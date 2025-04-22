Friss felvételen Kristen Stewart menyasszonyi ruhája – kicsit sem átlagos darabban mondta ki a boldogító igent

kimondta a boldogító igent – méghozzá nem mindennapi stílusban. Az Alkonyat- filmek sztárja és jegyese, vagyis most már felesége Dylan Meyer, egy bensőséges ceremónia keretében házasodtak össze egy mexikói étteremben, Los Angelesben. A 35 éves színésznő és 37 éves forgatókönyvíró párja a Casita Del Campo nevű helyszínen ünnepeltek szeretteik körében, ahol a boldogságuk minden képkockán átüt.

Az Oscar-jelölt színésznő a hagyományos menyasszonyi ruhát teljesen újragondolta: egy szoknyából és felsőrészből álló szettet viselt, amelyhez fekete cipőt választott. Haja kiengedve hullott a vállára, ami még természetesebbé tette megjelenését. Dylan Meyer sem a klasszikus vonalat követte: átlátszó ruhát viselt, amelyhez fekete loafer cipőt és masnival díszített magas lófarok frizurát párosított.

A meghitt eseményen több híresség is részt vett – többek között a Pretty Little Liars színésznője, Ashley Benson és férje, Brandon Davis is jelen voltak. és Dylan Meyer 2019-ben kezdtek randizni, miután újra találkoztak egy baráti születésnapi bulin, hat évvel azután, hogy először egy filmforgatáson hozta össze őket az élet. A nagy lánykérésre 2021-ben került sor, amit Stewart a Howard Stern Show-ban árult el a világnak.

Nagyon pontosan megfogalmaztam, mit szeretnék. Nagyon cuki volt, jól csinálta.

Bár Stewart később azt nyilatkozta, hogy szeretne egy hatalmas bulit az esküvő után, a mostani ceremónia inkább az ő stílusukhoz illő, laza, mégis meghitt esemény lett. korábban több hírességgel is kapcsolatban állt, köztük Robert Pattinsonnal, valamint a modell Stella Maxwell-lel és a zenész St. Vincenttel is. 2017-ben a Saturday Night Live műsorában coming outolt, amikor nyíltan vállalta, hogy a nőkhöz vonzódik.

Most pedig egy merőben szokatlan, de annál személyesebb menyasszonyi szettben végre hivatalosan is összekötötte életét szerelmével.

Nemcsak Kristen döntött a különleges ruha mellett!

Galéria / 7 kép 8 híres nő, aki fehér helyett színes menyasszonyi ruhát választott az esküvőjére Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria