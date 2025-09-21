Ez a hálószobatitok mentette meg Matthew McConaughey 13 éves házasságát

és Camilla Alves 2025 júniusában ünnepelték a 13. házassági évfordulójukat szóval a három gyermeket nevelő sztárpár kapcsolata kiállta az idő próbáját, méghozzá azért, mert tudatosan tesznek azért, hogy ne távolodjanak el egymástól – és ezt most szó szerint kell értened! „A legjobb dolog, amit megtehetsz a házasságodért, hogy megszabadulsz az óriási, king size méretű matracodtól, és queen size méretűben alszol” – írja az Oscar-díjas sztár legújabb, magyarul is olvasható Versek & Imák című könyvében.

A színész felidézte, hogy a barátai otthonában látott példát arra, hogy a szülők együtt aludtak a gyerekekkel, ezért volt szükségük óriási méretű ágyakra, csakhogy a kicsik egyszer felnőnek, és már nem együtt fekszenek le esténként. „Emlékszem, egy reggel arra ébredtem, hogy oldalra nézek és Camilla nagyjából egy focipályányi távolságra fekszik tőlem. (…) A nagyobb ágy nem tesz jót a házasságnak. Szabaduljatok meg attól a rohadéktól. Nekünk már kisebb van, válltól vállig összeértünk. Én mondom, ez használ a kapcsolatnak.”

Vannak olyan sztárpárok is, akik sosem mondták ki egymásnak a boldogító igent, mégis nagyon boldogok. Mutatjuk kik ők!

