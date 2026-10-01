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Hihetetlenül jóképű lett Matthew McConaughey fia: modellként hódít a divatbemutatókon

#Modell
#Kifutó
#Matthew McConaughey
#Camila Alves
#apja-fia
#Levi McConaughey
Dóri
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 1. 19:07

Forrás: Eric Charbonneau/Getty Images

Levi McConaughey és Matthew McConaughey
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Az tuti, hogy az apjától örökölte a sármját!

Matthew McConaughey Matthew McConaughey Színész 46cikk 1galéria 0videó Még több róla és Camila Alves fia, Levi McConaughey berobbantotta a modellkarrierjét Milánóban: a most 18 éves srác Pradában vonult végig a kifutón. Levi ezzel az édesanyja nyomdokaiba lépett, aki elképesztő sikereket ért el modellként tinédzserkora óta.

Matthew McConaughey és Camila Alves fia, Levi McConaughey Milánóban modellkedett!
forrás: Daniele Venturelli/Getty Images
Matthew McConaughey és Camila Alves fia, Levi McConaughey Milánóban modellkedett!

Levi egyébként le sem tagadhatná a szüleit, és egyértelmű, hogy örökölte az édesapja sármját, szóval mi már most borítékoljuk, hogy hamarosan felkapott modell, de akár színész is válhat belőle. Sőt, elképzelhető, hogy Matthew és Camila másik két gyermekéből, Vidából, illetve Livingstonból is!

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