Hihetetlenül jóképű lett Matthew McConaughey fia: modellként hódít a divatbemutatókon

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Forrás: Eric Charbonneau/Getty Images
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Matthew McConaughey Matthew McConaughey Színész 46cikk 1galéria 0videó Még több róla és Camila Alves fia, Levi McConaughey berobbantotta a modellkarrierjét Milánóban: a most 18 éves srác Pradában vonult végig a kifutón. Levi ezzel az édesanyja nyomdokaiba lépett, aki elképesztő sikereket ért el modellként tinédzserkora óta.
Levi egyébként le sem tagadhatná a szüleit, és egyértelmű, hogy örökölte az édesapja sármját, szóval mi már most borítékoljuk, hogy hamarosan felkapott modell, de akár színész is válhat belőle. Sőt, elképzelhető, hogy Matthew és Camila másik két gyermekéből, Vidából, illetve Livingstonból is!
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