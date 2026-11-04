6+1 döbbenetes vallomás Kristen Bell és Dax Shepard házasságáról, ami miatt a rajongók konkrétan aggódnak a színésznőért

A sztárpár sosem próbálta elhitetni a rajongókkal, hogy náluk minden nap romantikus filmbe illő jelenetekből áll. Meséltek csúnya veszekedésekről, sértődésekről és olyan poénokról is, amelyeket ők viccesnek találtak, a közönség egy része viszont kifejezetten kellemetlennek érzett. A legutóbbi, flörtölésről szóló vallomásuk után ismét megjelentek az aggódó kommentek: egyesek szerint túl sok mindent magyaráznak szeretetként, mások egyszerűen szokatlannak tartják a kapcsolatukat. Ráadásul vallomása még inkább aggodalmat váltott ki belőlük. Összeszedtük azt a hét igazán meghökkentő vallomást, amit az internet is felkapott!

1. Kristen szerint Dax akkor is vele flörtöl, amikor másokat dicsér



Az Armchair Expert podcast egy hetes adásában Kristen elmesélte, hogy férje egy étteremben akár a felszolgáló gyönyörű szemét vagy szempilláját is megdicséri, miközben ő ül ott vele szemben. Azonban a színésznő sosem féltékeny, sőt, szerinte a férje így flörtöl vele: egyszerűen vonzónak találja, hogy a párja másoknak is jó érzést okoz. Azt is hangsúlyozta, hogy Shepard szerinte soha nem lépte át a határt ezekkel a megjegyzésekkel. A magyarázat nem mindenkit győzött meg. Sokan azt írták, ilyen szerelem inkább ne találja meg őket, és nem is értették, mi lehet vonzó abban, hogy a saját férjünk egy másik nő külsejét dicséri előttünk.

2. Egy házimunka körüli vita után három napig alig beszéltek



Bell még pár éve mesélt egy különösen durva veszekedésükről. Segítséget kért az otthoni teendőkhöz, mert sok lett már neki a házimunka, így egy cetlin néhány apró feladatot hagyott hátra férjének. Daxet ez viszont kiakasztotta, és később azt mondta, az ilyen üzenetek miatt azt érzi, a felesége irányítani próbálja őt. A beszélgetés ordibálásba és bántó megjegyzésekbe torkollott. A színésznő sírva, a párnájával vonult át egy másik szobába, és három napig csak a gyerekek körüli szükséges ügyekről beszéltek. Később egy kutya örökbefogadása hozta közelebb őket egymáshoz. Bell ugyanakkor hozzátette: férje ezután sokkal figyelmesebben vette észre, miben kellene segítenie.

3. Kristen maga nevezte mérgezőnek a kapcsolatuk elején lezajló veszekedéseit



Egy 2017-es tévéinterjúban a színésznő elismerte, hogy kapcsolatuk kezdetén sokat veszekedtek, ő pedig kifejezetten szerette a drámai kivonulásokat. Ajtókat csapkodott, autóba ült, majd elhajtott, és a közelben várakozott. Utólag úgy érzi, ez kifejezetten mérgező viselkedés volt, amire Dax hívta fel a figyelmét. Sokak szerint már az sem épp előnyös, hogy ennyire viharosan indult a kapcsolatuk, bár az mindenképp jó hír, hogy tudtak fejlődni a témában.

4. Még a sztárbarátok is úgy vélik, nem Dax a legjobb férj Kristen számára

A Dax podcastjében év elején Cher volt az egyik vendég Kristen mellett, és kimondta, hogy a férfi szerencsés ember, mert a színésznő a kapcsolatuk jobbik fele. Shepard ezután arról kezdte kérdezgetni az énekesnőt, kit választana felesége mellé, ha bárki szóba jöhetne. Cher végül azzal zárta le a témát, hogy bízik Bell ítélőképességében, így Shepardban biztosan van valami, amit ő nem lát. A netezők szerint árulkodó, hogy még a sztárbarátok sem igazán értik, mit keresnek együtt, ahogy azt is kellemetlennek találták, hogy Kristen előtt kíváncsiskodott Dax, hogy ugyan ki lenne nála jobb férj a színésznőnek.

5. Egy nő fotókkal alátámasztva azt állította, Dax Kristen mellett is lefeküdt vele

2018 decemberében egy Kayti Edwards nevű nő azt állította, hogy 2009-ben együtt töltött egy éjszakát Dax Sheparddal, aki akkor már körülbelül két éve párja volt. Edwards csókolózós fotókat is megosztott a történethez, Shepard azonban nyilvánosan visszautasította a megcsalási vádat. Azt írta, a képek valójában még régebben készültek. A rajongók viszont azóta is gyakran felemlegetik ezt a történetet, Kristen pedig sosem nyilatkozott az ügyben.

6. Dax intim részleteket is felfed az exeiről nyilvánosan

A napokban például a Kate Hudsonnal való rövid, 2007-es kapcsolatáról mesélt a podcastjában, és a kifejezetten intim részleteket sem hagyta ki. Felidézte, hogy már az első találkozásukkor mindent bevetett, hogy lenyűgözze a színésznőt, pedig akkor még Chris Robinson felesége volt. Később, amikor Kate már különvált a férjétől, újra találkoztak, és összejöttek. Shepard úgy emlékezett vissza erre az időszakra, hogy „egész nap csókolóztunk és dugtunk”. A vallomás sokakat kiakasztott, mert egyrészt nyilvánosan, híres exekről ilyet mesélni nem illő, másrészt ez nyilván Kristenhez is eljut. És ugyan melyik feleség szeretne ilyen sztorikat hallgatni? Ráadásul egy egész világ előtt?

+1: „Hetente sírok” – jelentette ki épp a napokban a színésznő

Kristen 2026 októberében arról beszélt, hogy a családi élet nehézségeit a hírnév sem oldja meg, hiába tűnhet az élete idillinek kívülről nézve. Elmondta, hogy hetente sír, és nem szeretné, ha bárki azt hinné, számára minden könnyű csak azért, mert a tévében látható. A vallomást azonban a gyereknevelés, különösen a kamaszodás kihívásaival kapcsolta össze. Azért osztotta meg, hogy más szülők kevésbé érezzék magukat egyedül. Ezt a mondatát ezért önmagában félrevezető lenne a házassági boldogtalanság bizonyítékaként idézni.

A fenti történetek miatt a neten elég sok komment és beszélgetés indult be annak kapcsán, hogy vajon mi történik a sztárpár kapcsolatában. Többen is úgy vélik, hogy toxikus, ami köztük megy, míg mások szerint semmi közünk hozzá, és azt sem tudjuk, mi zajlik zárt ajtók mögött. Kívülről, néhány interjú és poszt alapján azonban nem lehet biztosan megítélni, hogyan működik a házasságuk!

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