Az utóbbi időben ismét egyre több vita alakult ki a magyar könnyűzenében arról, hogy hol húzódik a határ a provokatív dalszövegek, a humor és az öncélú trágárság között. Különösen az olyan előadók kerültek a figyelem középpontjába, mint Bruno x Spacc, KKevin vagy Vini, akiknek a dalai gyakran meglehetősen szókimondó módon beszélnek a szexről és a kapcsolatokról. Miközben rengetegen hallgatják őket, sokan éppen a dalszövegeik miatt kritizálják a munkásságukat. Most Krúbi is elmondta, mit gondol erről az egész jelenségről, ráadásul nemcsak a szexrapről, hanem a Valmarról és a Bruno x Spacc duóról is meglepően őszintén beszélt.

A rapper a november 12-én megjelent Telex After interjújában többek között a magyar zeneipar helyzetéről, saját alkotói válságáról és a többi hazai előadóhoz fűződő viszonyáról mesélt. Egy dolog pedig hamar világossá vált: bár egyáltalán nincs elragadtatva minden népszerű magyar produkciótól, nem gondolja, hogy az ő feladata lenne megmondani, mások milyen zenét hallgassanak.

Nem tartja jó zenének a szexrapet, mégis imádja hallgatni

Krúbi szerint a magyar szexrap körül kialakult felháborodásban két teljesen különböző kérdés keveredik. Az egyik, hogy mennyire elfogadhatók a trágár, sokszor kifejezetten szexuális tartalmú dalszövegek, a másik pedig az, hogy ezek a produkciók zeneileg és művészileg mennyire értékesek.

A rapper úgy gondolja, hogy az utóbbi szempontból valóban sok kritika megállja a helyét. Ettől függetlenül azonban egyáltalán nem zavarja a jelenség, sőt, kifejezetten szórakoztatónak találja ezeket a dalokat.

„Valójában tök nagy fan vagyok” - fogalmazott az interjúban, majd elárulta, hogy amikor megjelenik egy újabb ilyen szám, gyakran azonnal meghallgatja, és a legviccesebb részleteket tovább is küldi Misinek, akivel a Mirror Glimpse formációban dolgozik együtt.

A Valmarról sincs túl jó véleménnyel

A beszélgetés során természetesen a Valmar is szóba került, amelynek Krúbi korábban már odaszúrt a Mirror Glimpse egyik dalában. A rapper most sem változtatta meg alapvetően a véleményét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem szeretne olyan szerepbe kerülni, amelyben fölényesen ítélkezik más előadók felett. Bár a Valmar zenéjét továbbra sem tartja különösebben jónak, szerinte túlzás lenne azt állítani, hogy az együttes bármiféle komoly veszélyt jelentene a magyar zeneiparra. Krúbi inkább úgy tekint a hasonló előadókra, mint akiknek a produkcióin a saját közönségével együtt tud nevetni. Vagyis számára a kritika gyakran humorral és iróniával párosul, nem pedig azzal a szándékkal, hogy bárkit elhallgattasson vagy ellehetetlenítsen.

Bruno x Spacc esetében egészen más zavarja

Krúbi a Bruno x Spacc zenéjével kapcsolatban már konkrétabb kritikát is megfogalmazott. Szerinte ugyanis nem feltétlenül a szókimondó dalszövegekkel van a legnagyobb probléma, hanem azzal, hogy bizonyos magyar rapperek túlságosan erősen építenek a külföldi, elsősorban amerikai előadók által megteremtett világra. Úgy látja, hogy ezekben a dalokban sokszor olyan életstílus jelenik meg, amely valójában nem feltétlenül tükrözi az adott előadó mindennapjait. A luxusautókról, hatalmas vagyonokról és fényűző életről szóló szövegek így szerinte inkább egy külföldről átvett szerepet mutatnak be, mintsem valódi személyes tapasztalatokat. Krúbi szerint egy rappernek nem feltétlenül kell komoly társadalmi problémákról vagy mély érzelmekről írnia ahhoz, de az eredetiségnek, a kreativitásnak és az önazonosságnak fontos szerepe van.

A Bruno x Spacc duó egyébként korábban szintén a Telex After vendége volt, ahol már szóba került Krúbi kritikája. A páros tagjai akkor hangsúlyozták, hogy nem érzik sértőnek, ha a szexrap képviselőiként emlegetik őket, és állításuk szerint a dalszövegeikben bemutatott élményeket sem találják ki.

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