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Forrás: gettyimages
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Robert Pattinson Robert Pattinson színész, modell 95cikk 5galéria 0videó Még több róla hivatalosan is megkapta James Bond szerepét, Hollywoodban pedig máris új kérdés foglalkoztatja a rajongókat, hogy ki lesz az a színésznő, aki az oldalán feltűnik a következő 007-es kalandban? Három név különösen sok figyelmet kapott, és mindhárom színésznő egészen más karaktert hozhatna a legendás filmsorozatba. Hosszú találgatások után november 16-án végre bejelentették, hogy Robert Pattinson Robert Pattinson színész, modell 95cikk 5galéria 0videó Még több róla veszi át James Bond szerepét Daniel Craigtől. Az Alkonyat egykori sztárja az elmúlt években bebizonyította, hogy jóval több van benne a romantikus főhősnél, most pedig a filmtörténet egyik legismertebb titkos ügynökét alakíthatja. A következő filmet Denis Villeneuve rendezi, akinek a Dűne-filmeket is köszönhetjük, a forgatókönyvön pedig a Birmingham bandája alkotója, Steven Knight dolgozik. A rajongók már most azt találgatják, milyen irányt vesz a legendás franchise, és természetesen az is izgatja őket, ki lesz Pattinson női partnere. A korábbi esélylatolgatásokban három hollywoodi színésznő neve is felmerült, de hivatalos bejelentés egyelőre egyikükkel kapcsolatban sem történt. A következő válogatásban összegyűjtöttük azokat a sztárok, akik bizony nagy eséllyel kaphatják meg ezt a szerepet!
Lássuk!
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