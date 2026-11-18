Biztosan neked is ismerős az a beszélgetés a barátnőiddel, amikor szóba kerül, milyennek képzelitek el az ideális pasit. Van, aki olyan férfit keres, aki megnevettetné akkor is, amikor borzalmas napja van, más olyat, aki szívesen megtervezni a randikat, és persze az sem hátrány, ha működik a kémia.

De vajon mit írnál fel a listádra, ha tényleg össze kellene gyűjtened, mire vágysz egy kapcsolatban? Khloé Kardashian megtette, méghozzá a testvére, Kim segítségével – aki a saját állítása szerint a manifesztálás királynője, mindent bevonz az életébe, amit szeretne.

Khloé tudja, mit szeretne – és ezt bátran ki is mondja!

A The Kardashians valóságshow egyik epizódjában a testvérek közösen kezdtek dolgozni Khloé párkapcsolati kívánságlistáján. A „man-ifest” az angol man, vagyis férfi és a manifesztálás szójátéka: lényegében összegyűjtik, milyen társat szeretnének bevonzani. Kimnek már van egy 55 pontos változata (amit aktuális párja, Lewis Hamilton kapcsán állítólag pontról pontra kipipált), így bőven akadt inspirációja a közös ötleteléshez.

Khloé olyan határozott férfira vágyik, aki mellett önmaga maradhat, fontos neki a humor, a vallás, mint hit, de az is, hogy a partnere sikeres legyen – méghozzá tőle függetlenül. És anyagilag sem szeretné támogatni a következő partnerét! Emellett gyengédségre és kölcsönös támogatásra vágyik: olyan társra, aki őszintén drukkol neki, miközben ő ugyanezt adhatja meg neki.

Khloé a szexuális elvárásait is megfogalmazta: kikötötte, hogy a leendő partnerének ne legyen mikropénisze. A szépségkezelések kapcsán pedig azt szeretné, ha a férfi nyitott lenne rájuk, vagy legalább nem ítélkezne az ő döntései felett; Kim a plasztikai beavatkozások elfogadását is hozzátette. Az érzelmi csomagoknál illetően viszont már eltért a véleményük. Míg Kim kerülné a súlyos múltbeli terheket, Khloé egy Louis Vuitton-poénnal oldotta a témát: bizonyos csomagokat szívesen fogadna.

Érdemes neked is listát írnod, mint Khloénak?

Khloé ötlete jó kiindulópont lehet egy őszinte beszélgetéshez önmagaddal – vagy a legjobb barátnőiddel. Nyisd meg a jegyzeteidet, és gondold végig, milyen kapcsolatban, milyen partner mellett éreznéd jól magad. A magas, sötét hajú, ellenállhatatlan mosolyú pasi mellé pedig nyugodtan odaférhet néhány kevésbé látványos, de neked sokkal fontosabb kívánság is. Az alapvető szükségletek és a személyes preferenciák között azonban különbséget kell tenni: egy számodra meghatározó érték vagy a közös jövőbeli cél sokkal fontosabb, mint az, hogy ugyanazokat a filmeket szeretitek-e.

Kezdődhet a man-ifest? Ha kipróbálnád Khloé módszerét, kezdheted például ezzel a kérdéssel: „Miből érezném a hétköznapokban, hogy jó kapcsolatban vagyok?” A válasz lehet az, hogy számíthatsz a másikra, nyíltan beszélhettek a terveitekről, vagy figyel rád akkor is, amikor valamiben nem értetek egyet. Ezek mellé jöhetnek azok a tulajdonságok, amelyek egyszerűen vonzóak neked. Így könnyebben átláthatod, mely pontok alapvetőek, és melyekben tudsz rugalmas lenni.

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