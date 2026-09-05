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Minden idők 10 legkínosabb filmes szexjelenete, amit még a színészek is alig bírtak leforgatni

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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 2. 17:51

Forrás: Szerelem és egyéb drogok/InterCom

Minden idők 10 legkínosabb filmes szexjelenete, amit még a színészek is alig bírtak leforgatni
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A vásznon forrónak tűntek, a forgatáson viszont maguk a színészek is alig várták, hogy túl legyenek rajtuk.

Biztosan te is láttál már olyan filmes szexjelenetet, aminél azt gondoltad: ez biztosan nem valódi?! Hiszen annyira erős a kémia a szereplők között, és annyira hihető az egész jelenet, hogy konkrétan ki kellett Google-znod, hogy mi az igazság. És valószínűleg olyat is láttál már, amitől a kanapén ülve szekunder szégyenérzeted támadt, mert annyira kínos volt az egész.

A vásznon sokszor úgy tűnik, mintha minden természetesen és magától történne, pedig egy filmes szexjelenet mögött általában rengeteg próba, pontos koreográfia és nem kevés feszengés van. Ezt a színészek is alá tudják támasztani. Sőt, bőven akadnak olyan sztárok is, akik úgy vélik, minden idők legkínosabb szexjelenetét ők maguk forgatták le.

Íme néhány sztár, aki pontosan így fogalmazta meg saját filmes élményét:

Galéria / 10 kép

Minden idők 10 legkínosabb filmes szexjelenete, amit még a színészek is alig bírtak leforgatni

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