És az is egészen hihetetlen, hogy pályafutása során (eddig) csupán egyetlen Oscar-díjat nyert, amit inkább életmű-elismerésként lehetne aposztrofálni. Ami azt illeti, tényleg kijárt neki a díj, mivel Brad Pitt mellett ő az a színész, akit mindenki ismer, és mindenkinek van legalább egy olyan mozi a kedvencei között, amiben feltűnt.

Ez pedig egyáltalán nem véletlen, mivel a hajdanán tipikus hollywoodi szépfiúnak beskatulyázott tehetség napjainkra a lehető legváltozatosabb szerepeket tudhatja maga mögött, nyilvánvalóvá téve azt a felismerést, hogy van miből válogatni, amikor a legjobb produkciók kerülnek szóba vele kapcsolatban. Mellélőni szinte képtelen, de ez többek között annak is köszönhető, hogy elképesztően perfekcionista, állhatatos és elhivatott színész, aki mindig új kihívásokat, új karaktereket keres, amelyek bevésődnek a nézők emlékezetébe. Nem mellesleg pedig inkább tart pár év szünetet, minthogy belevágjon egy olyan projektbe, amit nem érez elég ütősnek.



Mondhatnánk, a minőség a mennyiség felett, de ez már csak azért sem igaz, mert DiCaprio generációjának egyik legnagyobb alakjaként Hollywood legfoglalkoztatottabb színészei között van még úgy is, hogy rengeteg megkeresésre mond nemet. Most viszont azokat a filmeket mutatjuk meg, amikre nemcsak hogy igent mondott, de még a közönség is kiemelkedőnek értékelte.

Kattints galériánkra, és megmutatjuk az idén novemberben 51 éves 10 filmjét, amit a legjobbnak értékelt a közönség az IMDb moziadatbázis szavazatai alapján!

Galéria / 10 kép Leonardo DiCaprio 10 legjobb filmje a közönség szerint Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle Men írása.