Mikor láttad utoljára? Kylie Minogue 57 évesen még mindig 27-nek néz ki

Bár a fiatalabb generációnak a Kylie név hallatán talán Kylie Jenner ugrik be, a többség még mindig az ikonikus énekesnőre, -ra asszociál. Az énekesnő már hosszú évtizedek óta dolgozik a szakmában, jó pár híres sláger áll a háta mögött, és még mindig rászegeződnek a tekintetek, ha megjelenik valahol a kamerák előtt.

Így volt ez tegnap is, miután megérkezett a párizsi divathét egyik legjobban várt eseményére, a Chanel bemutatójára. Az eseményen persze sok más A-listás sztár is részt vett (Margot Robbie, Nicole Kidman, Oprah Winfrey és Jennie is, aki nem mellesleg az új Joy címlapsztárja), de tény és való, hogy Kylie még mindig igazán feltűnő jelenség az ilyen rendezvényeken.

Az 57 éves ausztrál énekesnő egy krémszínű, selymes csipke szettben jelent meg, amely egy hímzett pántos topból és egy hozzá illő midi szoknyából állt. A megjelenést magas sarkú cipővel és egy stílusos Chanel bőrtáskával egészítette ki, laza hullámos haja és sminkje pedig tökéletesen hangsúlyozta időtlen szépségét.

A sztár egyébként ma is ugyanolyan aktív és sikeres, mint évtizedekkel ezelőtt, de már más területeket is meghódított: saját borvállalkozása világszerte már több mint 21 millió palackot adott el, ráadásul egy újabb Barbie babát mintáztak róla.

