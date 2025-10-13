"Teljesen más ember lett" - Mi történhetett Mandy Moore arcával? A fanok kiakadtak

Divat
Mandy Moore Mandy Moore Színésznő, Énekesnő 15cikk 0galéria 1videó Még több róla Hollywood egyik legközkedveltebb színésznője, aki már fiatal kora óta a szakmában dolgozik, bebizonyította, hogy szuper énekhangja van, és azt is, hogy vígjátékban, rom-komban és drámában is megállja a helyét. Most azonban nem ezek miatt került a hírek középpontjába: Mandy Instáját ellepték a megdöbbent kommentelők, akik szerint a színésznő arca teljesen felismerhetetlen lett.
Az egész valamikor tavasszal kezdődött, amikor Mandy egy rendezvényen jelent meg, és mindenki úgy vélte, hogy vagy az Ozempic miatt, vagy plasztikai beavatkozások miatt, de megváltozott az arca. Ekkor még a változás nem is volt annyira nagyon szembetűnő, ám az utóbbi időben még jobban láthatóvá vált, hogy megváltozott arca.
Íme egy fotó Mandyről 2024-ben, amikor még a "megszokott" külsejével láthattuk:
És most:
Bármelyik friss fotóját vagy videóját megnézed a színésznő saját Instagramján, több száz kommentet olvashatsz azzal kapcsolatban, hogy a rajongók nem ismernek rá. "Hova tűnt Mandy Moore Mandy Moore Színésznő, Énekesnő 15cikk 0galéria 1videó Még több róla ?", "Más ember lett...", "Ő itt Mandy?... Mi történik vele?", "Elképesztő, hogy egy műtét ennyire meg tud változtatni valakit — mintha teljesen más ember lenne."
Ez csak néhány a színésznő Instáján olvasható kommentek közül, amelyek a rajongók döbbenetét fejezik ki. De mit csinálhatott valójában Mandy Moore Mandy Moore Színésznő, Énekesnő 15cikk 0galéria 1videó Még több róla az arcával? Egyes kommentelők arra gyanakszanak, hogy műtéteken, töltéseken, botoxon, vagy más kozmetikai eljárásokon esett át, mert az arca „mesterségesebb” hatást kelt, egyenetlenebb árnyalatú, kontúrosabb, mint amit korábban megszoktunk. Mások szerint fogyókúrás gyógyszerek (például a sztárok körében oly' népszerű Ozempic) is szóba jöhet, mint lehetséges okok, de a fényviszonyok vagy a sminkelési szokások változta is tehet az összképről.
Azért szerencsére vannak olyanok is, akik kiállnak a színésznő mellett, és arra kérik a kommentelőket, hogy fejezzék be a rosszindulatú kommentelgetést. Azt mondják, nem kellene azonnal ítélkezni, mert lehet, hogy egészségi okok, hormonális változások, fogyás vagy egyszerűen az idő múlása játszik szerepet a színésznő külsejének átalakulásában, hiszen az ember arca megváltozik az öregedési folyamatok alatt. (Egyébként IDE KATTINTVA elolvashatod, pontosan miért történik ez, és miért leginkább a nőknél.) Márpedig a sztárok sem kivételek ez alól, és ebben a világban, amikor amúgy is minden híresség kés alá kényszerül feküdni a sok negatív kritika miatt, nem kellene mindenki mást is a beavatkozások irányába lökni.
Arról nem is beszélve, hogy Mandy több posztjában is a nők egészségéért kampányol, a meddőségről beszél, felhívva a figyelmet ezeknek fontosságára, mégis, még ezek alatt is a külsejét kritizálják.
Hollywoodban egyébként rengeteg sztár döntött valóban az Ozempic mellett, az ő külsejüket tényleg átformálta a gyógyszer:
