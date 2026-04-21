Műtétje napjáig titkolta agydaganatát, hogy ne zaklassa fel várandós feleségét - Mark Ruffalo és neje különleges szerelmi története

Mutasd a cikkeit

Utoljára frissült: 2026. április 20. 11:20

A nap cikke

Egy nőgyógyász elárulta a legelképesztőbb eseteket, amelyek előfordultak vele munka közben

Az orvosok egészen más szemmel látják az emberi testet, mint bárki más, de talán még közülük is kiemelkednek a nőgyógyászok.

Divat

10 nadrág, amire az olasz nők esküsznek: instant elhozzák a dolce vita életérzést

Ezekkel a nadrágokkal te is könnyen belecsempészheted a dolce vita életérzést a mindennapjaidba.

Életmód

Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson

Óriási a lehetőségek tárháza, ha izgalmas programokra vágysz Horvátországban. Mutatunk is pár konkrétumot!

Életmód

Első ránézésre teljesen ártatlanok, de nem azok: 8 megtévesztő örömszerző ajándék, amiről nem hinnéd, mire való

Vannak tárgyak, amelyek első pillantásra teljesen hétköznapinak, sőt, kifejezetten ártatlannak tűnnek.

Promóciók

A Garnier legújabb arcápolási innovációja, a Sorbet hidratáló arckrémcsalád már elérhető a dm Magyarország üzleteiben, valamint a dm Online Shopban is!

Olvasd el!

Palvin Barbi láttán leesett az állunk: Az ördög Pradát visel premierjén mindenki őt figyelte

Barbi stílusos, kifinomult szettjét mindenki imádta a bemutatón.

Olvasd el!

Napi horoszkóp április 21.: a Bikák végre lezárhatnak egy bizonyos folyamatot, az Oroszlánok a biztonsági játékra törekszenek

A mai nap folyamán is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a keddi horoszkópodra szánni!

Olvasd el!

Műtétje napjáig titkolta agydaganatát, hogy ne zaklassa fel várandós feleségét - Mark Ruffalo és neje különleges szerelmi története

Az ő történtük bizonyítja, hogy a szerelem tényleg mindent legyőz.

Olvasd el!

"Miért csaltam meg a barátnőmet ahelyett, hogy szakítottam volna vele?" - 7 magyar férfi fájdalmasan őszinte válasza

Mi az oka annak, hogy valaki ahelyett, hogy szakítana, inkább félrelép? Akár többször? Magyar férfiak őszinte válaszai következnek.

Olvasd el!

Egyedül utaznál? Mutatjuk a legbiztonságosabb és a legveszélyesebb országok listáját

Egyedül utazni felszabadító érzés, de emellett kihívás is lehet, hiszen teljesen magadra vagy utalva. Ha mégis kipróbálod, válassz okosan úti célt!

Az ő történtük bizonyítja, hogy a szerelem tényleg mindent legyőz.

Amikor romantikus filmet nézünk, és a két főszereplő között mindent elsöprő szerelem lobban lángra, mely életük végéig kitart, azt gondoljuk: hát igen, ilyen is csak a filmekben van. Hogy ennyire klappol minden. Pedig a valóságban is bőven akadnak csodálatos szerelmi történetek, melyek nem azt bizonyítják, hogy nem léteznek hullámvölgyek (mert azok vannak mindenhol), hanem azt, hogy a szerelem minden akadályt legyőz.

Ilyen Mark Ruffalo és felesége, Sunrise házassága. Az övékhez hasonló, erős szerelmi kötelék ritkán alakul ki, és bár a színész lábai előtt sokszor hevertek a női rajongók, benne egy pillanatra sem merült fel, hogy mást válasszon. Azt viszont kevesen tudják, hogy életüket folyamatosan beárnyalták nehézségek, halálos betegségek, veszteségek - de ők mindig kitartottak egymás mellett.

Ahogy szerelmük kezdődött

Mark Ruffalo és Sunny Coigney 1998-ban, teljesen véletlenül találkoztak az utcán. Mark akkoriban nehéz időszakon ment keresztül, és még csak próbált érvényesülni színészként. Ő már akkor azonnal érezte, hogy van köztük valami különleges, és tudta, hogy ő az igazi.

Ránéztem, és azt gondoltam: ezt a lányt fogom feleségül venni

A színész ekkoriban karrierje mélypontján volt: legalább 800 meghallgatáson járt már, de egyetlen szerepet sem kapott, az albérletet is alig bírta kifizetni. Pultosként dolgozott a Chateau Marmontban Los Angelesben, és figyelte, ahogy a feltörekvő színészek sorra érik el a sikereket körülötte. Az egyetlen dolog, ami tartotta benne a hitet, felesége volt. Sunny mindig elmondta neki, hogy hisz benne, és tudja, hogy egy nap még sokra viszi a szakmában.

