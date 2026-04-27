Meghan Markle drámai vallomást tett: „Tíz éven át nap mint nap zaklattak és támadtak”

Meghan Markle és Harry herceg 2026 áprilisában Ausztráliába utaztak, ahol felkerestek egy mentális egészséggel foglalkozó szervezetet is - a lelki jóllét ugyanis olyasvalami, amivel kapcsolatban gyakran felszólalnak. Ausztráliában egyébként világszerte szigorú törvényt hoztak 2025 decemberében: betiltották a közösségi média platformok (pl. Instagram, Facebook, TikTok) használatát a tizenhat éven aluliaknak, mivel azok káros hatással lehetnek a mentális egészségre.

Erről pedig sajnos Meghan Markle is tudott mesélni: „Tíz éven át nap mint nap zaklattak és támadtak” - jelentette ki a sussexi hercegné. „Velem trollkodtak a legtöbbet az egész világon” - folytatta a drámai vallomását. „De még mindig itt vagyok.” Meghan Markle felhívta a figyelmet arra, hogy az az iparág, amely a kattintások érdekében kegyetlenségre is képes, nem fog megváltozni, az embereknek kell erősebbé válnia és arra biztatott mindenkit a kedvenc idézetével, hogy kedvességgel harcoljanak a gonoszság ellen, majd kiemelte, a humor gyógyír lehet a nehéz időszakokban.

Meghan Markle nehéznek találta a királyi család tagjaként töltött éveket, például azért, mert megszabták neki mit vehet fel és mit nem viselhet...

