Friss felvételen Kristen Stewart menyasszonyi ruhája – kicsit sem átlagos darabban mondta ki a boldogító igent
Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően
Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Egy csillag minden hangulathoz
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Napi horoszkóp november 16.: az Ikrek egy bizonyos célkitűzés fontos fázisába érkeznek, az Oroszlánok csúnyán összekülönbözhetnek valakivel
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Egy könyv mindenkinek tökéletes ajándék karácsonyra, mutatjuk, kinek mit szerezz be!
Nem tudod, kit mivel lepj meg a fa alatt idén decemberben? Akkor segítünk! Egy izgalmas, szórakoztató, inspiráló kötettel például egyszerűen nem lőhetsz mellé!
5 adalékanyag élelmiszerekben, amelyek nagyon veszélyesek az egészségünkre
Több olyan összetevő is akad, ami csendben, hosszú idő alatt teszi tönkre akár a gyomrunkat, akár okozhat rákot is. És még csak azt sem tudjuk, mit keressünk a címkén.
7 tünet, amivel a tested azt jelzi, hogy mérgező kapcsolatban élsz
Sokszor nem az első könnycsepp vagy az első vitafelhő jelzi, hogy valami nincs rendben.
Kristen Stewart Kristen Stewart színésznő 108cikk 13galéria 5videó Még több róla kimondta a boldogító igent – méghozzá nem mindennapi stílusban. Az Alkonyat- filmek sztárja és jegyese, vagyis most már felesége Dylan Meyer, egy bensőséges ceremónia keretében házasodtak össze egy mexikói étteremben, Los Angelesben. A 35 éves színésznő és 37 éves forgatókönyvíró párja a Casita Del Campo nevű helyszínen ünnepeltek szeretteik körében, ahol a boldogságuk minden képkockán átüt.
Az Oscar-jelölt színésznő a hagyományos menyasszonyi ruhát teljesen újragondolta: egy szoknyából és felsőrészből álló szettet viselt, amelyhez fekete cipőt választott. Haja kiengedve hullott a vállára, ami még természetesebbé tette megjelenését. Dylan Meyer sem a klasszikus vonalat követte: átlátszó ruhát viselt, amelyhez fekete loafer cipőt és masnival díszített magas lófarok frizurát párosított.
A meghitt eseményen több híresség is részt vett – többek között a Pretty Little Liars színésznője, Ashley Benson és férje, Brandon Davis is jelen voltak. Kristen Stewart Kristen Stewart színésznő 108cikk 13galéria 5videó Még több róla és Dylan Meyer 2019-ben kezdtek randizni, miután újra találkoztak egy baráti születésnapi bulin, hat évvel azután, hogy először egy filmforgatáson hozta össze őket az élet. A nagy lánykérésre 2021-ben került sor, amit Stewart a Howard Stern Show-ban árult el a világnak.
Nagyon pontosan megfogalmaztam, mit szeretnék. Nagyon cuki volt, jól csinálta.
Bár Stewart később azt nyilatkozta, hogy szeretne egy hatalmas bulit az esküvő után, a mostani ceremónia inkább az ő stílusukhoz illő, laza, mégis meghitt esemény lett. Kristen Stewart Kristen Stewart színésznő 108cikk 13galéria 5videó Még több róla korábban több hírességgel is kapcsolatban állt, köztük Robert Pattinsonnal, valamint a modell Stella Maxwell-lel és a zenész St. Vincenttel is. 2017-ben a Saturday Night Live műsorában coming outolt, amikor nyíltan vállalta, hogy a nőkhöz vonzódik.
Most pedig egy merőben szokatlan, de annál személyesebb menyasszonyi szettben végre hivatalosan is összekötötte életét szerelmével.
Nemcsak Kristen döntött a különleges ruha mellett!
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Egy csillag minden hangulathoz
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
4+1 sztár, aki brutálisan lefogyott az utóbbi időben
Nem semmi átalakulások következnek! Az alábbi sztárok rengeteget fogytak; de nem ezért néznek ki igazán jól, hanem azért, mert jól is érzik magukat a bőrükben.
5 adalékanyag élelmiszerekben, amelyek nagyon veszélyesek az egészségünkre
Több olyan összetevő is akad, ami csendben, hosszú idő alatt teszi tönkre akár a gyomrunkat, akár okozhat rákot is. És még csak azt sem tudjuk, mit keressünk a címkén.
Ez a 6 jel még időben figyelmeztethet a hasnyálmirigyrákra: életmentő lehet a korai felismerés!
A hasnyálmirigyrák az egyik legalattomosabb daganattípus, mert agresszíven terjeszkedik, és sokszor csak későn veszik észre, ezért az ötéves túlélési aránya rendkívül alacsony: kevesebb mint 10 százalék. Ennek tekintetében nagyon igaz a mondás, miszerint jobb félni, mint megijedni, vagyis érdemes figyelni testünk jelzéseit, kicsit is gyanús tünetek esetén pedig mihamarabb orvoshoz fordulni.
Egy könyv mindenkinek tökéletes ajándék karácsonyra, mutatjuk, kinek mit szerezz be!
Nem tudod, kit mivel lepj meg a fa alatt idén decemberben? Akkor segítünk! Egy izgalmas, szórakoztató, inspiráló kötettel például egyszerűen nem lőhetsz mellé!
Nők vallottak arról, milyen szexelni egy szellemmel: a paranormális erotika vad kulisszatitkai
Van valami hátborzongatóan izgalmas abban, amikor a vágy és a félelem ugyanabból a forrásból táplálkozik, főleg, ha ez a forrás nem is a fizikai világból érkezik.