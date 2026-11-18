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Nem hollywoodi sztárok, mégis milliók figyelik őket: 25 streamer, akit muszáj ismerned
Forrás: gettyimages
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Az internet új sztárjai otthonról, egy kamera előtt ülve építettek milliós rajongótábort. Vannak, akik videojátékokkal lettek híresek, mások a magánéletüket közvetítik, vagy világsztárokkal lógnak élő adásban. A Twitch, a YouTube és a Kick legnépszerűbb arcai ma már komoly pénzeket keresnek, globális márkákkal dolgoznak, és néha nagyobb tömegeket mozgatnak meg, mint a legismertebb filmszínészek. Régebben ahhoz, hogy valakiből világsztár legyen, kellett egy sikeres film, egy sláger vagy legalább egy emlékezetes televíziós szereplés. Ma elég lehet egy telefon, egy jó internetkapcsolat és egy olyan személyiség, akire az emberek órákon keresztül kíváncsiak. A streamerek világa mára messze túlnőtt a videojátékokon. A legismertebb tartalomgyártók élőben utaznak, randiznak, vitatkoznak, zenét készítenek, vagy egyszerűen csak beszélgetnek a követőikkel. A nézők pedig nem csupán figyelik őket, hanem kommentekkel, kérdésekkel és reakciókkal alakítják a műsort. Ha eddig fogalmad sem volt, ki az a Kai Cenat vagy IShowSpeed, ideje megismerkedned az internet új hírességeivel. Íme 25 streamer, akik a Complex 2026 augusztusában közzétett rangsorában szerepelnek.
25. HasanAbi – Aki a politikából csinált online műsort
Hasan Piker, vagyis HasanAbi a Twitch egyik legismertebb politikai kommentátora. Élő adásaiban aktuális híreket elemez, társadalmi kérdésekről beszélget, és nem fél határozott véleményt megfogalmazni. Többmilliós követőtáborával azt bizonyítja, hogy az internetes szórakoztatásban a közéletnek is komoly közönsége van.
24. ExtraEmily – Akinek minden napja egy új kihívás
Emily Zhang számára szinte bármi lehet tartalom. Egy különös utazás, egy Pokémon Go-kaland vagy egy hétköznapi program is szórakoztató műsorrá válik a kezében. A Columbia Egyetemen végzett streamer a humorával és energikus személyiségével szerzett magának hűséges közönséget.
23. Adapt – A gamer, aki újrakezdte a karrierjét
Alex Prynkiewicz még a Call of Duty világában lett ismert, később a FaZe Clan tagjaként építette tovább karrierjét. A sikerek mellett függőséggel és személyes nehézségekkel is meg kellett küzdenie. Visszatérése után új lendülettel kezdett streamelni, és ismét az online világ meghatározó szereplői közé került.
22. AB & DeenTheGreat – A botrányos páros
Adrien Broner profi bokszoló és DeenTheGreat közös adásai gyakran kiszámíthatatlanok. A Crashout Boys néven ismert duó a humor, a boksz és a provokatív megnyilvánulások keverékével szerzett figyelmet. Népszerűségüket komoly viták és jogi ügyek is kísérik, így az internet megosztó szereplői közé tartoznak.
21. xQc – A streaming egyik leggazdagabb arca
Félix Lengyel eredetileg profi Overwatch-játékos volt, később azonban az online szórakoztatás egyik legnagyobb nevévé vált. A kanadai streamer 2023-ban egy akár 100 millió dollárt is elérő Kick-megállapodással került a címlapokra. Hosszú adásairól, szókimondó stílusáról és botrányairól egyaránt ismert.
20. Tylil – Aki New York energiáját vitte a képernyőre
Tylil James táncos és humoros videókkal kezdte, majd a Twitch világában is megtalálta a helyét. Spontán reakciói, harsány személyisége és közvetlen stílusa különösen népszerűvé tették a fiatal nézők körében. Kai Cenat Streamer University projektjében is komoly figyelmet kapott.
