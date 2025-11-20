Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Külföldi sztárok

Meghan Markle meglepő vallomást tett a Harper's Bazaar címlapján

#Sztárok
#Királyi család
#Címlap
#Harper's Bazaar
#Külföldi sztárok
#meghan markle
#harry
#kitálal
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. november 20. 08:21

Forrás: GettyImages

Meghan Markle meglepő vallomást tett a Harper's Bazaar címlapján
A nap cikke

Napi horoszkóp november 19.: az Ikrek a tisztességes játék hívei, az Oroszlánok a szokásosnál nehezebb feladattal küzdenek

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz fontos részleteket tudhatsz meg!

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Olvasd el!

6 dolog, amit egy férfi csak akkor mond, ha titkon megcsal téged

Vannak olyan apró mondatok és tipikus kifogások, amelyek gyakran árulkodnak arról, ha egy férfi valamit titkol vagy érzelmileg eltávolodik a kapcsolatból. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes szófordulatokat, amelyek a hűtlenség korai jelei lehetnek – és amelyek elsőre talán ártatlannak tűnnek.

Olvasd el!

A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt

A tested hamarabb felismeri a mérgező kapcsolatot, mint az elméd. Ez a 7 fizikai jel egyértelműen mutatja, hogy nem a megfelelő ember mellett vagy.

Olvasd el!

6 alulértékelt karácsonyi film, amit kevesen ismernek

A karácsonyi filmek világában könnyű elveszni a klasszikusok között. Pontosabban olyanok között, mint az Igazából szerelem, a Reszkessetek, betörők!, a Holiday vagy a Grincs.

Olvasd el!

5 dolog, amit a pasik tesznek, ha szakítani akarnak: ezekből a red flagekből tudhatod, hogy véget akar vetni a kapcsolatotoknak

Hidd el, mindig van jele annak, ha a párod már nem veled képzeli el a jövőjét, csak ezek a red flagek eleinte egyáltalán nem feltűnőek. De mi most leleplezzük azokat!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 20.: az Ikreknek érdemes magabiztosabban gondolkodniuk, a Mérlegeknek végre jut idejük önmagukra is

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Facebook
Twitter
Pinterest
Meghan Markle őszintén vallott pár titokról a magánéletét és Harryt illetően.

Megjelent a Harper's Bazaar legújabb lapszáma, amelynek címlapján nem más, mint Meghan Markle szerepel. Harry herceg felesége, aki évekkel ezelőtt vonult vissza férjével együtt a királyi családtól és a rengeteg figyelemtől, most őszintén mesélt interjújában magánéletéről, házasságukról és - természetesen - a királyi családról is.

Meghan Markle felfedte, hogy a királyi család tagjaként, azáltal, hogy mekkora reflektorfény hárult rá, még inkább képes lett megerősíteni a saját határait, és megtanulta, hogyan védje meg magát. De most is fontosnak tartja Archie és Lilibeth privát szféráját megőrizni, és ezért is nagyon boldogok Kaliforniában.

Azt is elárulta, hogy imád egyszerre anya lenni és karrierjét is építeni. Meghan ugyanis rengeteget dolgozik, saját Netflix sorozatot készített, dolgozott podcasten, és nemsokára színésznőként is visszatér. Hangsúlyozta, hogy számára fontos egyensúlyt teremteni: legyen ideje gyerekekkel játszani, de legyen jelen a divateseményeken is – de tett benne egy utalást a királyi család felé, mondván, hogy amikor minden döntésed külső megítélés alapján születik, akkor elveszítheted az eredetiségedet. Így viszont megtarthatta ezt, hiszen azt csinálhat, amit szeretne.

És hogy mi a helyzet közte és Harry között? Merthogy az utóbbi időben elég sok pletyka kelt szárnyra annak kapcsán, hogy válnak. Meghan erre konkrétan nem reagált, de elmondta, hogy Harryről, hogy

Senki a világon nem szeret engem jobban, mint ő, így tudom, hogy mindig kiáll értem.

Meghan szerint Harry hozta meg a közös életükbe az örömöt és játékosságot, azóta pedig ezt ő is igyekszik bevinni a munkájába és a családi életbe: „Még a vállalkozásunkban is azt akarom, hogy játszunk, kreatívkodjunk és felfedezzünk” – mondta.

A sztárpár egyre jobban visszatér, sőt, nemrég például Kris Jenner születésnapi buliján is ott voltak. Íme pár fotó az ominózus estéről, amit aztán letöröltettek a Jenner család Instájáról:

Galéria / 5 kép

Így bulizott Meghan Markle és Harry Kris Jenner szülinapi partiján

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Kép
Életmód

Ügyvédek felfedték a legőrültebb okokat, amikért emberek beperelték a szomszédjukat

Rossz szomszédnál nincs rosszabb: ügyvédek meséltek a legelképesztőbb, sokszor teljesen banális okokról, amelyek miatt szomszédok évekig tartó háborúba és pereskedésbe kezdtek egymással.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 20.: az Ikreknek érdemes magabiztosabban gondolkodniuk, a Mérlegeknek végre jut idejük önmagukra is

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Kép
Szerelem

A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt

A tested hamarabb felismeri a mérgező kapcsolatot, mint az elméd. Ez a 7 fizikai jel egyértelműen mutatja, hogy nem a megfelelő ember mellett vagy.

Kép
Életmód

7 intő jel, hogy egy nárcisztikussal szexelsz

A rossz szexet mindenki ismeri.

Kép
Életmód

5 új karácsonyi film, amivel már most hangolódhatsz az ünnepekre

NEM, egyáltalán nem kell szégyellned, ha már most ünnepi történeteket szeretnél nézni esténként, sőt, ezzel valójában a mentális egészségedért is sokat teszel!

Kép
Életmód

6 könyv, ami miatt már nagyon várjuk a telet

Az év leghidegebb évszakában azért azt élvezzük a legjobban, ha ki sem kell mozdulnunk otthonról. És most sok olyan kötet érkezik, ami szuper társaság lehet ezekre a napokra.