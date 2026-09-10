Megérkezett az új Carrie előzetese, de egy részlet miatt máris kiakadtak a rajongók

Mike Flanagan új Carrie-adaptációjának előzetese azonban alaposan megosztotta a közönséget: miközben sokan már most az ősz egyik legjobban várt horrorsorozatának tartják, mások szerint a készítők éppen Carrie karakterének egyik lényeges vonását változtatták meg. Kevés horrorhősnő van, akinek története annyira beleégett a popkultúrába, mint Carrie White-é. Stephen King 1974-es regényéből több feldolgozás is készült, a legismertebb továbbra is Brian De Palma 1976-os filmje Sissy Spacekkel. Most Mike Flanagan nyúl hozzá a klasszikushoz, méghozzá egy nyolcrészes sorozatban, amely október 7-én érkezik.

Carrie története belépett a közösségi média korába

Az új változat nem egyszerűen újrameséli az ismert történetet. Carrie White ezúttal korábban otthon tanuló tinédzserként kerül állami középiskolába, ahol hamar társai céltáblájává válik. A megaláztatás azonban már nem áll meg az iskola falainál: az alkotók a cyberbullyingot és a közösségi médiát is beemelték a történetbe. A trailer alapján Carrie nyilvános megszégyenítése az interneten is folytatódik, ami különösen kegyetlen dimenziót ad a történetnek. A lány közben felfedezi telekinetikus képességeit, a néző pedig már tudja, hogy a felgyülemlett düh előbb-utóbb pusztító következményekkel jár. Természetesen a legendás báljelenet sem marad el: az előzetes erre is egyértelműen utal.

Az új Carrie túl szép?

A legnagyobb vita mégsem a modernizált történet miatt robbant ki, hanem Carrie megjelenése miatt. A főszerepet Summer H. Howell kapta, akit a horrorrajongók többek között a Chucky átka című filmből ismerhetnek. Több Stephen King-rajongó szerint Howell túlságosan konvencionálisan szép ahhoz, hogy hiteles Carrie legyen. A regényben Carrie külseje is fontos része annak, hogy mennyire kívülállónak érzi magát: túlsúlyos, pattanásos, esetlen lányként írják le, akit nem csupán viselkedése, hanem megjelenése miatt is kegyetlenül bántanak. Az előzetesben látott Carrie ezzel szemben inkább egy visszahúzódó, ártatlan és csinos tinédzser benyomását kelti. Egyes nézők szerint Hollywood ismét ugyanabba a hibába esett: egy vonzó színésznőt próbál kívülállóként bemutatni pusztán néhány egyszerűbb ruhával és visszafogott frizurával.

Mások szerint éppen ettől lehet még fájdalmasabb a történet

A szereposztásnak ugyanakkor rengeteg támogatója is akad. Sokan úgy érzik, Howell törékeny, szelíd megjelenése még erősebb érzelmi reakciót válthat ki a nézőből, amikor Carrie egyre brutálisabb zaklatások áldozatává válik. A modern környezet szintén sokakat meggyőzött. Az online megszégyenítés ugyanis kifejezetten jól illeszkedik Carrie történetéhez: míg az eredeti regényben az iskola jelentette azt a közeget, ahonnan a lány képtelen volt elmenekülni, ma egy megalázó videó vagy poszt pillanatok alatt több ezer emberhez juthat el. Carrie számára így még az otthon sem feltétlenül jelent menedéket.

Kell egyáltalán még egy Carrie?

Ez a kérdés is újra és újra felbukkan a rajongói reakciókban. A történetet már számos alkalommal feldolgozták, ezért sokakban felmerült, hogy valóban szükség van-e egy újabb változatra. Mike Flanagan neve azonban komoly érv lehet a sorozat mellett. A Hill-ház szelleme és más horrorprodukciók alkotója az elmúlt években különösen erős kapcsolatot alakított ki Stephen King világával, ezért még azok között is sokan kíváncsiak a sorozatra, akik első hallásra feleslegesnek tartották az új adaptációt. Az előzetes mindenesetre már most elérte az egyik legfontosabb célját: beszélnek róla. Hogy Summer H. Howell Carrie-je képes lesz-e kilépni Sissy Spacek ikonikus alakításának árnyékából, az október 7-i premier után derül ki.