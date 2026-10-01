Hihetetlenül jóképű lett Matthew McConaughey fia: modellként hódít a divatbemutatókon

és Camila Alves fia, Levi McConaughey berobbantotta a modellkarrierjét Milánóban: a most 18 éves srác Pradában vonult végig a kifutón. Levi ezzel az édesanyja nyomdokaiba lépett, aki elképesztő sikereket ért el modellként tinédzserkora óta.

forrás: Daniele Venturelli/Getty Images Matthew McConaughey és Camila Alves fia, Levi McConaughey Milánóban modellkedett!

Levi egyébként le sem tagadhatná a szüleit, és egyértelmű, hogy örökölte az édesapja sármját, szóval mi már most borítékoljuk, hogy hamarosan felkapott modell, de akár színész is válhat belőle. Sőt, elképzelhető, hogy Matthew és Camila másik két gyermekéből, Vidából, illetve Livingstonból is!

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