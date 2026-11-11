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Kylie Jennert hét hónap alatt négy volt alkalmazottja is beperelte: sokkolóak a vádak

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Dóri
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. november 11. 11:34

Forrás: Credit: Jamie McCarthy/Getty Images

Kylie Jenner
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Hét hónap alatt már a negyedik volt alkalmazottja indított pert Kylie Jenner ellen, és a legújabb keresetben egészen megdöbbentő állítások szerepelnek.

Kylie Jenner Kylie Jenner közszereplő, televíziós személyiség 225cikk 19galéria 0videó Még több róla re egyre több (volt) alkalmazottja panaszkodik, immár a negyedik mindössze hét hónap alatt: ezúttal egy korábbi házvezetőnője fordult bírósághoz. Dinora Carolina Cabria Amaya november 5-én nyújtotta be keresetét Los Angelesben Kylie, a cégei és csapatának több tagja ellen.

A nő többek között jogellenes elbocsátást, megtorlást, fogyatékosság miatti hátrányos megkülönböztetést és munkaügyi szabálytalanságokkal vádolja őket. A keresetben leírtakat egyelőre nem bizonyították a bíróságon, Kylie jogi képviselője, Michael Rhodes határozottan vitatja a megalapozottságukat.

A kereset egyik legmegrázóbb részlete az, mikor a nő felettese, Laura Dooley utasítására egy belépőkóddal bement Kylie gardróbjába, ahonnan nem tudott kijutni. Pánikba esett, és telefonon segítséget kért, de a főnöke gúnyolódott a helyzetén, több mint egy órát kellett várnia, mire valaki végül kiengedte.

Kylie korábbi házvezetőnője két további munkahelyi incidensről is beszél a beadványában: 2025 szeptemberében a mosókonyha egyik fiókját rendezte, amikor egy biztosítatlan paprikaspray véletlenül az arcába és a szemébe fújódott.

Októberben pedig egy kutya harapta meg, miközben az állat házát takarította. A keresetben azt is kifogásolja, hogy sérülései ellenére fizikailag megterhelő feladatokat kellett végeznie, például masszázságyat felállítania és nehéz szemeteszsákokat emelgetnie.

A nő 2025 márciusában kezdett dolgozni Kylie-nál, óránként 40 dollárt kapott készpénzben, a túlóráit és az ingatlanok közötti utazását azonban nem fizették ki megfelelően. Úgy véli, február 6-i elbocsátása összefüggött azzal, hogy szóvá tette a munkakörülményeit és a költségtérítésével kapcsolatos problémákat.

Idén áprilisban Kylie két korábbi házvezetőnője is bírósághoz fordult: Angelica Hernandez Vasquez zaklatás és diszkrimináció vádjával, Juana Delgado Soto pedig többek között arról számolt be, hogy nem nézhetett Kylie-ra, nem mosolyoghatott rá, és időnként el kellett bújnia, amikor a sztár otthon tartózkodott.

Júniusban pedig a volt házvezetői mellett még Kylie egy korábbi privát chef-je is pert indított a sztár ellen, aki Jane Doe néven szerepel az iratokban. Ő a várandósságával összefüggő diszkriminációról és jogellenes elbocsátásról beszél a keresetében.

Beszámolója szerint veszélyeztetett terhessége ellenére megterhelő munkát kellett végeznie, később pedig elvetélt. Azt is állítja, hogy a veszteség után rosszul bántak vele, majd elbocsátották. Mind a négy nőt ugyanaz az ügyvéd, Della Shaker képviseli.

Kylie Jenner Kylie Jenner közszereplő, televíziós személyiség 225cikk 19galéria 0videó Még több róla a párkapcsolatában hozott szabályokkal is címlapokra került...

Galéria / 3 kép

Timothée Chalamet és Kylie Jenner az alábbi szabályokra kényszerítik egymást kapcsolatuk érdekében

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