Biztosan te is láttál már olyan filmes szexjelenetet, aminél azt gondoltad: ez biztosan nem valódi?! Hiszen annyira erős a kémia a szereplők között, és annyira hihető az egész jelenet, hogy konkrétan ki kellett Google-znod, hogy mi az igazság. És valószínűleg olyat is láttál már, amitől a kanapén ülve szekunder szégyenérzeted támadt, mert annyira kínos volt az egész.

A vásznon sokszor úgy tűnik, mintha minden természetesen és magától történne, pedig egy filmes szexjelenet mögött általában rengeteg próba, pontos koreográfia és nem kevés feszengés van. Ezt a színészek is alá tudják támasztani. Sőt, bőven akadnak olyan sztárok is, akik úgy vélik, minden idők legkínosabb szexjelenetét ők maguk forgatták le.

Íme néhány sztár, aki pontosan így fogalmazta meg saját filmes élményét:

Galéria / 10 kép Minden idők 10 legkínosabb filmes szexjelenete, amit még a színészek is alig bírtak leforgatni Megnézem a galériát

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