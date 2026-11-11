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Ahogy sosem láttad: így nézett ki Marilyn Monroe a hírnév előtt

#Marilyn Monroe
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#barna hajjal
Léna
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Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Sztárok
Utoljára frissült: 2026. november 10. 10:03

Forrás: Getty Images

Ahogy sosem láttad: így nézett ki Marilyn Monroe a hírnév előtt
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Mielőtt platinaszőke frizurájával meghódította Hollywoodot, Marilyn Monroe barna hajú, fiatal gyári munkás volt, akinek egy fotózás változtatta meg az életét.

Szőke loknik, vörös rúzs és egy mosoly, amit ma is azonnal felismernél: Marilyn Monroe Marilyn Monroe Színésznő, Énekesnő 34cikk 4galéria 0videó Még több róla megjelenése a filmtörténet egyik legismertebb stílusává vált. A korai fotóin azonban egészen más oldalát láthatod. Mielőtt híres lett volna, természetesen hullámos, barna hajjal, visszafogottabb sminkkel pózolt a kamera előtt, és akkoriban még a neve is más volt. A világhírű Marilyn mögött egy Norma Jeane nevű lány állt, akinek az útja jóval a vörös szőnyeg előtt elkezdődött.

Norma Jeane gyerekkora távol állt a hollywoodi csillogástól

Marilyn 1926-ban született Los Angelesben, Norma Jeane Mortenson néven. Tragikusan kezdődött élete: édesanyja mentális betegsége miatt gyerekkorának jelentős részét nevelőcsaládoknál és árvaházban töltötte. Emiatt már nagyon korán, alig tizenhat évesen hozzáment James Doughertyhez, és félbehagyta a középiskolát. A korai házasság hátterében a bizonytalan élethelyzete is szerepet játszott: az őt gondozó család elköltözött, őt pedig nem tudták magukkal vinni, így azt érezte, egyszerűen nincs más választása.

Egy gyárban figyelt fel rá a fotós

Norma Jeane középiskolásból lett fiatal feleség, majd a második világháború alatt egy hadiüzemben vállalt munkát. Itt figyelt fel rá David Conover fotós, aki a háborús munkában részt vevő nőket fényképezte. A találkozás új lehetőséget nyitott előtte: a férfi hatására hamarosan modellként kezdett dolgozni, és egyre több időt töltött a kamera előtt. Már ekkor komolyan vette a képeit, figyelte, hogyan mutat a fotókon, és igyekezett tanulni minden alkalomból.

1945-ben csatlakozott a Blue Book modellügynökséghez. A modellkedéshez pózolást, sminkelést is tanult, közben pedig reklámfotózásokon dolgozott és magazincímlapokon szerepelt. Igyekezett több lábon állni.

A barna hajból fokozatosan lett ikonikus szőke

Ahogy írtuk is, korábban Marilyn teljesen máshogy nézett ki. Barna fürtjeit aztán modellkarrierje kezdetén fokozatosan világosítani kezdte. Mire a híres platinaszőkéhez elért, sok más hajszínt kipróbált, ezért a különböző időszakok fotóin eltérő hajszíneket és frizurákat is láthatsz rajta.

1946-ban megkapta első szerződését a 20th Century Foxtól, és ekkor választotta a Marilyn Monroe Marilyn Monroe Színésznő, Énekesnő 34cikk 4galéria 0videó Még több róla nevet. A Marilyn keresztnevet Ben Lyon stúdióvezető javasolta Marilyn Miller színésznő után, a Monroe pedig az édesanyja családjából származott. Norma Jeane ekkor még csak húszéves volt, de máris óriási utat tett meg onnan, hogy fiatal feleség lett, háta mögött egy nehéz sorssal.

A világhírre még éveket kellett várnia

Az első filmszerződés nem jelentett azonnali áttörést: Marilyn kezdetben kisebb szerepeket kapott. Az 1950-es Aszfaltdzsungel és Mindent Éváról már nagyobb figyelmet hozott számára, 1953-ra pedig főszereplővé lépett elő. A Szőkék előnyben és a Hogyan fogjunk milliomost? tovább erősítette a népszerűségét, miközben a komikusi tehetségét is megmutathatta. A régi, barna hajú modellfotókat nézve ezért egy pályakezdő nőt láthatsz, aki évek munkájával építette fel a később világszerte ismert Marilyn Monroe Marilyn Monroe Színésznő, Énekesnő 34cikk 4galéria 0videó Még több róla -t.

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