Szerelem
Bármelyik pillanatban véget érhet Harry és Meghan házassága: a hercegné túl messzire ment
Forrás: Anadolu/Getty Images
4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla
Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Napi horoszkóp november 6.: a Kosoknak nagy bátorságra van szükségük, az Oroszlánoknak érdemes nyitniuk mások felé
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Ezt üzenem apám szeretőjének, aki tönkretette a családunkat
Az emberek azt hiszik, hogy a család akkor ér véget, amikor valaki feláll az asztaltól és becsapja maga mögött az ajtót. Pedig a család nem így szokott széttörni.
Fantasztikus hírünk van a magyar Harry Potter-fanoknak: Végre mi is beléphetünk a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába
Készülj fel minden idők legkülönlegesebb és legnagyobb szabású utazó kiállítására, ami a Harry Potter varázslatos világát és annak elbűvölő, bővített univerzumát mutatja be, a lenyűgöző élmény világszerte már több mint 4 millió rajongót varázsolt el.
6 sorozat az HBO Maxon, amiről nem is gondoltuk volna, hogy ilyen jó
Ezeket a sorozatokat muszáj lecsekkolnod, ha szereted az izgalmas történeteket és a csavaros befejezéseket!
Meghan Markle talán imádja, hogy a brit királyi családnak hátat fordítva végre újra becsekkolhatott Instára, interjúkat adhat és beszélhet a magánéletéről, fotókat, videókat oszthat meg a családi pillanatokról, a bennfentesek azt mondják, a férje, Harry herceg viszont egyáltalán nincs elájulva a social media jelenléttől, de főleg attól, hogy a felesége a gyerekeiket is állandóan szerepelteti a posztjaiban.
A hatéves Archie herceg és a négyéves Lilibet hercegnő ugyanis EGYFOLYTÁBAN felbukkannak az anyjuk Instagramján – bár az arcukat nem láthatjuk, de a házaspár elvileg éppen azért intett búcsút az Egyesült Királyságnak az uralkodói családban betöltött hivatalos szerepüknek, hogy a reflektorfényektől távol nevelhessék fel őket, és ne szerepeljenek a bulvármédiában.
A források szerint Harry úgy érzi, mintha parádéznának körülötte, nem szívesen szerepel a közösségi médiában, és az is zavarja, hogy Meghan MINDENT kiárusít, amit csak lehet: saját márkája, az As Ever legújabb gyertyája például az esküvőjükre utalva a „Signature Candle No. 519” nevet kapta, hiszen május 19-én mondták ki egymásnak az igent 2018-ban.
Meghan ráadásul továbbra is azzal haknizik, hogy ő a sussexi hercegné, holott Harry családját az utóbbi években kizárólag csak kritizálta, rasszizmussal vádolta, és egyfolytában panaszkodik arra, hogy beleszóltak abba, mit vehet fel. A tőlük kapott címet azonban továbbra is büszkén viseli, amiről Harry is tudja, hogy kissé megosztó lépés, András volt herceg (akit megfosztottak a címeitől), azaz Andrew Mountbatten Windsor ex felesége, Sarah Ferguson cselekedett hasonlóképpen a múltban.
„A csillogás elkopott, ami egy kapcsolat ezen pontján teljesen rendben is lenne” – nyilatkozta egy informátor. „De ez a férfi az egész életét felrúgta és hátra hagyta érte.” Ráadásul „hozzászokott ahhoz, hogy mindenki szereti.” Márpedig mostanság nem igazán kedvelik Harry herceget, sőt, éppen az ellenkezője. Nemrég egy sporteseményen hangosan kifütyülték a házaspárt. Szóval úgy tűnik, a házasságuk csak papíron tökéletes, mert Meghan ezt akarja nekünk eljátszani – végülis egykor színésznőként dolgozott...
Apropó színészet! Meghan Markle nyolc év szünet után visszatért a korábbi szakmájához, mert kapott egy kisebb szerepet a Close Personal Friends című készülő filmben, melyben többek között az Emily Párizsban sztárka, Lily Collins és Brie Larson játsszák a főszerepeket. Meghan a szemtanúk szerint már meg is jelent a forgatáson, és nagyon élvezi, hogy újra kamerák elé állhat.
Ezek azok a ruhadarabok, amiket Meghan Markle korábban nem viselhette, és ezt nagyon sérelmezte is...
Galéria / 5 kép
5 ruhadarab, amit Meghan Markle újra viselhet azóta, hogy nem tagja a királyi családnak
Hogy tetszett a cikk?
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Életmód
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Napi horoszkóp november 7.: a Rákoknak érdemes megoldáscentrikusan gondolkodniuk, a Halak szokatlan kihívásban mérettethetik meg magukat
Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban átadnád magad a pihenésnek, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!
Ezt üzenem apám szeretőjének, aki tönkretette a családunkat
Az emberek azt hiszik, hogy a család akkor ér véget, amikor valaki feláll az asztaltól és becsapja maga mögött az ajtót. Pedig a család nem így szokott széttörni.
10 sztárpár, akik szinte teljesen ugyanúgy néznek ki
Ezek a híres párosok nemcsak személyiségükben hasonlítanak egymásra, hanem külsőleg is. Nem kicsit!
Hódítanak a gumicsizmák, és nem csak a kertben! Íme a szezon legmenőbb darabjai
Az idei ősz must have-je, ami egyik nő gardróbjából sem hiányozhat.
A legújabb körömtrend óriási csavart visz a francia manikűrbe
Idén soha nem látott újítás jön körmök terén!
7 mindennapi szokás, ami hosszú távon csökkentheti a rák kockázatát
A mindennapi szokásaid sokkal többet számítanak az egészségedre nézve, mint azt elsőre gondolnád. Olyannyira, hogy még a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát is befolyásolhatják. Persze sajnos nincs egy olyan életmódbéli tényező sem, ami fixen garantálná, hogy valaki nem lesz az élete során komolyan beteg, az étrend, a napi rutin és az egészséges szokások jelentősen csökkenthetik a rákos megbetegedések kockázatát.