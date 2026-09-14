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Meghan Markle és Harry herceg éveken át hazudhattak a világnak: saját magukat buktatták le

#Harry herceg
#Botrány
#angol királyi család
#meghan markle
Dóri
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 14. 19:05

Forrás: Karwai Tang/Getty Images

Meghan Markle és Harry herceg
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A sussexi hercegné legújabb Instagram posztja a tökéletes példája annak, hogy milyen az, ha valaki öngólt rúg...

Érthető, hogy óriási képmutatással vádolják Meghan Markle-t és Harryt, hiszen az Egyesült Királyságba visszaköltöző házaspár közel hat évvel ezelőtt, 2020-ban éppen azért fordítottak hátat a királyi családnak, aztán költöztek el Amerikába, mert állításuk szerint nem érezték magukat biztonságban a herceg otthonában.

Meghanék akkor azt mondták, a (brit) médiától, az ottani lesifotósoktól, továbbá úgy általában a reflektorfényektől távol, biztonságban szeretnék felnevelni a gyermekeiket, Lilibet hercegnőt és Archie herceget, sőt, idővel számtalan vádat hoztak fel Harry családja ellen – többek között azzal, hogy rasszisták.

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De annak ellenére, hogy többször is kiemelték, nem akarják a nyilvánosság előtt nevelni a gyerekeket, Meghan azóta visszatért Instagramra is, ahol a posztjaiban a magánszférájuk állítólagos védelme ellenére - igaz az arcuk mutatása nélkül, de - állandóan felbukkan a kislányuk és a fiuk, rengeteg bensőséges pillanatot megmutat a családjuk életéből, pedig Meghan és Harry is gyakran beszéltek arról, milyen negatív, traumatikus hatással volt a mentális egészségére a közösségi médiában őket ért bullying.

A gyermekeiket úgy tűnik, most már mintha mégsem féltenék annyira, és Meghan legutóbb például egy olyan videót töltött fel az oldalára, amiben már az Egyesült Királyságban töltött perceiket mutatja be: a most ötéves Lilibet hercegnő és a hétéves Archie herceg is számtalan képkockán feltűnik a felvételben. Ráadásul a videóra elhelyezett két emojit is: az egyik az Egyesült Királyság zászlója, mellette pedig szívecske – holott arról az országról van szó, aminek haraggal fordítottak hátat.

Ezek után joggal tehetik fel sokan a kérdést: Akkor mégsem volt igaz, hogy veszélyben voltak a gyerekeik az Egyesült Királyságban, ha egyik napról a másikra, gond nélkül visszatértek, sőt azonnal beleszerettek az itteni új életükbe?

Kíváncsi vagy, milyen ruhadarabok azok, amiket Meghan nem hordhatott, míg a brit királyi család dolgozó tagja volt?

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5 ruhadarab, amit Meghan Markle újra viselhet azóta, hogy nem tagja a királyi családnak

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