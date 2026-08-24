Kovi szerepéről és a Birodalom intim jeleneteiről mesélt Takács Zalán a Sexcastban

A színész a sorozatban Kovács Istvánt, azaz Kovit, a felnőttfilmes világ egyik legismertebb hazai rendezőjét és producerét alakítja. A különleges szerep nemcsak komoly átalakulást, hanem egy számára addig kevésbé ismert közeg megismerését is jelentette. A Birodalom témájából adódóan a meztelenség és a szexjelenetek is fontos részét képezik a történetnek. A SEXCAST-ban arról is beszélgettünk, milyen volt ezeket a jeleneteket színészként forgatni, mennyire volt számára komfortos a meztelenség, és hol húzza meg a saját határait egy szerep kedvéért. Szóba került az is, hogyan készült Kovi megformálására, milyen érzés egy valós és ismert személyt életre kelteni, valamint mennyire változtatta meg a Birodalom a szexualitás filmes ábrázolásáról alkotott képét.

Íme a teljes adás: