Szerelem
A legbizarrabb ereklyék a sztároktól, amikért a rajongók pénzt adtak: használt zsebkendő és vécé is van a listán
Forrás: StudioVK / Envato
Heti horoszkóp november 10-16.: az Oroszlánok nem várt eredményt érnek el, a Halakra zsúfolt hét vár
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Napi horoszkóp november 9.: a Bakoknak több önbizalomra van szükségük, a Halaknak érdemes könnyíteniük a lelkükön
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
3 csillagjegy, aki novembertől óriási bőségre számíthatnak az pénzügyeikben
Ha megtalálod magadat ezen a listán, akkor készülj fel arra, hogy hatalmas fordulat köszönt be az életedbe még az év végén: rendeződik az anyagi helyzeted!
Napi horoszkóp november 8.: a Bakoknak több türelemre van szükségük, a Vízöntők vaskos tapasztalattal gazdagodhatnak
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Álommunkák a Z-generáció szerint, számukra tényleg nem a pénz a fontos
A Z generációnál a multi közeg szinte szóba sem jöhet, helyette a rugalmas munkahelyeket szeretik.
Emlékszem, fiatal koromban a különböző ifjúsági magazinokban külön rovatokban gyűjtötték össze a sztárok vagy menedzsmentjük) hivatalos postacímét (akkoriban még az internet meglehetősen gyerekcipőben járt), ahova írhattak a rajongók, ha autogramot vagy dedikált fényképet szerettek volna kérni. Gyerekként is érdekes volt belegondolni, hogy csak azért, mert valaki híres, hirtelen akár óriási vagyonokat érhet a kézírása, különösen az aláírása. A rajongók pedig sokszor bármit megtennének, hogy begyűjtsék. Sandra Bullock mesélte egy interjúban, hogy egyszer egy mosdóban, a szomszédos fülkéből csúsztatták át neki egy papírt, hogy legyen kedves aláírni. Taylor Swift dedikált cédéi pedig például rekord gyorsan szoktak elfogyni, hogy aztán egy részüket az eBay-en próbálják meg eladni borsos áron. Az internet ugyanis katalizálta a rajongók gyűjtőszenvedélyét, a sztárok aláírása ma már csak a belépőszint, a licitoldalakon és (olykor jótékonysági) árveréseken egészen elképesztő tételeket árulnak és vásárolnak nem kevés pénzért.
Kíváncsiságból rákerestem, jelenleg milyen relikviákra bukkanhatunk az eBay-en. Ha már Taylor Swiftet említettem példaként az előbb, vele kezdtem – és nem csalódtam. Az egyik kedvenc találatom egy üres kólás doboz Taylor Swift felirattal, amit az 1989 világkörüli turnéján lehetett kapni a helyszínen. Potom 140 dollárért már hozzá is juthatunk a ritkasághoz. De vehetünk bomberdzsekit, amelyet maga Kim Kardashian viselt: ehhez már minimum 900 dollárt kell kicsengetni. Ha pedig szeretnénk az általa hordott csizmában tipegni, azt is megtehetjük, nagyjából 2900 dollárért. Lady Gaga egyik ruháját még ennél is többért szeretnék eladni: a 2012-ből származó fekete miniruhát közel 5700 angol fontért hirdették meg. Ennél már azért bizarrabb, hogy Judy Garland üres gyógyszeres üvegére is lehet licitálni. A leírás szerint az 1960-as években írtak fel a színésznőnek pirulát a fiolába, melyet jelenleg 1670 dollárért lehet megkaparintani. Kérdés persze, hogy ki szeretne egy üres gyógyszeres flakont egy vagyonért, de a jelek szerint vannak olyanok, akik számára ez érték.
És ennél még sokkal bizarrabb tárgyakért is adtak pénzt, az alábbi galériában ezeket gyűjtöttem össze:
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Életmód
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Ez a kutyafajta passzol hozzád leginkább – a csillagjegyed szerint
Négylábú barátaink elképesztően sokfélék lehetnek, ez nemcsak az adott kutyától, hanem a fajtától is függ. De az emberek sem egyformák.
6 őszi krémleves, ami nemcsak a tested, de a lelkedet is felmelegíti
Amikor tombol az ősz odakint, valahogy mindenki kicsit jobban kívánja a meleg, selymes, gazdag ízvilágú krémleveseket. Ezek az illatos, sűrű finomságok nemcsak a testet, de a lelket is átmelegítik, ráadásul pillanatok alatt elkészülnek, és nem is igényelnek hatalmas főzőtudományt. A finom krémlevesekhez pedig a legnagyobb segítségünkre lehetnek a szezonális zöldségek, melyek tele vannak rosttal, vitaminnal és értékes ásványi anyagokkal. Az alábbiakban 6 finom krémlevest hoztunk, mellyel teljessé varázsolhatod az őszi délutánokat és estéket.
Heti horoszkóp november 10-16.: az Oroszlánok nem várt eredményt érnek el, a Halakra zsúfolt hét vár
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!
Napi horoszkóp november 9.: a Bakoknak több önbizalomra van szükségük, a Halaknak érdemes könnyíteniük a lelkükön
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Álommunkák a Z-generáció szerint, számukra tényleg nem a pénz a fontos
A Z generációnál a multi közeg szinte szóba sem jöhet, helyette a rugalmas munkahelyeket szeretik.
Mióta így készítem a kávét, minden vendég kétszer kér belőle
Az abszolút tökéletes kávé receptjét mi sem ismerjük. De azt, ami nagyon közel áll hozzá, már igen!