Egy tragikus titok, amit elrejtett felesége elől az utolsó pillanatig

Miután egybekeltek, rövidesen kiderült, hogy felesége babát vár. Ez a hír mindennél boldogabbá tette őket, terveztek, készültek, mígnem egy nap Mark rémes megérzéssel ébredt. Ez 2001 volt, és azt álmodta, hogy agydaganata van. A dolog annyira nyomasztotta, hogy nem hagyta annyiban, orvoshoz fordult. És a doktor sajnos megerősítette a hírt: a daganat a bal füle mögött volt, és fennállt a veszélye, hogy elveszíti az arca bal oldalának működését.

Mark a tragikus hír után úgy döntött, hogy a felesége és a születendő gyermeke nyugalmát helyezi előtérbe, ezért nem mondta el nejének, mi történt. Állapotáról a műtét előtti napig titkolózott, ekkor fedte fel, hogy mit találtak az orvosok. A műtét eleinte nem volt sikeres: lebénult az arca bal oldala, és a bal fülére is elvesztette a hallását. Ez hatalmas csapás volt, ezért egy időre visszavonult a nyilvánosságtól, attól tartott, karrierjének befellegzett.

Végül szerencsére a színész állapota javulni kezdett, így karrierjének adhatott még egy esélyt. Ez pár évvel azelőtt történt, hogy elkészült a Hirtelen 30 és a Ha igaz volna, amelyek végül hatalmas löketet adtak neki. Neje végig kitartott mellette, támogatta őt, és ennek meg is lett a gyümölcse: több, mint 20 évvel később még mindig nagyon boldogok együtt.

Bár hosszú utat tett meg, talán a legnagyobb sikerének mégis azt érzi, hogy ennyi idő után is boldog, szerető házasságban él a nővel, aki egyetlen pillanat alatt elrabolta szívét. „Sunnyval a kapcsolatunk – barátság, házasság, szerelem – folyamatosan változik és fejlődik. Nem volt mentes a nehézségektől vagy hibáktól, de ugyanígy tele volt örömmel, tanulással és fejlődéssel is.”

Divat

10 nadrág, amire az olasz nők esküsznek: instant elhozzák a dolce vita életérzést

Ezekkel a nadrágokkal te is könnyen belecsempészheted a dolce vita életérzést a mindennapjaidba.

Életmód

Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson

Óriási a lehetőségek tárháza, ha izgalmas programokra vágysz Horvátországban. Mutatunk is pár konkrétumot!

Életmód

Első ránézésre teljesen ártatlanok, de nem azok: 8 megtévesztő örömszerző ajándék, amiről nem hinnéd, mire való

Vannak tárgyak, amelyek első pillantásra teljesen hétköznapinak, sőt, kifejezetten ártatlannak tűnnek.

Promóciók

A Garnier legújabb arcápolási innovációja, a Sorbet hidratáló arckrémcsalád már elérhető a dm Magyarország üzleteiben, valamint a dm Online Shopban is!

Kép
Életmód

Egyedül utaznál? Mutatjuk a legbiztonságosabb és a legveszélyesebb országok listáját

Egyedül utazni felszabadító érzés, de emellett kihívás is lehet, hiszen teljesen magadra vagy utalva. Ha mégis kipróbálod, válassz okosan úti célt!

Kép
Szépség

A bőrápolási rutin, amit a bőrgyógyászok is tényleg követnek

Ezekre a lépésekre esküsznek a bőrgyógyászok

Kép
Sztárok

Palvin Barbi láttán leesett az állunk: Az ördög Pradát visel premierjén mindenki őt figyelte

Barbi stílusos, kifinomult szettjét mindenki imádta a bemutatón.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp április 21.: a Bikák végre lezárhatnak egy bizonyos folyamatot, az Oroszlánok a biztonsági játékra törekszenek

A mai nap folyamán is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a keddi horoszkópodra szánni!

Kép
Sztárok

Sokkoló az Ozempic új mellékhatása a sztárokon: íme az Ozempic-láb

Egyre több hírességen szúrják ki a rajongók ezt a részletet

Kép
Életmód

Egy nőgyógyász elárulta a legelképesztőbb eseteket, amelyek előfordultak vele munka közben

Az orvosok egészen más szemmel látják az emberi testet, mint bárki más, de talán még közülük is kiemelkednek a nőgyógyászok.