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Ezért tűnt el hetekre: teljes titokban anya lett Lady Gaga
Forrás: gettyimages
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Lady Gaga Lady Gaga Énekesnő 257cikk 24galéria 0videó Még több róla hosszú évek óta a világ egyik legnagyobb popsztárja, ezért különösen feltűnő, ha egyszer csak alig lehet látni. Az elmúlt időszakban pontosan ez történt: az énekesnő a turnéja után látványosan visszavonult a nyilvánosságtól, és egy ideje vörös szőnyeges eseményeken sem nagyon lehetett találkozni vele. Olyannyira, hogy még a hozzá közel állók közül is vannak, akik hetek óta nem hallottak felőle.
Több mint egy hónapja alig lehetett látni
Lady Gaga Lady Gaga Énekesnő 257cikk 24galéria 0videó Még több róla tavasszal zárta le turnéját, majd egyre ritkábban jelent meg a nyilvánosság előtt. Bár a közösségi oldalán volt aktivitás, ez nem feltétlenül jelentette azt, hogy az énekesnő visszatért volna korábbi, mozgalmas életéhez. Egy bennfentes szerint állítólag olyanok is vannak a környezetében, akik több mint egy hónapja nem találkoztak vele és nem is beszéltek vele. Ez természetesen azonnal elindította a találgatásokat arról, mi történhetett a háttérben. A hírekre azonban épp ma reggel kaptunk választ, ugyanis kiderült, hogy
Lady Gaga Lady Gaga Énekesnő 257cikk 24galéria 0videó Még több róla édesanya lett!
A 40 éves énekesnőt vőlegényével, Michael Polanskyval és kisgyermekükkel kapták lencsevégre tegnap, a hírt pedig több amerikai lap is megerősítette. Hogy örökbefogadás, béranyaság vagy profi módon titkolt várandósság állt a háttérben, egyelőre szintén nem tudni.
Szóval abszolút nem véletlen Gaga eltűnése, és egyelőre tényleg mindent megtett azért, hogy ezt az időszakot megtartsa magának: sem a baba nemét, sem a nevét, sem a pontos születési dátumot nem árulták el. Az viszont biztos, hogy az anyaság régóta nagy álma volt – korábban többször is beszélt arról, mennyire szeretne egyszer családot alapítani.
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Életmód
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