Ahogy sosem láttad: így nézett ki Marilyn Monroe a hírnév előtt

Szőke loknik, vörös rúzs és egy mosoly, amit ma is azonnal felismernél: megjelenése a filmtörténet egyik legismertebb stílusává vált. A korai fotóin azonban egészen más oldalát láthatod. Mielőtt híres lett volna, természetesen hullámos, barna hajjal, visszafogottabb sminkkel pózolt a kamera előtt, és akkoriban még a neve is más volt. A világhírű Marilyn mögött egy Norma Jeane nevű lány állt, akinek az útja jóval a vörös szőnyeg előtt elkezdődött.

Norma Jeane gyerekkora távol állt a hollywoodi csillogástól



Marilyn 1926-ban született Los Angelesben, Norma Jeane Mortenson néven. Tragikusan kezdődött élete: édesanyja mentális betegsége miatt gyerekkorának jelentős részét nevelőcsaládoknál és árvaházban töltötte. Emiatt már nagyon korán, alig tizenhat évesen hozzáment James Doughertyhez, és félbehagyta a középiskolát. A korai házasság hátterében a bizonytalan élethelyzete is szerepet játszott: az őt gondozó család elköltözött, őt pedig nem tudták magukkal vinni, így azt érezte, egyszerűen nincs más választása.

Egy gyárban figyelt fel rá a fotós



Norma Jeane középiskolásból lett fiatal feleség, majd a második világháború alatt egy hadiüzemben vállalt munkát. Itt figyelt fel rá David Conover fotós, aki a háborús munkában részt vevő nőket fényképezte. A találkozás új lehetőséget nyitott előtte: a férfi hatására hamarosan modellként kezdett dolgozni, és egyre több időt töltött a kamera előtt. Már ekkor komolyan vette a képeit, figyelte, hogyan mutat a fotókon, és igyekezett tanulni minden alkalomból.

1945-ben csatlakozott a Blue Book modellügynökséghez. A modellkedéshez pózolást, sminkelést is tanult, közben pedig reklámfotózásokon dolgozott és magazincímlapokon szerepelt. Igyekezett több lábon állni.

A barna hajból fokozatosan lett ikonikus szőke



Ahogy írtuk is, korábban Marilyn teljesen máshogy nézett ki. Barna fürtjeit aztán modellkarrierje kezdetén fokozatosan világosítani kezdte. Mire a híres platinaszőkéhez elért, sok más hajszínt kipróbált, ezért a különböző időszakok fotóin eltérő hajszíneket és frizurákat is láthatsz rajta.

1946-ban megkapta első szerződését a 20th Century Foxtól, és ekkor választotta a nevet. A Marilyn keresztnevet Ben Lyon stúdióvezető javasolta Marilyn Miller színésznő után, a Monroe pedig az édesanyja családjából származott. Norma Jeane ekkor még csak húszéves volt, de máris óriási utat tett meg onnan, hogy fiatal feleség lett, háta mögött egy nehéz sorssal.

A világhírre még éveket kellett várnia



Az első filmszerződés nem jelentett azonnali áttörést: Marilyn kezdetben kisebb szerepeket kapott. Az 1950-es Aszfaltdzsungel és Mindent Éváról már nagyobb figyelmet hozott számára, 1953-ra pedig főszereplővé lépett elő. A Szőkék előnyben és a Hogyan fogjunk milliomost? tovább erősítette a népszerűségét, miközben a komikusi tehetségét is megmutathatta. A régi, barna hajú modellfotókat nézve ezért egy pályakezdő nőt láthatsz, aki évek munkájával építette fel a később világszerte ismert -t.

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