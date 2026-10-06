Az elmúlt 20 évben bizony elég sokszor hangzott el az a mondat, miszerint Megan Fox a világ egyik leggyönyörűbb nője. A színésznő külseje ugyanis már fiatal korában felkeltette az emberek érdeklődését, majd amikor berobbant a Transformers, igazi ikon lett a színésznő. Csakhogy miközben a világ a szépségét ünnepelte, Megan korántsem látta magát ugyanígy. Korábban őszintén beszélt a testképével kapcsolatos nehézségeiről, és arról is, mennyire szeretné, ha az emberek a külsején túl is kíváncsiak lennének rá. A „világ egyik legszebb nője” címke mögött ugyanis sokkal több van annál, mint amit egy vörös szőnyeges fotó megmutat.

Az elmúlt években ráadásul a magánéletében is egymást követték a nagy változások: válás, új szerelem, eljegyzés, szakítás, majd újabb gyermek érkezése. Megan ma már négygyermekes édesanya, és egészen más életszakaszban jár, mint amikor a Transformers bemutatója idején megismerte a világ. Most egy új videója mégis ismét a megjelenésére irányította a figyelmet: a rajongók nem tudták nem észrevenni, hogy Megan Fox mennyire megváltozott.

A Ro Sparks új reklámvideójában Megan hosszú, sötét hajjal és testhez simuló piros szettben jelenik meg, ám a kommentelők egy része elsősorban az arcára figyelt fel. Volt, aki szerint már alig emlékeztet a korábbról ismert Megan Foxra, mások pedig első pillantásra Kim Kardashiannak nézték.

A reakciók között persze a különböző esztétikai beavatkozásokkal kapcsolatos találgatások is megjelentek, ezek azonban nem bizonyítják, hogy Megan most újabb kezelésen esett volna át. Egy biztos: a videó ismét megmutatta, milyen gyorsan kerül a külseje a figyelem középpontjába.

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