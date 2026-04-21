Műtétje napjáig titkolta agydaganatát, hogy ne zaklassa fel várandós feleségét - Mark Ruffalo és neje különleges szerelmi története
Amikor romantikus filmet nézünk, és a két főszereplő között mindent elsöprő szerelem lobban lángra, mely életük végéig kitart, azt gondoljuk: hát igen, ilyen is csak a filmekben van. Hogy ennyire klappol minden. Pedig a valóságban is bőven akadnak csodálatos szerelmi történetek, melyek nem azt bizonyítják, hogy nem léteznek hullámvölgyek (mert azok vannak mindenhol), hanem azt, hogy a szerelem minden akadályt legyőz.
Ilyen Mark Ruffalo és felesége, Sunrise házassága. Az övékhez hasonló, erős szerelmi kötelék ritkán alakul ki, és bár a színész lábai előtt sokszor hevertek a női rajongók, benne egy pillanatra sem merült fel, hogy mást válasszon. Azt viszont kevesen tudják, hogy életüket folyamatosan beárnyalták nehézségek, halálos betegségek, veszteségek - de ők mindig kitartottak egymás mellett.
Ahogy szerelmük kezdődött
Mark Ruffalo és Sunny Coigney 1998-ban, teljesen véletlenül találkoztak az utcán. Mark akkoriban nehéz időszakon ment keresztül, és még csak próbált érvényesülni színészként. Ő már akkor azonnal érezte, hogy van köztük valami különleges, és tudta, hogy ő az igazi.
Ránéztem, és azt gondoltam: ezt a lányt fogom feleségül venni
A színész ekkoriban karrierje mélypontján volt: legalább 800 meghallgatáson járt már, de egyetlen szerepet sem kapott, az albérletet is alig bírta kifizetni. Pultosként dolgozott a Chateau Marmontban Los Angelesben, és figyelte, ahogy a feltörekvő színészek sorra érik el a sikereket körülötte. Az egyetlen dolog, ami tartotta benne a hitet, felesége volt. Sunny mindig elmondta neki, hogy hisz benne, és tudja, hogy egy nap még sokra viszi a szakmában.
Egy tragikus titok, amit elrejtett felesége elől az utolsó pillanatig
Miután egybekeltek, rövidesen kiderült, hogy felesége babát vár. Ez a hír mindennél boldogabbá tette őket, terveztek, készültek, mígnem egy nap Mark rémes megérzéssel ébredt. Ez 2001 volt, és azt álmodta, hogy agydaganata van. A dolog annyira nyomasztotta, hogy nem hagyta annyiban, orvoshoz fordult. És a doktor sajnos megerősítette a hírt: a daganat a bal füle mögött volt, és fennállt a veszélye, hogy elveszíti az arca bal oldalának működését.
Mark a tragikus hír után úgy döntött, hogy a felesége és a születendő gyermeke nyugalmát helyezi előtérbe, ezért nem mondta el nejének, mi történt. Állapotáról a műtét előtti napig titkolózott, ekkor fedte fel, hogy mit találtak az orvosok. A műtét eleinte nem volt sikeres: lebénult az arca bal oldala, és a bal fülére is elvesztette a hallását. Ez hatalmas csapás volt, ezért egy időre visszavonult a nyilvánosságtól, attól tartott, karrierjének befellegzett.
Végül szerencsére a színész állapota javulni kezdett, így karrierjének adhatott még egy esélyt. Ez pár évvel azelőtt történt, hogy elkészült a Hirtelen 30 és a Ha igaz volna, amelyek végül hatalmas löketet adtak neki. Neje végig kitartott mellette, támogatta őt, és ennek meg is lett a gyümölcse: több, mint 20 évvel később még mindig nagyon boldogok együtt.
Bár hosszú utat tett meg, talán a legnagyobb sikerének mégis azt érzi, hogy ennyi idő után is boldog, szerető házasságban él a nővel, aki egyetlen pillanat alatt elrabolta szívét. „Sunnyval a kapcsolatunk – barátság, házasság, szerelem – folyamatosan változik és fejlődik. Nem volt mentes a nehézségektől vagy hibáktól, de ugyanígy tele volt örömmel, tanulással és fejlődéssel is.”
