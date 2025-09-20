Bár azt gondolnánk, ha egy romantikus (vagy igazából bármilyen) filmhez két ikonikus, mindenki által imádott sztárt választanak főszereplőnek, a siker garantált. Hogy ami papíron jól mutat, az a valóságban is rendben lesz. Ám ez nem feltétlenül igaz. Ugyanis nagyon gyakori, hogy két szuperdögös sztár között egyszerűen semmi kémia nincs, és ezt a nézők is pontosan érzik. A romantikus jelenetek kínosak, az érintések mesterkéltek, és a legforróbb csók is olyan, mintha két kolléga gyors pacsit adott volna egymásnak munka után.

Összegyűjtöttük azokat a filmes párokat, akik bár a forgatókönyv szerint őrülten szerelmesek voltak egymásba, a képernyőn mégsem működtek jól együtt. Nem feltétlenül a színészi képesség hiányzott; gyakran egyszerűen csak nem volt meg az a bizonyos „valami”, ami a nagy filmes párosokat emlékezetessé teszi.

Ők a legrosszabbak a nézők általános véleménye szerint:

Galéria / 10 kép Toplista: 10 filmes szerelmespár, akik között 0 kémia volt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria