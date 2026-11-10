„Mintha a kanapéból szedték volna össze”: szétszedik Kim Kardashian adventi kalendáriumát, a márka már reagált is

Egy adventi kalendáriumnál szeretnéd azt érezni, hogy minden kis rekeszben vár valami, amit öröm kibontani. És hát, nem utolsó sorban azt is, hogy anyagilag nyerj rajta, kipróbálhass drágább termékeket mini verzióban, és azt érezd, "ez most nagyon megérte!" Kim Kardashian SKIMS márkájának 148 dolláros (azaz közel 50 ezer forintos), tizenkét meglepetést rejtő kalendáriumánál azonban több vásárló egészen más élménnyel gazdagodott. A TikTokot elárasztották a bontogatós videók után a kommentelők pedig gyorsan megkérdőjelezték, pontosan mi indokolja az árat.

Mintha a kanapé párnái közül kerültek volna elő ezek a holmik



A dobozban ugyanis többek között egyszerű szatén hajgumik, hullámcsatok, hajcsatok, melltartópántra emlékeztető hajpántok, egy nyomkodható figura és egy szőrös borítású tükör is lapult. Ennyi. Sokakat az zavart, hogy a választék kicsit sem volt különleges, és az árához sem volt méltó. Mások egyenesen raktári maradékokhoz hasonlították a tartalmat, volt, sokan pedig azzal viccelődtek, hogy pont ezek a cuccok rejtőznek a kanapéjuk párnái alatt is.

Azért nem mindenki értett egyet a felháborodással. Többen felhívták a figyelmet arra, hogy a SKIMS eleve kiegészítős kalendáriumként hirdette a terméket, és a leírásból is kiderült, milyen tárgyakra számíthat a vásárló. Azonban sokan jelezték, hogy maga a leírás csak KÉSŐBB került fel a weboldalra, szóval akik megvették a terméket, még nem is tudták, hogy mi lapul benne, ez meglepetés volt. És csalódás is.

Annyira kiakadtak az emberek, hogy a márkának reagálnia kellett

A visszhang akkora lett, hogy a SKIMS is reagált. A márka elismerte, hogy a kalendárium nem felelt meg minden vásárló elvárásainak, és közölte: személyesen megkeresték a vevőket, akiknek két opciót ajánlottak fel: visszaküldik a termékeket, és teljes pénzvisszatérítést kapnak, vagy megtarthatják az egészet, és a pénzt SKIMS-jóváírás formájában kapják meg, vagyis majd levásárolhatják náluk. A cég azt is jelezte, hogy a visszajelzéseket a későbbi megjelenéseknél figyelembe veszik. Maga Kim Kardashian nem reagált, de az Insta-posztjai alatt sokan kérdezik tőle, hogy mikor szólal meg a témában?

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