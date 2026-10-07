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Kim Kardashian retteg a tinédzserlánya miatt: próbálja őt visszatartani a céljaitól

#Kanye West
#Galéria
#North West
#Kim Kardashain
#nepo baby
Dóri
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 7. 10:12

Forrás: Arnold Jerocki/Getty Images

North West
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North West lelkesen építi zenei karrierjét, az édesanyja azonban nem engedi, hogy 13 éves lánya minden lehetőségre igent mondjon.

Kim Kardashian számára a reflektorfényben való lét a mindennapok része, anyaként azonban ő is aggódik amiatt, hogyan hat a hírnév a gyerekeire. Egy interjújában például arról beszélt, hogy legidősebb lánya, a 13 éves North West különösen élvezi a nyilvános szerepléseket. Olyannyira, hogy Kimnek időnként lassítania kell a tempón, és nemet mondania egy-egy felkérésre.

Kim szerint mind a négy gyereke annyira kapcsolódik be a kamerák előtti életbe, amennyire komfortosnak érzi. A kisebbek feltűnnek a valóságshow-ban, de nem igazán irányul rájuk egyetlen kamera sem, North viszont a testvéreinél jobban szereti ezt a világot. Kim ezért tudatosan válogat a lehetőségek között: szeretné, ha meg tudnák élni az egyes mérföldköveket, és megfelelően kezelnék lánya szerepléseit.

Elmondása szerint volt férjével, Kanye West Kanye West Rapper, Producer 141cikk 13galéria 0videó Még több róla tel egyetértenek North projektjeit illetően. North májusban jelentette meg N0rth4evr című EP-jét, szeptemberben pedig a Dazed címlapján szerepelt. Ugyanebben a hónapban a chicagói Vic Theatre-ben megtartotta első önálló koncertjét is, amelyen Kim és Kanye egyaránt ott volt, bár külön helyen ültek.

North a egy interjújában egészen határozottan beszélt a terveiről: a legrosszabb tanácsnak azt tartja, hogy később kezdje el a karrierjét. Számára a zene hobbi, szenvedély és az is, amivel a jövőben foglalkozni szeretne. A színpadi szereplést szórakoztatónak, felszabadítónak és izgalmasnak írta le, az ideális napjába pedig a próbák és a stúdiózás is beletartoznak. Vagyis a lelkesedéséből biztosan nincs hiány, és már most pontos elképzelései vannak arról, mivel töltené legszívesebben az idejét.

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A feltűnő megjelenését is megvédte, amelyhez élénkkék haj, látványos piercingek és arcra ragasztható díszek társulnak. Miközben mások fiúkkal, vape-pel és szerinte problémás dolgokkal foglalkoznak, ő kék hajat és piercingeket szeretne. A frizurájához a virtuális japán popikon, Hatsune Miku adja az inspirációt. North tehát a zenében és a stílusában is a saját ízlését követné, miközben Kim igyekszik kézben tartani, milyen ütemben érkeznek az újabb lehetőségek.

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