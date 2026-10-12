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Őrizetbe vették Selma Blairt: megharapott egy légiutas-kísérőt, és még a levegőben megpróbálta kinyitni a repülő ajtaját
Forrás: Gilbert Flores/Getty Images
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Selma Blair Selma Blair színésznő 24cikk 1galéria 0videó Még több róla neve most egy aggasztó hír miatt került a figyelem középpontjába: a Kegyetlen játékok és a Doktor Szöszi színésznőjét október 11-én, vasárnap őrizetbe vették a New York-i John F. Kennedy repülőtéren. Az 54 éves sztár a Delta Los Angelesből érkező járatán utazott, amelynek fedélzetén a beszámolók szerint tettlegességig fajult egy incidens.
Két légiutas-kísérő sérüléseket szenvedett, az egyiküket kórházba szállították, és Selma is orvosi vizsgálatra szorult. Selma állítólag még a levegőben megpróbálta kinyitni a gép ajtaját, majd konfliktusba került a személyzettel: az egyik légiutas-kísérőt megütötte, egy másikat pedig megharapott. A színésznőt a beszámolók szerint már a fedélzeten korlátozták a mozgásában, a leszállás után pedig a rendőrök őrizetbe vették. (A hangfelvételek arra is utalnak, hogy Selma állítólag a várakozó rendőrök láttán a gép falába verte a fejét.)
Az incidensek a kórházba szállítás során is folytatódhattak: Selma állítólag többször fejbe rúgott egy rendőrt a mentőben, majd a kórházban egy ápolót is bántalmazott. A friss beszámolók szerint ezek miatt is eljárás indult ellene. Az ügyet az FBI is vizsgálja, a történtek körülményei azonban egyelőre azonban nem tisztázottak. Selma egyelőre kórházban van, a képviselője viszont közleményben reagált a történtekre!
Azt mondta, hogy a színésznőnél egészségügyi vészhelyzet alakult ki, amely a neki tulajdonított viselkedéshez vezetett. Hozzátette, hogy a leszállás után azonnal orvosi ellátást kapott, és az állapota stabil. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, pontosan mi történt vele, így a rosszullét okáról sem lehet biztosat mondani. A légitársaság szintén megszólalt, hangsúlyozva, hogy az utasok és a személyzet biztonsága az első, ezért zéró toleranciát alkalmaznak a rendbontó vagy jogellenes viselkedéssel szemben.
Selmával 2016 júniusában is hasonló incidens történt egy Los Angelesbe tartó járaton: akkor hordágyon vitték le a gépről, és kórházba szállították. A történteket később azzal magyarázta, hogy alkoholt fogyasztott gyógyszer mellett. Egy 2024-es interjúban megrázó és megalázó élményként beszélt az esetről. „Annyira rossz állapotban voltam – kiszáradva és másnaposan –, és nem is tudtam, hogy neurológiai problémáim vannak” - nyilatkozta.
A Kegyetlen játékok színésznője egyébként nem tagadja, többeket is megharapott már. 2022-ben kiadott „Mean Baby: A Memoir of Growing Up” című memoárjában bevallotta, hogy megharapta Kate Mosst, Sienna Millert és Seth MacFarlane-t is. A Sienna Millerrel történt incidensre 2006-ban került sor, amikor a két nő először találkozott a Chateau Marmontban.
„Megragadtam a karját, és játékosan beleharaptam, mintha csak egy alma lett volna” – írta. „Még miközben a számban tartottam az alkarját, magam is megdöbbentem a tettemen. Azt gondoltam: Mibe keveredtem? Mibe kevertem őt? Ez borzalmas viselkedés.” Selma szerint a másik színésznő viccesen kezelte a furcsa helyzetet, és nem hozta őt kellemetlen helyzetbe emiatt.
Seth MacFarlane-t szintén az első találkozásukkor harapta meg. „Lenyűgözött a jelenléte” – ismerte be. „Na és mit teszek olyan nyilvános szituációkban, amikor csodálok valakit, de úgy érzem, én magam nem tudok semmit sem hozzátenni a társasághoz? Beleharaptam a kezébe. ’Hoppá!’ – kiáltott fel akkor. ’Ez tényleg fájt’” - olvasható a megdöbbentően nyílt önéletrajzi kötetben.
Kate Moss pedig eleinte nevetett, mikor megharapta, mire Selma újra, ezúttal erősebben beleharapott az ujjába. „Másodszorra már nem nevetett, hanem felkiáltott: ’Ez kurvára fájt!’” A szupermodell ezután hátba vágta a sztárt, megragadta a színésznő hüvelykujját, és erősen ráharapott. És hogy miért érezte szükségét mások megharapásának Selma? Azt állítja, a késztetést az váltja ki, ha „társasági helyzetekben” úgy érzi, „túlterhelt”.
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