol nevelhessék fel őket, és ne szerepeljenek a bulvármédiában.

A források szerint Harry úgy érzi, mintha parádéznának körülötte, nem szívesen szerepel a közösségi médiában, és az is zavarja, hogy Meghan MINDENT kiárusít, amit csak lehet: saját márkája, az As Ever legújabb gyertyája például az esküvőjükre utalva a „Signature Candle No. 519” nevet kapta, hiszen május 19-én mondták ki egymásnak az igent 2018-ban.

Meghan ráadásul továbbra is azzal haknizik, hogy ő a sussexi hercegné, holott Harry családját az utóbbi években kizárólag csak kritizálta, rasszizmussal vádolta, és egyfolytában panaszkodik arra, hogy beleszóltak abba, mit vehet fel. A tőlük kapott címet azonban továbbra is büszkén viseli, amiről Harry is tudja, hogy kissé megosztó lépés, András volt herceg (akit megfosztottak a címeitől), azaz Andrew Mountbatten Windsor ex felesége, Sarah Ferguson cselekedett hasonlóképpen a múltban.

„A csillogás elkopott, ami egy kapcsolat ezen pontján teljesen rendben is lenne” – nyilatkozta egy informátor. „De ez a férfi az egész életét felrúgta és hátra hagyta érte.” Ráadásul „hozzászokott ahhoz, hogy mindenki szereti.” Márpedig mostanság nem igazán kedvelik Harry herceget, sőt, éppen az ellenkezője. Nemrég egy sporteseményen hangosan kifütyülték a házaspárt. Szóval úgy tűnik, a házasságuk csak papíron tökéletes, mert Meghan ezt akarja nekünk eljátszani – végülis egykor színésznőként dolgozott...

Apropó színészet! Meghan Markle nyolc év szünet után visszatért a korábbi szakmájához, mert kapott egy kisebb szerepet a Close Personal Friends című készülő filmben, melyben többek között az Emily Párizsban sztárka, Lily Collins és Brie Larson játsszák a főszerepeket. Meghan a szemtanúk szerint már meg is jelent a forgatáson, és nagyon élvezi, hogy újra kamerák elé állhat.

Ezek azok a ruhadarabok, amiket Meghan Markle korábban nem viselhette, és ezt nagyon sérelmezte is...

