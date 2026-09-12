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Ezért tűnt el hetekre: teljes titokban anya lett Lady Gaga

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#Anyaság
#Megszületett
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 12. 08:07

Forrás: gettyimages

Lady Gaga
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Végre kiderült, miért nem lehetett látni mostanság az énekesnőt.

Lady Gaga Lady Gaga Énekesnő 257cikk 24galéria 0videó Még több róla hosszú évek óta a világ egyik legnagyobb popsztárja, ezért különösen feltűnő, ha egyszer csak alig lehet látni. Az elmúlt időszakban pontosan ez történt: az énekesnő a turnéja után látványosan visszavonult a nyilvánosságtól, és egy ideje vörös szőnyeges eseményeken sem nagyon lehetett találkozni vele. Olyannyira, hogy még a hozzá közel állók közül is vannak, akik hetek óta nem hallottak felőle.

Kép
forrás: Arturo Holmes/Getty Images

Több mint egy hónapja alig lehetett látni

Lady Gaga Lady Gaga Énekesnő 257cikk 24galéria 0videó Még több róla tavasszal zárta le turnéját, majd egyre ritkábban jelent meg a nyilvánosság előtt. Bár a közösségi oldalán volt aktivitás, ez nem feltétlenül jelentette azt, hogy az énekesnő visszatért volna korábbi, mozgalmas életéhez. Egy bennfentes szerint állítólag olyanok is vannak a környezetében, akik több mint egy hónapja nem találkoztak vele és nem is beszéltek vele. Ez természetesen azonnal elindította a találgatásokat arról, mi történhetett a háttérben. A hírekre azonban épp ma reggel kaptunk választ, ugyanis kiderült, hogy

Lady Gaga Lady Gaga Énekesnő 257cikk 24galéria 0videó Még több róla édesanya lett!

A 40 éves énekesnőt vőlegényével, Michael Polanskyval és kisgyermekükkel kapták lencsevégre tegnap, a hírt pedig több amerikai lap is megerősítette. Hogy örökbefogadás, béranyaság vagy profi módon titkolt várandósság állt a háttérben, egyelőre szintén nem tudni.

Szóval abszolút nem véletlen Gaga eltűnése, és egyelőre tényleg mindent megtett azért, hogy ezt az időszakot megtartsa magának: sem a baba nemét, sem a nevét, sem a pontos születési dátumot nem árulták el. Az viszont biztos, hogy az anyaság régóta nagy álma volt – korábban többször is beszélt arról, mennyire szeretne egyszer családot alapítani.

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