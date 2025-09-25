Divat
Eljött a búcsú ideje: megjelent a Margaret Island legutolsó dala, amivel lezárul a 11 éves zenekar története
Forrás: Rosta Márk / Budapest Park
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint idén májusban jelentette be, hogy tizenegy év után és öt lemez után búcsút intenek a Margaret Island zenekarnak, de a közös történetük lezárása előtt természetesen a közönségüktől is elköszönnek: utoljára a Budapest Park lépnek fel két alkalommal, október 1-jén és 2-án is. Sőt, augusztusban még egy, utolsó számot is kiadtak – amellyel ráadásul egy igencsak fontos ügyet támogatnak.
Tizenegy év örömzenélés után búcsúzik a rajongóitól a Margaret Island zenekar, azaz Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint.
A „Csend van” című dal a Banana Records kiadó és kreatív ügynökség, a SPAR Magyarország, a Superar Zeneművészeti Alapítvány, illetve a Budapest Park együttműködésében létrejövő Superalbum projekt részeként jelent meg kilenc másik szerzeménnyel kiegészülve.
Ezeket a felvételeket a Superar gyermekkórus közreműködésével rögzítették ismert hazai előadók. A különleges lemez célja, hogy hidat építsen generációk és társadalmi rétegek között a zene erejével, továbbá önbizalmat, motivációt és maradandó közösségi élményt nyújtson a fiataloknak.
„A ’Csend van’ című dalunk még a világjárvány idején született, amikor nyugtalanul vártuk, hogy visszakaphassuk a korábbi életünket. Most, a Superar projekt és a zenekar feloszlása kapcsán került újra elő, és úgy éreztük, hogy a dalszöveg teljesen új értelmet nyert. A véglegesítésében Bródy János is részt vett, ami számunkra különösen fontos, hiszen az első sikereinktől kezdve folyamatosan hozzájárult a munkánkhoz” – árulta el Törőcsik Kristóf.
„A kezdetek óta fontos számunkra, hogy kiálljunk különböző társadalmi ügyek és szervezetek mellett, ezért külön öröm, hogy az utolsó dalunk is egy jótékonysági projekt apropóján születhetett meg. Aznap jelentettük be, hogy véget ér a zenekar közös pályafutása, amikor először találkoztunk a gyerekekkel – és abban a helyzetben felemelő és boldogító élmény volt a társaságukban lenni”- mesélte.
A Margaret Island legfrissebb számát az október 1-jei Superalbum Nagykoncerten hallhatod először élőben a Budapest Parkban, ahol a Superar gyermekkórus olyan előadókhoz csatlakozik a színpadon, mint a Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Carson Coma, Co Lee, Járai Márk, a Kolibri és Mehringer is – és a „Csend van” október 2-án, a Margaret Island búcsúkoncertjén is elhangzik majd.
NYEREMÉNYJÁTÉK!
Játssz velünk és nyerd meg 3 dedikált Margaret Island könyv egyikét, amiből később is felidézheted a zenekar történetének legszebb pillanatait! A részletekért irány a JOY Facebook oldala!
Bulizz egy utolsót a Margaret Islandzenekarral!
a Superalbum Nagykoncert powered by SPAR eseményre IDE kattintva szerezheted be a belépődet! (A koncert bevételéből származó nettó nyereséget teljes egészében a Superar Alapítványnak ajánlják fel.)
A Margaret Island október 2-i koncertje viszont már teltházas: csak megbízható forrásból vásárolj jegyet, a TicketSwap oldalán nézz szét, hátha valaki megválna a sajátjától!
A szabadtéri koncerteknek lassan vége, de számtalan izgalmas film vár ránk a moziban, és rengeteg sorozat is jön a streamingplatformokra!
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!