Életmód
Mikor láttad utoljára? Kylie Minogue 57 évesen még mindig 27-nek néz ki
Forrás: Getty Images
Íme a világ 7 legokosabb macskafajtája - Az elsőn biztosan meglepődsz
A macskák nemcsak titokzatosak és függetlenek, hanem meglepően intelligensek is – egyes fajták pedig kifejezetten gyorsan tanulnak, kiváló problémamegoldók, és különösen jól alkalmazkodnak az emberekhez.
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Napi horoszkóp március 11.: a Bikákban megérik a váltás gondolata, a Mérlegek a szokásosnál nagyobb felelősséget kapnak a nyakukba
Az előtted álló nap is számos izgalmat ígér, mindenképp érdemes tehát néhány percet a keddi horoszkópodra szánnod!
3 csillagjegy, aki március 9-én végre lezár egy borzasztóan nehéz időszakot
Néhány csillagjegy óriási ajándékot kap az égeiktől tavasz elején, mert új fejezetet nyithatnak az életükben és búcsút inthetnek a nehézségeknek.
Itt a tavasz! 6 cipő, ami mindennél divatosabb lesz 2026-ban
Rég volt már ilyen színes a tavasz!
Napi horoszkóp március 10.: a Rákok határozottan kiállnak az álláspontjuk mellett, a Mérlegeknek hatalmas elismerésben lehet részük
A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!
Bár a fiatalabb generációnak a Kylie név hallatán talán Kylie Jenner ugrik be, a többség még mindig az ikonikus énekesnőre, Kylie Minogue Kylie Minogue énekesnő, színésznő, írónő 16cikk 3galéria 0videó Még több róla -ra asszociál. Az énekesnő már hosszú évtizedek óta dolgozik a szakmában, jó pár híres sláger áll a háta mögött, és még mindig rászegeződnek a tekintetek, ha megjelenik valahol a kamerák előtt.
Így volt ez tegnap is, miután Kylie Minogue Kylie Minogue énekesnő, színésznő, írónő 16cikk 3galéria 0videó Még több róla megérkezett a párizsi divathét egyik legjobban várt eseményére, a Chanel bemutatójára. Az eseményen persze sok más A-listás sztár is részt vett (Margot Robbie, Nicole Kidman, Oprah Winfrey és Jennie is, aki nem mellesleg az új Joy címlapsztárja), de tény és való, hogy Kylie még mindig igazán feltűnő jelenség az ilyen rendezvényeken.
Az 57 éves ausztrál énekesnő egy krémszínű, selymes csipke szettben jelent meg, amely egy hímzett pántos topból és egy hozzá illő midi szoknyából állt. A megjelenést magas sarkú cipővel és egy stílusos Chanel bőrtáskával egészítette ki, laza hullámos haja és sminkje pedig tökéletesen hangsúlyozta időtlen szépségét.
A sztár egyébként ma is ugyanolyan aktív és sikeres, mint évtizedekkel ezelőtt, de már más területeket is meghódított: saját borvállalkozása világszerte már több mint 21 millió palackot adott el, ráadásul egy újabb Barbie babát mintáztak róla.
Ezt se hagyd ki:
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Mit cserélj le az arcápolási rutinodban a hideg hónapok után? Most mindent elárulunk
Télen extrán oda kell figyelnünk az arcunk ápolására, viszont a jó idő eljövetelével muszáj átvariálni ezt a rutint.
Napi horoszkóp március 11.: a Bikákban megérik a váltás gondolata, a Mérlegek a szokásosnál nagyobb felelősséget kapnak a nyakukba
Az előtted álló nap is számos izgalmat ígér, mindenképp érdemes tehát néhány percet a keddi horoszkópodra szánnod!
9 dolog, amire a mikród képes - És eddig nem is sejtetted
Az alábbi trükköket simán bevetheted otthon, méghozzá a mikród segítségével!
Íme a világ 7 legokosabb macskafajtája - Az elsőn biztosan meglepődsz
A macskák nemcsak titokzatosak és függetlenek, hanem meglepően intelligensek is – egyes fajták pedig kifejezetten gyorsan tanulnak, kiváló problémamegoldók, és különösen jól alkalmazkodnak az emberekhez.
Így néznek ki ma a 2000-es évek elfeledett szívtiprói
Az elmúlt 20 évben sokaknak teljesen más irányt vett karrierjük!
Itt a tavasz! 6 cipő, ami mindennél divatosabb lesz 2026-ban
Rég volt már ilyen színes a tavasz!