Friss felvételen Kristen Stewart menyasszonyi ruhája – kicsit sem átlagos darabban mondta ki a boldogító igent

Utoljára frissült: 2025. április 22. 09:44

Forrás: Emma McIntyre/Getty Images

Kristen Stewart
Facebook
Twitter
Pinterest
Az Alkonyat színésznője megnősült, és nem klasszikus, hófehér darabban vonult oltár elé.
Kristen Stewart Kristen Stewart színésznő 108cikk 13galéria 5videó Még több róla kimondta a boldogító igent – méghozzá nem mindennapi stílusban. Az Alkonyat- filmek sztárja és jegyese, vagyis most már felesége Dylan Meyer, egy bensőséges ceremónia keretében házasodtak össze egy mexikói étteremben, Los Angelesben. A 35 éves színésznő és 37 éves forgatókönyvíró párja a Casita Del Campo nevű helyszínen ünnepeltek szeretteik körében, ahol a boldogságuk minden képkockán átüt.

Az Oscar-jelölt színésznő a hagyományos menyasszonyi ruhát teljesen újragondolta: egy szoknyából és felsőrészből álló szettet viselt, amelyhez fekete cipőt választott. Haja kiengedve hullott a vállára, ami még természetesebbé tette megjelenését. Dylan Meyer sem a klasszikus vonalat követte: átlátszó ruhát viselt, amelyhez fekete loafer cipőt és masnival díszített magas lófarok frizurát párosított.

A meghitt eseményen több híresség is részt vett – többek között a Pretty Little Liars színésznője, Ashley Benson és férje, Brandon Davis is jelen voltak. Kristen Stewart Kristen Stewart színésznő 108cikk 13galéria 5videó Még több róla és Dylan Meyer 2019-ben kezdtek randizni, miután újra találkoztak egy baráti születésnapi bulin, hat évvel azután, hogy először egy filmforgatáson hozta össze őket az élet. A nagy lánykérésre 2021-ben került sor, amit Stewart a Howard Stern Show-ban árult el a világnak.

Nagyon pontosan megfogalmaztam, mit szeretnék. Nagyon cuki volt, jól csinálta.

Bár Stewart később azt nyilatkozta, hogy szeretne egy hatalmas bulit az esküvő után, a mostani ceremónia inkább az ő stílusukhoz illő, laza, mégis meghitt esemény lett. Kristen Stewart Kristen Stewart színésznő 108cikk 13galéria 5videó Még több róla korábban több hírességgel is kapcsolatban állt, köztük Robert Pattinsonnal, valamint a modell Stella Maxwell-lel és a zenész St. Vincenttel is. 2017-ben a Saturday Night Live műsorában coming outolt, amikor nyíltan vállalta, hogy a nőkhöz vonzódik.

Most pedig egy merőben szokatlan, de annál személyesebb menyasszonyi szettben végre hivatalosan is összekötötte életét szerelmével.

