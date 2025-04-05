Divat
Magyar és külföldi sztárok, akik sokkal szegényebbek, mint hinnéd: van, akinek milliós tartozásai vannak
Forrás: Getty Images
4 csillagjegy, akire pénzeső hullik a következő időszakban
Ahogy közeledik az év vége, a bolygók mozgása különös szerencsét ígér néhány jegy számára.
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
A farmer, ami minden testalkaton jól áll, és most újra menő
Ha neked is szükséged van egy tuti találat nadrágra, akkor szerezd be te is ezt a darabot! A cikkünk végén pedig egy kis meglepetést is találsz.
Hajhullás 30 felett? Így állíthatod meg természetes módon
Ha szeretnéd újra visszanyerni a hajad fényét és dús hatását, akkor érdemes beépíteni néhány természetes hajerősítő szokást a mindennapjaidba.
Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!
5 őszi-téli cipő, ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat
Az őszi-téli gardrób egyik legjobb befektetése egy megbízható cipővel kezdődik. Ha csak öt pár cipőt engedhetsz meg magadnak ebben az szezonban, akkor ezekre érdemes fókuszálni.
Ha hírességekről beszélünk, legyen az magyar vagy külföldi, automatikusan azt gondoljuk, hogy ők aztán semmiben sem nélkülöznek. Vagyonosak, bármit megvehetnek maguknak, és a szegénységet, adósságokat maximum csak a múltjukból (vagy hírből) ismerik. A valóság viszont nem is lehetne ennél különb. Nagyon sokszor amit a médiában vagy a közösségi oldalakon látunk, csak egy jól megrajzolt kép, és e mögött egészen más valóság rejtőzik.
Bőven akadnak olyan sztárok, akik - még ha egykor kifejezetten gazdagok is voltak - elvesztették egy idő után vagyonukat, és (pláne celebmércével nézve) szegényebbek, mint sok más átlagember. Most összeszedtünk néhányat hazai és külföldi fronton is, akik őszintén meséltek arról, hogy nem, egyáltalán nem dúsgazdag, költekező életmódot folytatnak, mert nem is lenne miből.
Róluk a galériában olvashatsz részletesebben!
Hogy tetszett a cikk?
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
2025 divatszíne egyszerűen tökéletes - Így hordd a mindennapokban!
Az elmúlt években a divatban egyre nagyobb szerepet kaptak a természetközeli, földes árnyalatok, így nem is csoda, hogy ez a szín lett 2025 divatszíne.
6+1 tökéletes szépségű Victoria's Secret modell, akit mégis megcsaltak
Hiába gyönyörű az arcuk, szuper a testük és eszméletlen karriert építettek fel, még őket is megcsalták. Nem is egyszer.
Hajhullás 30 felett? Így állíthatod meg természetes módon
Ha szeretnéd újra visszanyerni a hajad fényét és dús hatását, akkor érdemes beépíteni néhány természetes hajerősítő szokást a mindennapjaidba.
Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!
A farmer, ami minden testalkaton jól áll, és most újra menő
Ha neked is szükséged van egy tuti találat nadrágra, akkor szerezd be te is ezt a darabot! A cikkünk végén pedig egy kis meglepetést is találsz.
10 dolog, amiből azonnal tudni fogod, ha párod már igazából nem kíván
Amikor egy kapcsolatban eltávolodás történik, az sokszor nem egyik napról a másikra történik.