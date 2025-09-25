Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Magyar sztárok

Eljött a búcsú ideje: megjelent a Margaret Island legutolsó dala, amivel lezárul a 11 éves zenekar története

#zene
#koncert
#Budapest Park
#Dal
#Búcsú
#Dalpremier
#Margaret Island
Barna Borbála
Mutasd a cikkeit
Sztárok, Magyar sztárok, Zene
Utoljára frissült: 2025. szeptember 25. 14:46

Forrás: Rosta Márk / Budapest Park

Margaret Island
A nap cikke

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol

Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.

Olvasd el!

Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál

Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben

Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.

Olvasd el!

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Facebook
Twitter
Pinterest
Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint október 1-jén és 2-án köszönnek el a közönségüktől a Budapest Park színpadján, ahol a legnépszerűbb számaik mellett még a legfrissebbet is hallhatjuk élőben. 

Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint idén májusban jelentette be, hogy tizenegy év után és öt lemez után búcsút intenek a Margaret Island zenekarnak, de a közös történetük lezárása előtt természetesen a közönségüktől is elköszönnek: utoljára a Budapest Park lépnek fel két alkalommal, október 1-jén és 2-án is. Sőt, augusztusban még egy, utolsó számot is kiadtak – amellyel ráadásul egy igencsak fontos ügyet támogatnak.

Tizenegy év örömzenélés után búcsúzik a rajongóitól a Margaret Island zenekar, azaz Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint.
forrás: Jelen Ádám / JOY

Tizenegy év örömzenélés után búcsúzik a rajongóitól a Margaret Island zenekar, azaz Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint.

A „Csend van” című dal a Banana Records kiadó és kreatív ügynökség, a SPAR Magyarország, a Superar Zeneművészeti Alapítvány, illetve a Budapest Park együttműködésében létrejövő Superalbum projekt részeként jelent meg kilenc másik szerzeménnyel kiegészülve.

Ezeket a felvételeket a Superar gyermekkórus közreműködésével rögzítették ismert hazai előadók. A különleges lemez célja, hogy hidat építsen generációk és társadalmi rétegek között a zene erejével, továbbá önbizalmat, motivációt és maradandó közösségi élményt nyújtson a fiataloknak.

„A ’Csend van’ című dalunk még a világjárvány idején született, amikor nyugtalanul vártuk, hogy visszakaphassuk a korábbi életünket. Most, a Superar projekt és a zenekar feloszlása kapcsán került újra elő, és úgy éreztük, hogy a dalszöveg teljesen új értelmet nyert. A véglegesítésében Bródy János is részt vett, ami számunkra különösen fontos, hiszen az első sikereinktől kezdve folyamatosan hozzájárult a munkánkhoz” – árulta el Törőcsik Kristóf.

„A kezdetek óta fontos számunkra, hogy kiálljunk különböző társadalmi ügyek és szervezetek mellett, ezért külön öröm, hogy az utolsó dalunk is egy jótékonysági projekt apropóján születhetett meg. Aznap jelentettük be, hogy véget ér a zenekar közös pályafutása, amikor először találkoztunk a gyerekekkel – és abban a helyzetben felemelő és boldogító élmény volt a társaságukban lenni”

- mesélte.

A Margaret Island legfrissebb számát az október 1-jei Superalbum Nagykoncerten hallhatod először élőben a Budapest Parkban, ahol a Superar gyermekkórus olyan előadókhoz csatlakozik a színpadon, mint a Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Carson Coma, Co Lee, Járai Márk, a Kolibri és Mehringer is – és a „Csend van” október 2-án, a Margaret Island búcsúkoncertjén is elhangzik majd.

NYEREMÉNYJÁTÉK!

Játssz velünk és nyerd meg 3 dedikált Margaret Island könyv egyikét, amiből később is felidézheted a zenekar történetének legszebb pillanatait! A részletekért irány a JOY Facebook oldala!

Bulizz egy utolsót a Margaret Islandzenekarral!

a Superalbum Nagykoncert powered by SPAR eseményre IDE kattintva szerezheted be a belépődet! (A koncert bevételéből származó nettó nyereséget teljes egészében a Superar Alapítványnak ajánlják fel.)

A Margaret Island október 2-i koncertje viszont már teltházas: csak megbízható forrásból vásárolj jegyet, a TicketSwap oldalán nézz szét, hátha valaki megválna a sajátjától!

A szabadtéri koncerteknek lassan vége, de számtalan izgalmas film vár ránk a moziban, és rengeteg sorozat is jön a streamingplatformokra!

Galéria / 12 kép

12 film és sorozat, ami miatt már nagyon várjuk az őszt

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Életmód

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Kép
Szépség

6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik

Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!

Kép
Egészség

8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden

A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!

Kép
Sztárok

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Kép
Önismeret

Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!

Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!