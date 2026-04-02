A királyi család két tagja, akiknek létezését eltitkolták az egész világ elől

A királyi családnak mindig is nagyon fontos volt az imidzs és a megítélés, ez pedig pláne igaz volt az 1900-as években. Hiszen ők tényleg azok, akik még egy sétára sem indulhatnak el anélkül, hogy ne ismerné fel őket valaki másodpercek alatt! Ennek ellenére létezett egy nagy családi titok, amit évtizedekig titkoltak a sajtó előtt is: pontosabban két családtag létezését. Kevesen tudják, de II. Erzsébet királynő két unokatestvére, Nerissa és Katherine Bowes-Lyon évtizedeken át gyakorlatilag láthatatlanul éltek a nyilvánosság számára.

A két nő értelmi fogyatékossággal született, és fiatal korukban a család intézménybe adta őket, ahol életük nagy részét töltötték. A történet nem emiatt vált botránnyá, hanem azért, mert egy korabeli kiadvány tévesen már halottként tüntette fel őket, miközben valójában még éltek. Így sokáig úgy tűnt, mintha teljesen „eltűntek” volna a család történetéből.

A királyi udvar hivatalosan sosem „tagadta” a létezésüket, ugyanakkor a nyilvánosság felé alig kommunikáltak róluk, ami tovább erősítette a titkolózás érzetét. A lányok története az 1980-as években került felszínre, és komoly vitákat indított arról, hogyan kezelte a királyi család a mentális betegségekkel élő rokonait. Az egészre ugyanis csak azután derült fény, hogy Nerissa 1986-ban meghalt. A nővérek később elmondták, hogy életük során a lányok sosem kaptak még egy szülinapi ajándékot sem, és temetésükre senki sem ment el. Sírkövet is csak azután kapott, hogy a média felkapta az esetet, és a királyi család úgy érezte, ez lenne a helyes lépés.

Ezt követően gyakran előkerült a téma, 2011-ben például dokumentumfilm készült róluk. Erre reagált a királyi család több tagja is, sőt, Lady Elizabeth Shakerley is, aki rendezvényszervezőként dolgozott a királynővel és testvérével is, valamint író volt, és őt is rokoni szálak fűzték a királynőhöz. Ő elmondta, hogy sosem volt ez titok a családon belül, sőt, gyakran beszélgettek Katherine and Nerissa hogylétéről. Később egyébként A korona is foglalkozott a témával egy kis ideig, de a készítők felfedték, hogy az epizódban látottak nagyrésze fikció volt.

Ezeket a meglepő tényeket is érdemes elolvasni:

Galéria / 8 kép 8 meghökkentő tény a királyi családról, amit eddig senki nem tudott Megnézem a galériát

