Megjelent a Harper's Bazaar legújabb lapszáma, amelynek címlapján nem más, mint Meghan Markle szerepel. Harry herceg felesége, aki évekkel ezelőtt vonult vissza férjével együtt a királyi családtól és a rengeteg figyelemtől, most őszintén mesélt interjújában magánéletéről, házasságukról és - természetesen - a királyi családról is.

Meghan Markle felfedte, hogy a királyi család tagjaként, azáltal, hogy mekkora reflektorfény hárult rá, még inkább képes lett megerősíteni a saját határait, és megtanulta, hogyan védje meg magát. De most is fontosnak tartja Archie és Lilibeth privát szféráját megőrizni, és ezért is nagyon boldogok Kaliforniában.

Azt is elárulta, hogy imád egyszerre anya lenni és karrierjét is építeni. Meghan ugyanis rengeteget dolgozik, saját Netflix sorozatot készített, dolgozott podcasten, és nemsokára színésznőként is visszatér. Hangsúlyozta, hogy számára fontos egyensúlyt teremteni: legyen ideje gyerekekkel játszani, de legyen jelen a divateseményeken is – de tett benne egy utalást a királyi család felé, mondván, hogy amikor minden döntésed külső megítélés alapján születik, akkor elveszítheted az eredetiségedet. Így viszont megtarthatta ezt, hiszen azt csinálhat, amit szeretne.

És hogy mi a helyzet közte és Harry között? Merthogy az utóbbi időben elég sok pletyka kelt szárnyra annak kapcsán, hogy válnak. Meghan erre konkrétan nem reagált, de elmondta, hogy Harryről, hogy

Senki a világon nem szeret engem jobban, mint ő, így tudom, hogy mindig kiáll értem.

Meghan szerint Harry hozta meg a közös életükbe az örömöt és játékosságot, azóta pedig ezt ő is igyekszik bevinni a munkájába és a családi életbe: „Még a vállalkozásunkban is azt akarom, hogy játszunk, kreatívkodjunk és felfedezzünk” – mondta.

A sztárpár egyre jobban visszatér, sőt, nemrég például Kris Jenner születésnapi buliján is ott voltak. Íme pár fotó az ominózus estéről, amit aztán letöröltettek a Jenner család Instájáról:

