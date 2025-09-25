Eljött a búcsú ideje: megjelent a Margaret Island legutolsó dala, amivel lezárul a 11 éves zenekar története

Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint idén májusban jelentette be, hogy tizenegy év után és öt lemez után búcsút intenek a Margaret Island zenekarnak, de a közös történetük lezárása előtt természetesen a közönségüktől is elköszönnek: utoljára a Budapest Park lépnek fel két alkalommal, október 1-jén és 2-án is. Sőt, augusztusban még egy, utolsó számot is kiadtak – amellyel ráadásul egy igencsak fontos ügyet támogatnak.

forrás: Jelen Ádám / JOY Tizenegy év örömzenélés után búcsúzik a rajongóitól a Margaret Island zenekar, azaz Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint.

A „Csend van” című dal a Banana Records kiadó és kreatív ügynökség, a SPAR Magyarország, a Superar Zeneművészeti Alapítvány, illetve a Budapest Park együttműködésében létrejövő Superalbum projekt részeként jelent meg kilenc másik szerzeménnyel kiegészülve.

Ezeket a felvételeket a Superar gyermekkórus közreműködésével rögzítették ismert hazai előadók. A különleges lemez célja, hogy hidat építsen generációk és társadalmi rétegek között a zene erejével, továbbá önbizalmat, motivációt és maradandó közösségi élményt nyújtson a fiataloknak.

„A ’Csend van’ című dalunk még a világjárvány idején született, amikor nyugtalanul vártuk, hogy visszakaphassuk a korábbi életünket. Most, a Superar projekt és a zenekar feloszlása kapcsán került újra elő, és úgy éreztük, hogy a dalszöveg teljesen új értelmet nyert. A véglegesítésében Bródy János is részt vett, ami számunkra különösen fontos, hiszen az első sikereinktől kezdve folyamatosan hozzájárult a munkánkhoz” – árulta el Törőcsik Kristóf.

„A kezdetek óta fontos számunkra, hogy kiálljunk különböző társadalmi ügyek és szervezetek mellett, ezért külön öröm, hogy az utolsó dalunk is egy jótékonysági projekt apropóján születhetett meg. Aznap jelentettük be, hogy véget ér a zenekar közös pályafutása, amikor először találkoztunk a gyerekekkel – és abban a helyzetben felemelő és boldogító élmény volt a társaságukban lenni” - mesélte.

A Margaret Island legfrissebb számát az október 1-jei Superalbum Nagykoncerten hallhatod először élőben a Budapest Parkban, ahol a Superar gyermekkórus olyan előadókhoz csatlakozik a színpadon, mint a Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Carson Coma, Co Lee, Járai Márk, a Kolibri és Mehringer is – és a „Csend van” október 2-án, a Margaret Island búcsúkoncertjén is elhangzik majd.

