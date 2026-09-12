hosszú évek óta a világ egyik legnagyobb popsztárja, ezért különösen feltűnő, ha egyszer csak alig lehet látni. Az elmúlt időszakban pontosan ez történt: az énekesnő a turnéja után látványosan visszavonult a nyilvánosságtól, és egy ideje vörös szőnyeges eseményeken sem nagyon lehetett találkozni vele. Olyannyira, hogy még a hozzá közel állók közül is vannak, akik hetek óta nem hallottak felőle.

forrás: Arturo Holmes/Getty Images

Több mint egy hónapja alig lehetett látni

tavasszal zárta le turnéját, majd egyre ritkábban jelent meg a nyilvánosság előtt. Bár a közösségi oldalán volt aktivitás, ez nem feltétlenül jelentette azt, hogy az énekesnő visszatért volna korábbi, mozgalmas életéhez. Egy bennfentes szerint állítólag olyanok is vannak a környezetében, akik több mint egy hónapja nem találkoztak vele és nem is beszéltek vele. Ez természetesen azonnal elindította a találgatásokat arról, mi történhetett a háttérben. A hírekre azonban épp ma reggel kaptunk választ, ugyanis kiderült, hogy

édesanya lett!

A 40 éves énekesnőt vőlegényével, Michael Polanskyval és kisgyermekükkel kapták lencsevégre tegnap, a hírt pedig több amerikai lap is megerősítette. Hogy örökbefogadás, béranyaság vagy profi módon titkolt várandósság állt a háttérben, egyelőre szintén nem tudni.

Szóval abszolút nem véletlen Gaga eltűnése, és egyelőre tényleg mindent megtett azért, hogy ezt az időszakot megtartsa magának: sem a baba nemét, sem a nevét, sem a pontos születési dátumot nem árulták el. Az viszont biztos, hogy az anyaság régóta nagy álma volt – korábban többször is beszélt arról, mennyire szeretne egyszer családot alapítani.