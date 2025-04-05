Magyar és külföldi sztárok, akik sokkal szegényebbek, mint hinnéd: van, akinek milliós tartozásai vannak

Ha hírességekről beszélünk, legyen az magyar vagy külföldi, automatikusan azt gondoljuk, hogy ők aztán semmiben sem nélkülöznek. Vagyonosak, bármit megvehetnek maguknak, és a szegénységet, adósságokat maximum csak a múltjukból (vagy hírből) ismerik. A valóság viszont nem is lehetne ennél különb. Nagyon sokszor amit a médiában vagy a közösségi oldalakon látunk, csak egy jól megrajzolt kép, és e mögött egészen más valóság rejtőzik.

Bőven akadnak olyan sztárok, akik - még ha egykor kifejezetten gazdagok is voltak - elvesztették egy idő után vagyonukat, és (pláne celebmércével nézve) szegényebbek, mint sok más átlagember. Most összeszedtünk néhányat hazai és külföldi fronton is, akik őszintén meséltek arról, hogy nem, egyáltalán nem dúsgazdag, költekező életmódot folytatnak, mert nem is lenne miből.

Róluk a galériában olvashatsz részletesebben!

