Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

A címlapon Ördög Nóra ragyog, aki őszintén mesél arról, hogyan őrzi meg láthatóságát és önazonosságát nőként, anyaként és közszereplőként: „Nem akarok láthatatlanná válni.” Szavai erőt adnak mindannyiunknak, akik néha elbizonytalanodunk, merünk-e elég bátran élni a saját életünket.

De a Pink October Issue igazi szíve egy történet, amely mélyen megérinti az olvasót. Réka, egy fiatal nő, aki harmadik stádiumú mellrákkal küzd, minden félelem és szégyen nélkül mesélte el nekünk a harcát. Őszintén beszélt a diagnózis első sokkjáról, a kezelések testi-lelki megpróbáltatásairól, a hajhullásról, a fájdalomról, a félelemről - és arról az elképesztő erőről, amely újra és újra talpra állította. Réka története emlékeztet arra, hogy a betegség mögött mindig ott van a nő, aki élni akar, szeretni akar, és nem adja fel - és ez az erő mindannyiunkban ott rejlik.

A lapszámban ezen kívül olyan tartalmak várnak, amelyek segítenek jobban figyelni magadra, miközben inspirálnak és szórakoztatnak is:

hogyan alakíts ki rutint, amelyben a tükör nem csak a sminkedet mutatja meg, hanem az egészségedre is figyelmeztet. Lélek & inspiráció: Réka mellett olyan történetek, amelyek bátorságra, önszeretetre és újrakezdésre buzdítanak.

Réka mellett olyan történetek, amelyek bátorságra, önszeretetre és újrakezdésre buzdítanak. Lifestyle & szórakozás: a felnőtt Girls’ Night In pizsamapartik varázsa és őszi könyvajánlók a bekuckózós estékre.

a felnőtt Girls’ Night In pizsamapartik varázsa és őszi könyvajánlók a bekuckózós estékre. Divat & szépség: szezonváltás a sminkpolcon és egy fehérneműhoroszkóp, amely megmutatja, mit viselj a csillagjegyed szerint.

szezonváltás a sminkpolcon és egy fehérneműhoroszkóp, amely megmutatja, mit viselj a csillagjegyed szerint. Sztárok & példaképek: hollywoodi hírességek, akik nem féltek beszélni a mellrákkal vívott harcukról, és millióknak adtak ezzel reményt.

A Pink October Issue több, mint egy magazin - egy kéz, amely bátorít, hogy figyelj magadra, szeresd a testedet, és merj segítséget kérni, ha kell.

Olvasd el a teljes lapszámot, meríts erőt Réka történetéből és a többi inspiráló anyagból – mert a női erő határtalan, ha egymást támogatjuk.