19. DJ Akademiks – A hiphopvilág pletykafelelőse
Livingston Allen, ismertebb nevén DJ Akademiks, évek óta a rapvilág egyik legbefolyásosabb online kommentátora. A legfrissebb zenei híreket, konfliktusokat és botrányokat elemzi, gyakran meglehetősen nyersen. Egyesek imádják, mások nehezen viselik a stílusát, de a hiphopról szóló internetes beszélgetésekből szinte lehetetlen kihagyni.
18. CaseOh_ – A gamer, akit nem lehet megunni
Case Baker 2022 végén kezdett komolyabban streamelni, és rövid idő alatt hatalmas közönséget épített. Horrorjátékokkal, vicces reakciókkal és szerethető személyiségével vált ismertté. Több rangos tartalomgyártói díjat is elnyert, miközben megőrizte azt a közvetlen hangulatot, amely miatt a rajongói megszerették.
17. YourRage – A hang, amelyből internetes sztár lett
Joshua Thurman kezdetben úgy készített reakcióvideókat, hogy az arcát sem mutatta meg. A humoros kommentárjai és elképesztő reakciói azonban elegendőek voltak ahhoz, hogy népszerűvé váljon. Később a FaZe Clan világában és más híres streamerekkel közös adásokban is megmutatta magát.
16. Fanum – Aki még egy internetes kifejezést is híressé tett
Roberto Escanio, vagyis Fanum a népszerű AMP tartalomgyártó csapat egyik alapítója. A gamerből lett internetes sztár nevéhez kötődik a „Fanum Tax” kifejezés, amely a közösségi médiában önálló mémmé vált. Élő közvetítéseiben a humor, a videojátékok és a spontán kalandok kapják a főszerepet.
15. DDG – A YouTube-tól a zenei karrierig
Darryl Granberry sokkal több egy hagyományos streamernél. YouTube-videóival lett ismert, majd rapperként is sikereket ért el. Később a Twitch világát is meghódította, ahol zenét készít, beszélget és különféle műsorokat szervez. Karrierje jól mutatja, hogyan lehet egy online személyiségből több területen is sikeres előadó.
14. RayAsianBoy – Egy véletlen találkozás megváltoztatta az életét
Chen-Ruei Hsu története akár egy film forgatókönyve is lehetne. 2023-ban Japánban találkozott Kai Cenattal egy éjjel-nappali üzletben, és a spontán találkozásból barátság, majd nemzetközi karrier született. Azóta milliók követik, márkákkal dolgozik együtt, és saját jogán is ismert streamer lett.
13. jasontheween – A fiú, aki a szerelmi életéből csinált tartalmat
Jason Nguyen a TikTokon kezdett humoros, olykor kínos randizós videókkal. A nézők hamar megszerették, mert nem próbált tökéletesnek látszani. Később a FaZe Clan tagja lett, zenével is foglalkozott, és Netflix-műsorban is szerepelt. A szerelmi kalandjai továbbra is fontos részei az online személyiségének.
12. Marlon – A streamer, akinek a divatvilág is ajtót nyitott
Marlon Lundgren Garcia Svédországból indult, majd Miamiban épített karriert. Rövid idő alatt ismert streamerekkel kezdett együtt dolgozni, miközben a modellkedésben is lehetőségeket kapott. Feltűnt Mariah Carey egyik klipjében, és nemzetközi divatheteken is dolgozott.
11. 2xRaKai – A tinédzser, akit már milliók néznek
QuVonn Linder még nagyon fiatalon került a Twitch élvonalába. A 2026-os rangsor megjelenésekor mindössze 17 éves volt, de már közel hárommillió követővel rendelkezett. Kai Cenat támogatásával ismertsége tovább nőtt, energikus és sokszor provokatív személyisége pedig gyorsan a fiatal közönség kedvencévé tette.
10. N3on – A botrányok mestere
Mikyle Rafiq neve hosszú ideig a provokatív és félrevezető videókkal kapcsolódott össze. Többször keveredett vitákba, és olyan hírességekkel is készített tartalmakat, mint Iggy Azalea vagy Mark Wahlberg. Az elmúlt időszakban igyekezett változtatni a megítélésén, miközben továbbra is az internet egyik legmegosztóbb figurája maradt.
