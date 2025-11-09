A legbizarrabb ereklyék a sztároktól, amikért a rajongók pénzt adtak: használt zsebkendő és vécé is van a listán

Emlékszem, fiatal koromban a különböző ifjúsági magazinokban külön rovatokban gyűjtötték össze a sztárok vagy menedzsmentjük) hivatalos postacímét (akkoriban még az internet meglehetősen gyerekcipőben járt), ahova írhattak a rajongók, ha autogramot vagy dedikált fényképet szerettek volna kérni. Gyerekként is érdekes volt belegondolni, hogy csak azért, mert valaki híres, hirtelen akár óriási vagyonokat érhet a kézírása, különösen az aláírása. A rajongók pedig sokszor bármit megtennének, hogy begyűjtsék. Sandra Bullock mesélte egy interjúban, hogy egyszer egy mosdóban, a szomszédos fülkéből csúsztatták át neki egy papírt, hogy legyen kedves aláírni. Taylor Swift dedikált cédéi pedig például rekord gyorsan szoktak elfogyni, hogy aztán egy részüket az eBay-en próbálják meg eladni borsos áron. Az internet ugyanis katalizálta a rajongók gyűjtőszenvedélyét, a sztárok aláírása ma már csak a belépőszint, a licitoldalakon és (olykor jótékonysági) árveréseken egészen elképesztő tételeket árulnak és vásárolnak nem kevés pénzért.

forrás: ebay.co.uk Kim Kardashian által viselt designer nyaklánc: ez is eladó az eBay-en.

Kíváncsiságból rákerestem, jelenleg milyen relikviákra bukkanhatunk az eBay-en. Ha már Taylor Swiftet említettem példaként az előbb, vele kezdtem – és nem csalódtam. Az egyik kedvenc találatom egy üres kólás doboz Taylor Swift felirattal, amit az 1989 világkörüli turnéján lehetett kapni a helyszínen. Potom 140 dollárért már hozzá is juthatunk a ritkasághoz. De vehetünk bomberdzsekit, amelyet maga Kim Kardashian viselt: ehhez már minimum 900 dollárt kell kicsengetni. Ha pedig szeretnénk az általa hordott csizmában tipegni, azt is megtehetjük, nagyjából 2900 dollárért. Lady Gaga egyik ruháját még ennél is többért szeretnék eladni: a 2012-ből származó fekete miniruhát közel 5700 angol fontért hirdették meg. Ennél már azért bizarrabb, hogy Judy Garland üres gyógyszeres üvegére is lehet licitálni. A leírás szerint az 1960-as években írtak fel a színésznőnek pirulát a fiolába, melyet jelenleg 1670 dollárért lehet megkaparintani. Kérdés persze, hogy ki szeretne egy üres gyógyszeres flakont egy vagyonért, de a jelek szerint vannak olyanok, akik számára ez érték.

És ennél még sokkal bizarrabb tárgyakért is adtak pénzt, az alábbi galériában ezeket gyűjtöttem össze:

