Kim Kardashian retteg a tinédzserlánya miatt: próbálja őt visszatartani a céljaitól

Kim Kardashian számára a reflektorfényben való lét a mindennapok része, anyaként azonban ő is aggódik amiatt, hogyan hat a hírnév a gyerekeire. Egy interjújában például arról beszélt, hogy legidősebb lánya, a 13 éves North West különösen élvezi a nyilvános szerepléseket. Olyannyira, hogy Kimnek időnként lassítania kell a tempón, és nemet mondania egy-egy felkérésre.

Kim szerint mind a négy gyereke annyira kapcsolódik be a kamerák előtti életbe, amennyire komfortosnak érzi. A kisebbek feltűnnek a valóságshow-ban, de nem igazán irányul rájuk egyetlen kamera sem, North viszont a testvéreinél jobban szereti ezt a világot. Kim ezért tudatosan válogat a lehetőségek között: szeretné, ha meg tudnák élni az egyes mérföldköveket, és megfelelően kezelnék lánya szerepléseit.

Elmondása szerint volt férjével, tel egyetértenek North projektjeit illetően. North májusban jelentette meg N0rth4evr című EP-jét, szeptemberben pedig a Dazed címlapján szerepelt. Ugyanebben a hónapban a chicagói Vic Theatre-ben megtartotta első önálló koncertjét is, amelyen Kim és Kanye egyaránt ott volt, bár külön helyen ültek.

North a egy interjújában egészen határozottan beszélt a terveiről: a legrosszabb tanácsnak azt tartja, hogy később kezdje el a karrierjét. Számára a zene hobbi, szenvedély és az is, amivel a jövőben foglalkozni szeretne. A színpadi szereplést szórakoztatónak, felszabadítónak és izgalmasnak írta le, az ideális napjába pedig a próbák és a stúdiózás is beletartoznak. Vagyis a lelkesedéséből biztosan nincs hiány, és már most pontos elképzelései vannak arról, mivel töltené legszívesebben az idejét.

A feltűnő megjelenését is megvédte, amelyhez élénkkék haj, látványos piercingek és arcra ragasztható díszek társulnak. Miközben mások fiúkkal, vape-pel és szerinte problémás dolgokkal foglalkoznak, ő kék hajat és piercingeket szeretne. A frizurájához a virtuális japán popikon, Hatsune Miku adja az inspirációt. North tehát a zenében és a stílusában is a saját ízlését követné, miközben Kim igyekszik kézben tartani, milyen ütemben érkeznek az újabb lehetőségek.

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