9. YonnaJay – A TikToktól a Twitch sztárjai közé
YonnaJay először rövid videóival szerzett követőket, majd Kai Cenat Streamer University projektjében szélesebb közönség is megismerhette. Humorral, énekléssel, rappeléssel és spontán műsorokkal szórakoztatja rajongóit. Személyisége miatt könnyen kitűnik a streamerek népes mezőnyéből.
8. Adin Ross – Aki celebeket vitt az élő adásaiba
Adin Ross már akkor híres rapperekkel és más ismert emberekkel beszélgetett élőben, amikor ez még korántsem számított mindennaposnak. A Twitch után a Kick egyik legismertebb arca lett. Donald Trumppal is készített interjút, és rendszeresen kerül viták középpontjába a megnyilvánulásai miatt.
7. Agent00 – A szórakoztató csapatjátékos
Din Muktar kezdetben NBA 2K-videókkal vált ismertté, majd részt vett az AMP megalapításában. Népszerűségéhez sokat hozzátett a közvetlen személyisége és az, hogy könnyen megtalálja a közös hangot más tartalomgyártókkal. A kollaborációk és közös kihívások fontos szerepet játszanak a műsoraiban.
6. Stableronaldo – Aki a saját karakteréből épített márkát
Rani Netz, vagyis Stableronaldo a humoros túlzások, hangos reakciók és kiszámíthatatlan helyzetek mestere. Karrierje során voltak hullámvölgyek, de következetes munkával újra felépítette népszerűségét. A FaZe Clan korszakában különösen sok figyelmet kapott.
5. PlaqueBoyMax – A streamer, akinek a stúdiójába rapperek járnak
Maxwell Dent azzal tűnt ki a mezőnyből, hogy élő adásban kezdett zenét készíteni más előadókkal. Az In the Booth című sorozatában a nézők valós időben követhetik egy-egy dal születését. Wiz Khalifa és Central Cee is dolgozott vele, miközben saját zenei karrierjét is építi.
4. Jynxzi – A videojátékok koronázatlan királya
Nicholas Stewart bebizonyította, hogy a klasszikus gamingstream még mindig hatalmas közönséget képes vonzani. A Rainbow Six Siege játék közben adott heves reakciói és humoros kitörései különösen népszerűek a TikTokon. A Complex 2026-os összeállításakor több mint 11 millió követője volt a Twitchen.
3. Cinna – Az internet új kedvenc barátnője
Brittany Watts, vagyis Cinna az elmúlt évek egyik nagy felfedezettje. Közös műsorai, humorérzéke és természetes kommunikációja miatt rengetegen követik. Az Agent00-val és ExtraEmilyvel készített tartalmai mellett saját hosszabb élő adásaival is bizonyította, hogy önálló sztárként is megállja a helyét.
2. Kai Cenat – A streamer, aki világsztárokkal barátkozik
Kai Cenat neve ma már a streamingvilágon kívül is ismerősen cseng. Olyan hírességekkel készített közvetítéseket, mint Kim Kardashian, Mariah Carey vagy LeBron James. Maratoni élő műsorai és nagyszabású projektjei milliós közönséget vonzanak. Streamer University nevű kezdeményezésével a következő generáció tartalomgyártóit is segíti.
1. IShowSpeed – Az internet egyik legnagyobb szupersztárja
Darren Watkins Jr., vagyis IShowSpeed a Complex rangsorának első helyezettje. A fiatal amerikai streamer a videojátékos videóktól jutott el odáig, hogy világ körüli utazásait hatalmas közönség követi élőben. Járt Ázsiában, Európában, Afrikában és Dél-Amerikában, megfordult rangos sporteseményeken, és a WWE világában is feltűnt. A 2026-os lista készítésekor YouTube-csatornája több mint 60 millió feliratkozóval rendelkezett.
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