Életmód
Khloé Kardashian listát írt a tökéletes férfiról: Lehet, hogy nekünk is így kellene randizni?
Forrás: Andreas Rentz/Getty Images
Olyan jók, mint a Holiday! Ezt a 8 vadiúj karácsonyi filmet imádni fogod idén
Romantika, hóesés és karácsonyi káosz: megérkezett a karácsonyi watchlisted az ünnepi estékre való hangolódáshoz!
Promóciók
Hol a határ, avagy mit tudunk, és mit nem a dohányzásról?
Divat
Sporty chic: a trend, ami végleg összemossa az elegancia és a kényelem határait
Promóciók
Hasznos ajándékötletek idősebbek rokonoknak: technológia, ami megkönnyíti a mindennapokat
Napi horoszkóp november 18.: a Bikáknak komoly helyzet okoz álmatlan éjszakákat, az Oroszlánoknak ki kell mondaniuk a végszót valamivel kapcsolatban
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
28 éves vagyok, és még sosem csókolóztam – személyes vallomás
Miközben a barátnőim már a szakításaikról, rosszul sikerült randijaikról és egyéjszakás kalandjaikról meséltek, nekem még az első csókom sem volt meg.
Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak érdemes minden szálat elvarrniuk, a Mérlegek tanácsra szorulnak
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
7 zseniális animációs film, amit a mesterséges intelligencia sosem tudna lemásolni
Bizarr álmok, beszélő állatok, hátborzongató figurák és olyan képi világok, amelyek után még percekig csak nézel magad elé.
Biztosan neked is ismerős az a beszélgetés a barátnőiddel, amikor szóba kerül, milyennek képzelitek el az ideális pasit. Van, aki olyan férfit keres, aki megnevettetné akkor is, amikor borzalmas napja van, más olyat, aki szívesen megtervezni a randikat, és persze az sem hátrány, ha működik a kémia.
De vajon mit írnál fel a listádra, ha tényleg össze kellene gyűjtened, mire vágysz egy kapcsolatban? Khloé Kardashian megtette, méghozzá a testvére, Kim segítségével – aki a saját állítása szerint a manifesztálás királynője, mindent bevonz az életébe, amit szeretne.
Khloé tudja, mit szeretne – és ezt bátran ki is mondja!
A The Kardashians valóságshow egyik epizódjában a testvérek közösen kezdtek dolgozni Khloé párkapcsolati kívánságlistáján. A „man-ifest” az angol man, vagyis férfi és a manifesztálás szójátéka: lényegében összegyűjtik, milyen társat szeretnének bevonzani. Kimnek már van egy 55 pontos változata (amit aktuális párja, Lewis Hamilton kapcsán állítólag pontról pontra kipipált), így bőven akadt inspirációja a közös ötleteléshez.
Khloé olyan határozott férfira vágyik, aki mellett önmaga maradhat, fontos neki a humor, a vallás, mint hit, de az is, hogy a partnere sikeres legyen – méghozzá tőle függetlenül. És anyagilag sem szeretné támogatni a következő partnerét! Emellett gyengédségre és kölcsönös támogatásra vágyik: olyan társra, aki őszintén drukkol neki, miközben ő ugyanezt adhatja meg neki.
Khloé a szexuális elvárásait is megfogalmazta: kikötötte, hogy a leendő partnerének ne legyen mikropénisze. A szépségkezelések kapcsán pedig azt szeretné, ha a férfi nyitott lenne rájuk, vagy legalább nem ítélkezne az ő döntései felett; Kim a plasztikai beavatkozások elfogadását is hozzátette. Az érzelmi csomagoknál illetően viszont már eltért a véleményük. Míg Kim kerülné a súlyos múltbeli terheket, Khloé egy Louis Vuitton-poénnal oldotta a témát: bizonyos csomagokat szívesen fogadna.
Érdemes neked is listát írnod, mint Khloénak?
Khloé ötlete jó kiindulópont lehet egy őszinte beszélgetéshez önmagaddal – vagy a legjobb barátnőiddel. Nyisd meg a jegyzeteidet, és gondold végig, milyen kapcsolatban, milyen partner mellett éreznéd jól magad. A magas, sötét hajú, ellenállhatatlan mosolyú pasi mellé pedig nyugodtan odaférhet néhány kevésbé látványos, de neked sokkal fontosabb kívánság is. Az alapvető szükségletek és a személyes preferenciák között azonban különbséget kell tenni: egy számodra meghatározó érték vagy a közös jövőbeli cél sokkal fontosabb, mint az, hogy ugyanazokat a filmeket szeretitek-e.
Kezdődhet a man-ifest?
Ha kipróbálnád Khloé módszerét, kezdheted például ezzel a kérdéssel: „Miből érezném a hétköznapokban, hogy jó kapcsolatban vagyok?” A válasz lehet az, hogy számíthatsz a másikra, nyíltan beszélhettek a terveitekről, vagy figyel rád akkor is, amikor valamiben nem értetek egyet. Ezek mellé jöhetnek azok a tulajdonságok, amelyek egyszerűen vonzóak neked. Így könnyebben átláthatod, mely pontok alapvetőek, és melyekben tudsz rugalmas lenni.
A Kardashian-lányok exei között vannak páran, akiknek tönkrement az életük a szakítás után, mintha csak el lettek volna átkozva...
Galéria / 5 kép
Kardashian átok: 5 híres pasi, akiknek tönkrement az élete miután szakítottak valamelyik nővérrel
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Idén az adventi naptárad olyan meglepetéseket rejt, amiktől egészen más lesz a december
Promóciók
Hol a határ, avagy mit tudunk, és mit nem a dohányzásról?
Promóciók
Csizma, rúzs, füles vagy hajszárító? Így állítsd össze a Black Friday-kívánságlistádat!
Divat
Sporty chic: a trend, ami végleg összemossa az elegancia és a kényelem határait
Promóciók
Hasznos ajándékötletek idősebbek rokonoknak: technológia, ami megkönnyíti a mindennapokat
Olvass a sorok között! 5 jel, hogy itt hamarosan lánykérés lesz
Mostanában kicsit furcsán viselkedik a párod, és a barátnőd is feltűnően titokzatos? Lehet, hogy egy nagyon szép meglepetés készül.
A következő Éhezők viadala-film zenéje már most beszédtéma: Mckenna Grace új dallal jelentkezett
Mckenna Grace nemcsak szerepet kapott kedvenc filmes univerzumában, hanem egy különleges dallal is készült, amelyben még a színésztársai hangja is felcsendül.
4 karácsonyi DIY dekoráció, amivel feldobhatod az otthonod
Idén készítsd el saját kezűleg a karácsonyi dekorációkat! Mutatunk néhány egyszerű, mégis elképesztően mutatós DIY ötletet, amivel ünnepi hangulatba öltöztetheted az otthonodat.
A nap híre! Megszületett Anne Hathaway harmadik gyermeke
Megérkezett a hír, amit már nagyon vártak a rajongók: világra jött Anne Hathaway harmadik gyermeke.
Ezt jelenti a Szaturnusz visszatérése az életedben: ilyen hatással van rád
Ha a húszas éveid végén hirtelen megkérdőjelezed a munkádat, a párkapcsolatodat és úgy nagyjából mindent, amit eddig biztosnak hittél, az asztrológia szerint könnyen lehet, hogy éppen a Szaturnusz visszatérését éled át.
Napi horoszkóp november 18.: a Bikáknak komoly helyzet okoz álmatlan éjszakákat, az Oroszlánoknak ki kell mondaniuk a végszót valamivel kapcsolatban
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!