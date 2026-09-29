Kiderült, kik játsszák az Icebreaker – Jégtörő sorozat főszerepeit: máris beleszerettünk Nate-be

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A Heated Rivalry – Forró viszály és az Off Campus sorozatok első évadjának elképesztő sikere után bátran ki merjük jelenteni: a nők most világszerte a hockey romance érájukat élik! És a jelek szerint ez a korszak egyáltalán nem átmeneti, sőt: már ezerrel készül mindkét sorozat második szezonja.
Ráadásul közben a Netflix is elkezdett dolgozni a saját hokirománcán: ez pedig nem más, mint Hannah Grace Booktok-kedvenc könyve, az Icebreaker – Jégtörő, azaz a háromrészes Maple Hill regényfolyam első része.
Bár már biztosan te is olvastad az elmúlt évek egyik legfelkapottabb kötetét, azért gyorsan összefoglaljuk neked a sztorit: a műkorcsolyázó Anastasia Allen partnere lesérül, a Maple Hills Titans hokicsapatának kapitánya, Nathan Hawkins beugrik a helyére, hogy segíthessen az olimpiai aranyéremről álmodozó lánynak, és igen, a gyakorlás közben Stassie és Nate közel kerülnek egymáshoz…
A love storyjuk felkeltette Amanda Lasher figyelmét is, aki showrunnerként, íróként és executive producerként dolgozik a kötetből készülő sorozaton. „Hetedikes korom óta rajongok a steamy YA regényekért. Imádom ezt a műfajt” – nyilatkozta.
A széria alkotója, írója, executive producerje, Jade Bartlett szerint pedig öröm volt elmerülni Hannah Grace világában, „ami tele van ambiciózus, tehetséges és tagadhatatlanul vonzó karakterekkel. Ám a történet igazi különlegessége abban rejlik, hogy ezek a szereplők mindenekelőtt jólelkű, mélyen együttérző emberek... és egyszerűen nem tudunk betelni velük. Hannah olyan világot teremtett, amelyben az ember szívesen élne.” Ezt ugyan SAJNOS nem tehetjük meg, viszont képzeletben mi is elutazhatunk oda!
Már azt is tudjuk, kik keltik életre a vásznon az egyik kedvenc hockey romance könyvünk főszereplőit: Daisy Jelley alakítja Stassie-t, Connor Simos pedig Nate Hawkinst. És ahogy elnézzünk az első videót kettőjükről, mi máris érezzük köztük a kémiát, de természetesen első látásra beleszerettünk Nate-be, azaz Connor Simosba.
Úgyhogy mi jóváhagyjuk a Netflix döntését a castingról, és már alig várjuk, hogy láthassuk a sorozatot! (Na meg reméljük, hogy a Wildfire - Futótűz, illetve a Daydream - Álmodozás köteteket is feldolgozzák majd.)
Hockey romance-fanok figyelem!
Zárásképpen hadd áruljuk el neked, hogy megjelent a JOY legújabb lapszáma, a JOY Theatre Issue, amiben az Off Campus sorozat szívtipróiról is olvashatsz, bemutatjuk őket, hogy milyen életet élnek Off Screen!
Már kapható a JOY legújabb lapszáma, keresd a legközelebbi árusító helyet ITT, fizess elő a magazinra ITT, vagy olvasd digitálisan ITT!
Mutatjuk, nekünk melyik hockey romance könyvek a kedvenceink!
Galéria / 6 kép
Pénteki olvasóklub: 6 hockey romance, ha már le is daráltad és imádtad az Off Campus sorozatot
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