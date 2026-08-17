Életmód
Kiderült az igazság: borzalmas, mi okozta Hayden Panettiere tragikus halálát
Forrás: Dimitrios Kambouris/Getty Images
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Kiderült az igazság: borzalmas, mi okozta Hayden Panettiere tragikus halálát
A Hősök és a Nashville sorozatok, illetve a Sikoly-filmek sztárja megrázóan korán, 36 éves korában hunyt el. Nyugodjék békében!
Tragikusan fiatalon, mindössze 36 évesen elhunyt a Hősök és a Nashville sorozatok, továbbá a Sikoly-filmek sztárja, Hayden Panettiere Hayden Panettiere Színésznõ, énekesnõ 21cikk 3galéria 0videó Még több róla . A színésznőre egy ismerőse talált rá augusztus 16-án eszméletlen állapotban, de a helyszínre érkező mentőszolgálat sajnos már nem tudta megmenteni az életét. A dél-karolinai greenville-i rendőrség szóvivője megerősítette, nem találtak idegenkezűségre, bűncselekményre, gyilkosságra utaló nyomokat, Hayden Panettiere Hayden Panettiere Színésznõ, énekesnõ 21cikk 3galéria 0videó Még több róla halálát a People.com információi szerint túladagolás miatti szívmegállás okozta.
A néhai színésznő halálhírét édesapja, Alan Panettiere jelentette be: „Mély fájdalommal osztozunk szeretett Haydenünk tragikus halálában. Hihetetlenül ragyogó és erős volt, olyasvalaki, aki mérhetetlen szeretetet és örömet adott mindazoknak, akik ismerték – és a nézők millióinak, akik a képernyőről ismerték.” A sztár egyébként az évek során nyíltan beszélt a szülés utáni depressziójáról (volt párjával, Volodimir Klicskóval közös lányuk, Kaya érkezése után), és az alkohol- és drogfüggőségével vívott küzdelméről, illetve öccse, az akkor 28 éves Jansen Panettiere 2023-ban bekövetkező tragikus haláláról is. This Is Me: A Reckoning címmel memoárt is adott ki 2026 tavaszán, melyben őszintén mesélt élete hullámvölgyeiről.
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Életmód
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