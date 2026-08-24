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Kovi szerepéről és a Birodalom intim jeleneteiről mesélt Takács Zalán a Sexcastban

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#Takács Zalán
#sexcast
#birodalom
Bíró Eszter
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Oprah Winfrey és Samantha Jones tökéletes egyvelege. 

Sztárok
Utoljára frissült: 2026. augusztus 25. 12:43

Forrás: JOY

Takács Zalán
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Takács Zalán volt a SEXCAST második adásának vendége, akivel többek között a Birodalom című sorozatról, Kovi megformálásáról, valamint a produkció merészebb, intim jeleneteinek forgatásáról beszélgettünk.

A színész a sorozatban Kovács Istvánt, azaz Kovit, a felnőttfilmes világ egyik legismertebb hazai rendezőjét és producerét alakítja. A különleges szerep nemcsak komoly átalakulást, hanem egy számára addig kevésbé ismert közeg megismerését is jelentette. A Birodalom témájából adódóan a meztelenség és a szexjelenetek is fontos részét képezik a történetnek. A SEXCAST-ban arról is beszélgettünk, milyen volt ezeket a jeleneteket színészként forgatni, mennyire volt számára komfortos a meztelenség, és hol húzza meg a saját határait egy szerep kedvéért. Szóba került az is, hogyan készült Kovi megformálására, milyen érzés egy valós és ismert személyt életre kelteni, valamint mennyire változtatta meg a Birodalom a szexualitás filmes ábrázolásáról alkotott képét.

Íme a teljes adás:

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