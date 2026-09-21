A szívfacsaró ok, amiért Lady Gaga kénytelen volt béranyával gyermeket vállalni

úgy vált édesanyává, hogy közben a magánéletének egyik legfontosabb fejezetét szinte teljesen elzárta a nyilvánosság elől. A 40 éves énekesnő és vőlegénye, Michael Polansky első gyermeke, egy kislány béranya segítségével született meg. A baba nevét is sikerült hónapokon át titokban tartani, ami a Rose Bean Polansky lett és júniusban jött világra Los Angelesben. Azt Gaga nem árulta el, miért választották ezt az utat, ám hosszú ideje ismert betegsége miatt könnyen lehet, hogy egészségi állapota is fontos szempont volt.

éveken át küzdött súlyos fájdalmakkal

Gaga 2017-ben beszélt először nyilvánosan arról, hogy fibromialgiával él. A betegség egyik legjellemzőbb tünete a szerteágazó, tartós mozgásszervi fájdalom, amelyhez súlyos fáradtság, alvászavar és koncentrációs problémák is társulhatnak. Az énekesnő esetében mindez jóval több volt egyszerű kellemetlenségnél. Korábban többször előfordult, hogy olyan erős fájdalmai voltak, hogy fellépéseket kellett lemondania, és orvosi kezelésre szorult. A Gaga: Five Foot Two című dokumentumfilmben azt sem rejtette el, milyen állapotba kerül egy-egy rosszabb időszakban: a kamerák előtt is látható volt, ahogy a fájdalomtól sírva próbálja végigcsinálni a napját. Emiatt merült fel most az a feltételezés, hogy a betegség is közrejátszhatott abban, hogy gyermekét nem ő hordta ki. Gaga azonban erről nem tett nyilvános kijelentést, így ezt nem lehet biztos okként kezelni. Azt sem tudni, született-e kifejezetten orvosi javaslat a béranyaság mellett.

A fibromialgia egy terhességet is megnehezíthet

A fibromialgia önmagában nem jelenti azt, hogy valaki ne lehetne várandós vagy ne szülhetne gyermeket, ám egy már eleve krónikus fájdalommal és kimerültséggel járó állapot mellett a terhesség fizikailag különösen megterhelő lehet. Gaga ráadásul hosszú ideje olyan intenzív munkatempóban él, amely egészséges szervezet számára is komoly terhelés lenne. Turnék, többórás koncertek, próbák, forgatások és promóciós időszakok váltják egymást az életében, miközben korábban saját maga beszélt arról, hogy betegsége időnként teljesen leteríti. Hogy végül valóban ez vezetett-e a béranya választásához, azt egyedül ő és a családja tudhatja. Az azonban biztos, hogy az énekesnő egészségügyi problémái nem új keletűek, és az elmúlt közel egy évtizedben többször alapvetően befolyásolták a munkáját és az életét.

Rose Bean Polansky júniusban született

A kislány teljes neve Rose Bean Polansky, és a nyilvánosságra került születési adatok szerint 2026. június 9-én, 23:19-kor született Los Angelesben. Gaga és Michael Polansky hónapokon keresztül sikeresen titokban tartották, hogy már szülők lettek. A Rose név különösen személyes választásnak tűnik. Gaga pályájának egyik emblematikus dala az Édith Piaf-féle La Vie en Rose, amelyet a Csillag születik című filmben is elénekelt, sőt a dalhoz kapcsolódó rózsatetoválást is visel a hátán. A Bean középső név pedig feltételezések szerint Carl Bean énekes és aktivista előtt tiszteleghet, akinek I Was Born This Way című dala Gaga saját Born This Wayslágerére is hatással volt.

Az anyaság régóta fontos volt számára

Bár Gaga élete nagy részét a színpadon, kamerák előtt töltötte, a gyermekvállalás kérdésében mindig meglepően következetesen fogalmazott. Már évekkel korábban beszélt arról, hogy szeretne családot, és 2025-ben azt mondta, hogy ha egyszer anya lesz, gyermeke biztonsága és boldogsága lesz számára az első. Most ez az álom valóra vált. A nyilvánosság pedig csak hónapokkal később tudta meg, hogy miközben Gaga tavasszal eltűnt a reflektorfényből, életének egyik legnagyobb változása zajlott a háttérben.